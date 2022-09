Ivonne Mölders ist vielen wahrscheinlich noch kein Begriff. Doch das dürfte sich schon bald ändern. Sie ist mit dem Ex-Profifußballer Sascha Mölders liiert. Gemeinsam nehmen sie an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil. Dort kämpfen sie in der Promi-WG in Bocholt um 50.000 Euro Siegerprämie.

Doch wer ist Ivonne Mölders eigentlich? Was ist über sie bekannt? Wie alt ist sie? Wie lang ist sie schon mit ihrem Mann zusammen? Beruf, Instagram, Größe und Co. – wir stellen euch die Influencerin im Porträt vor.

Ivonne Mölders im Steckbrief: Alter, Instagram, Wohnort

Alle Fakten zu Ivonne Mölders auf einen Blick:

Name : Ivonne Mölders

: Ivonne Mölders Beruf : Reality-TV-Star, Hausfrau

: Reality-TV-Star, Hausfrau Alter : 42

: 42 Geburtstag : 13. November 1979

: 13. November 1979 Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Wohnort : Mering bei Augsburg

: Mering bei Augsburg Größe : unbekannt

: unbekannt Partner : Sascha Mölders

: Sascha Mölders Kinder : Renée, Noah, Joy und Lio Mölders

: Renée, Noah, Joy und Lio Mölders Instagram: ivonnemoelders

Ivonne Mölders nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

„Sommerhaus der Stars“ haben allen Grund zur Freude. Im September 2022 geht Staffel 7 auf RTL an den Start. Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titel „Promipaar des Jahres“ an. Eine der Kandidatinnen der siebten Staffel ist Ivonne Mölders. Gemeinsam mit ihrem Mann Sascha Mölders wagt sie die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit sieben weiteren 50.000 Euro Siegerprämie am Ende ihr Eigen nennen kann, wird sich schon bald zeigen. Fans vonhaben allen Grund zur Freude. Im September 2022 gehtaufan den Start. Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titelan. Eine der Kandidatinnen der siebten Staffel ist. Gemeinsam mit ihremwagt sie die TV-Herausforderung vonund lebt mit sieben weiteren Promi-Kandidaten-Paaren drei Wochen lang auf engstem Raum zusammen. Ob das Ehepaar Mölders dieSiegerprämie am Ende ihr Eigen nennen kann, wird sich schon bald zeigen.

Ivonne Mölders: Mann Sascha und Kinder

Ivonne Mölders und ihr Mann Ivonne haben sich im Jahr 2008 das Ja-Wort gegeben. Zuvor waren sie zwei Jahre lang ein Paar. Ivonne brachte zwei Kinder mit in die Ehe, mittlerweile hat das Ehepaar auch zwei gemeinsame Kinder. Ivonne ist selber fußballbegeistert und besteht darauf, keine klassische Spielerfrau zu sein. Laut RTL hat Sascha Mölders zwar auf dem Fußballplatz das Sagen, doch seine Frau ist zu Hause das Familienoberhaupt. Kennengelernt haben sie sich beim MSV Duisburg. Ivonne hat dort die F-Junioren trainiert und Sascha spielte bei den Amateuren in der 2. Mannschaft. Sie sind sich dann beim Training auf dem Platz begegnet.

Ivonne Mölders auf Instagram

Ivonne Mölders hat auf Instagram einen verifizierten Account. Mit ihren 9.028 Followern (Stand: August 2022) vor allem Bilder von ihren Kindern. Auf ihrem Account kann man einen guten Eindruck von ihrem Familienleben mit ihrem Mann und ihren Kindern bekommen. Auch an ihren zwei Hunden können sich Fans auf mehreren Bildern erfreuen.

