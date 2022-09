Doris Büld gehört im Reality-TV noch zu den eher unbekannteren Gesichtern, doch das wird sich schon bald ändern. Sie ist mit Ex-Kicker Mario Basler zusammen und gemeinsam nehmen sie ab September an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil.

Doch wer ist Doris Büld eigentlich? Was ist über sie bekannt? Wie alt ist sie? Wie lang ist sie schon mit ihrem Partner zusammen? Beruf, Instagram, Größe und Co. – wir stellen euch die Kandidatin im Porträt vor.

Doris Büld im Steckbrief: Alter, Instagram, Kinder

Alle Fakten zu Doris Büld auf einen Blick:

Name : Doris Büld

: Doris Büld Beruf : Reality-TV-Star, gelernte Erzieherin, gelernte Hotelfachfrau

: Reality-TV-Star, gelernte Erzieherin, gelernte Hotelfachfrau Alter : 52

: 52 Geburtstag : unbekannt

: unbekannt Größe : unbekannt

: unbekannt Partner : Mario Basler

: Mario Basler Kinder : Sohn Nicolai

: Sohn Nicolai Instagram: dorisbueld

Wer ist Doris Büld?

Doris Büld wurde 1970 in Schongau in Oberbayern geboren. Nach der Schule schloss sie zwei Berufsausbildungen ab. Zunächst machte sie eine Ausbildung zur Erzieherin und anschließend eine als Hotelfachfrau. Danach arbeitete sie als Verkaufsassistentin in der Modebranche. Doris ist geschieden, aus ihrer Ehe hat sie Sohn Nicolai. Heute ist sie die Freundin von Ex-Kicker Mario Basler.

Nach der Trennung wieder ein Paar: Doris Büld und Mario Basler

Doris Büld und Mario Basler lernten sich vor 14 Jahren kennen. Im Jahr 2009 wurden sie ein Paar. Doch die Beziehung scheiterte nach sieben Jahren. Im Jahr 2019 trafen die beiden wieder aufeinander und gingen nochmal eine Beziehung ein. Bereits vor ihrer Trennung 2016 waren die beiden immer wieder im Fernsehen zu sehen. Ein Jahr vor ihrer Trennung tanzten sie in der Show „Stepping Out“. Gemeinsame Auftritte vor der Kamera ist nichts Neues vor das Paar. Wo und wie genau sich Doris und Mario kennengelernt haben, ist nicht bekannt.

Doris Büld nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

„Sommerhaus der Stars“ haben allen Grund zur Freude. Im September 2022 geht Staffel 7 auf RTL an den Start. Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titel „Promipaar des Jahres“ an. Eine der Kandidatinnen der siebten Staffel ist Doris Büld. Gemeinsam mit ihrem Partner Mario Basler wagt sie die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit sieben weiteren 50.000 Euro Siegerprämie am Ende ihr Eigen nennen können, wird sich schon bald zeigen. Fans vonhaben allen Grund zur Freude. Im September 2022 gehtaufan den Start. Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titelan. Eine der Kandidatinnen der siebten Staffel ist. Gemeinsam mit ihremwagt sie die TV-Herausforderung vonund lebt mit sieben weiteren Promi-Kandidaten-Paaren drei Wochen lang auf engstem Raum zusammen. Ob die beiden dieSiegerprämie am Ende ihr Eigen nennen können, wird sich schon bald zeigen. Alles zur Ausstrahlung von „Sommerhaus der Stars“ 2022 gibt es hier.

Das sind alle Teilnehmer von „Sommerhaus der Stars“ 2022

Acht Paare, sprich 16 Kandidaten und Kandidatinnen, wagen das große TV-Abenteuer auf RTL. Wer will sich im Landhaus in Bocholt beweisen und hofft auf den Sieg von Staffel 7?

Das sind die diesjährigen Promis und ihre Partner: