Viele Fernsehzuschauer kennen Ismet Atli als den Mann der Reality-TV-Queen Kader Loth. Privat ist er jedoch Unternehmer und betreibt sein eigenes Juweliergeschäft. Das Paar führt bereits seit 14 Jahren eine Beziehung und wagt jetzt eine neue Herausforderung: Ab dem 07. September 2022 ziehen sie in „Das Sommerhaus der Stars“. Darin kämpfen sie um 50.000 Euro Siegprämie und den Titel „Promi-Paar des Jahres“.

Wir haben Ismet Atli genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Wohnort bis hin zu seinem Geschäft findet ihr hier.

Ismet Atli im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram und Co.

Alle Fakten zu dem Unternehmer im Überblick:

Name: Ismet Atli

Ismet Atli Beruf: Unternehmer, Juwelier

Unternehmer, Juwelier Alter: 52 Jahre

52 Jahre Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Berlin

Berlin Beziehungsstatus: verheiratet mit Kader Loth

verheiratet mit Kader Loth Kinder: keine

keine Instagram: ismetatli_official

Ismet Atli nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

Staffel 7 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 07. September 2022 wieder Bocholt. Einer der Teilnehmer ist der Juwelier Ismet Atli. Zusammen mit seiner Ehefrau Kader Loth wagt er die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fernab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituation Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel „Promipaar des Jahres“ 2022 und 50.000 Euro Siegerprämie. Wer wird das Promi-Paar des Jahres? Diese Frage wird schon ganz bald beantwortet, dennvonsteht in den Startlöchern. RTL schickt ab demwieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt berüchtigte Haus in. Einer derist der Juwelier Ismet Atli. Zusammen mit seiner Ehefrauwagt er die TV-Herausforderung vonund lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fernab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituation Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den TitelundSiegerprämie.

Wer ist Ismet Atli?

Ismet Atli ist den meisten Fernsehzuschauern bisher noch kein Begriff. Dies liegt daran, dass er bisher kaum in der Öffentlichkeit stand und noch nie an einem Fernsehformat teilnahm. Viele kennen ihn jedoch als den Mann der Reality-TV-Darstellerin Kader Loth. Der Unternehmer stammt außerdem aus Berlin und führt sein eigenes Juweliergeschäft unter dem Namen „Alti Gold“. Des Weiteren hat er türkische Wurzeln.

Ismet Atli: Ehefrau Kader Loth und Kinder

Ismet Atli hat seine Ehefrau Kader Loth im Jahr 2008 kennen und lieben gelernt. Der Juwelier, den sie liebevoll „Kettenkönig“ nennt, habe sich in einem Berliner Szeneclub im ersten Augenblick in Kader verguckt. Für sie war es anfangs jedoch erstmal eine gute Freundschaft. Ismet Atli begann daraufhin um sie zu kämpfen – mit Erfolg. Im Jahr 2017 hat das Paar nach einigen Höhen, Tiefen und Unterbrechungen ihrer Beziehung nach türkischem Brauch in seiner Heimat Berlin geheiratet. Laut Kader Loth ist Ismet Atli der Chaot in der Beziehung. RTL verriet sie, dass er „nie kocht, nie putzt und nie aufräumt“. Des Weiteren meint sie, er könne froh sein, eine Frau wie sie zu haben.

Ismet Atli und Kader Loth haben aktuell keine Kinder. Dies liegt unter anderem daran, dass die Reality-TV-Darstellerin an der Gebärmuttererkrankung Endometriose erkrankt ist. Aufgrund starker Schmerzen wagte sie im Jahr 2018 schließlich den Schritt, ihre Gebärmutter entfernen zu lassen.

Ismet Atli bei Instagram

Ismet Atli hat einen öffentlichen, bisher jedoch noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform hat er aktuell etwa 45.000 Follower (Stand: Ende August 2022). Mit seinen Fans teilt er hauptsächlich Bilder aus seinem Alltag oder Videos von seinem TikTok-Account. Hin und wieder macht er dort jedoch auch Werbung für sein Juweliergeschäft.

Ismet Atli: Vermögen

Als Unternehmer mit einem eigenen Juweliergeschäft hat Ismet Atli in den vergangenen Jahren mit großer Wahrscheinlichkeit ein beachtliches Vermögen angehäuft. Viele seiner Fans fragen sich nun, wie hoch dieses ist. Dazu gibt es aktuell jedoch keine offiziellen Angaben. Sollten hierzu die entsprechenden Informationen veröffentlicht werden, erfahrt ihr es hier.

Das sind alle Teilnehmer von „Sommerhaus der Stars“ 2022

Acht Paare, sprich 16 Kandidaten und Kandidatinnen, wagen das große TV-Abenteuer auf RTL. Wer will sich im Landhaus in Bocholt beweisen und hofft auf den Sieg von Staffel 7?

