Die Analystin Katharina Hambuechen stand bisher noch nicht in der Öffentlichkeit und nahm an keinem Fernsehformat teil. Aus diesem Grund ist sie vielen Zuschauern noch kein Begriff. Dies dürfte sich jedoch bald ändern, da sie zusammen mit ihrem Freund, dem ehemaligen Handballspieler Eric Sindermann, an der siebten Staffel der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ teilnimmt. Darin kämpft sie um 50.000 Euro Siegprämie und den Titel „Promi-Paar des Jahres“.

Wir haben Katharina Hambuechen genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Beruf bis hin zu den Trennungsgerüchten findet ihr hier.

Katharina Hambuechen im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram und Co.

Alle Fakten zu der Analystin im Überblick:

Name: Katharina Hambuechen

Katharina Hambuechen Beruf: Analystin, Social-Media-Managerin

Analystin, Social-Media-Managerin Alter: 27 Jahre

27 Jahre Geburtsort: Düsseldorf

Düsseldorf Wohnort: Düsseldorf

Düsseldorf Beziehungsstatus: liiert

liiert Kinder: unbekannt

Katharina Hambuechen nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

Staffel 7 von „Das Sommerhaus der Stars" steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 07. September 2022 wieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt berüchtigte Haus in Bocholt. Eine der Teilnehmerinnen ist die Analystin Katharina Hambuechen. Zusammen mit ihrem Freund Eric Sindermann wagt sie die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituation Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel „Promi-Paar des Jahres" 2022 und 50.000 Euro Siegprämie.

Wer ist Katharina Hambuechen?

Katharina Hambuechen ist den meisten Fernsehzuschauern bisher noch kein Begriff. Dies liegt daran, dass sie bisher nicht in der Öffentlichkeit stand und noch nie an einem Fernsehformat teilnahm. Katharina Hambuechen wurde in Düsseldorf geboren und wohnt auch heutzutage noch dort. Sie hat einen Bachelor in „International Marketing und Finanz- und Versicherungsmathematik“ und macht aktuell ihren Master. Darüber hinaus arbeitet sie als Analystin in einer Bank und ist als Social-Media-Managerin tätig.

Katharina Hambuechen und Freund Eric Sindermann

Katharina Hambuechen führt seit Ende 2021 eine Beziehung mit dem ehemaligen Handballspieler Eric Sindermann. Der Reality-TV-Star machte die Beziehung der beiden im November 2021 öffentlich. Das Paar lernte sich im selben Jahr an Halloween kennen und laut „desired“ schien es Liebe auf den ersten Blick zu sein. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt bestritten sie auf dem Weihnachtsmarkt am Potsdamer Platz in Berlin. Und auch auf dem Instagram-Account von Eric Sindermann konnte man schnell zahlreiche Pärchen-Fotos bewundern.

Leicht hatte es Eric Sindermann jedoch nicht. In einem Interview mit „Promiflash“ erzählte Katharina Hambuechen, dass ihre Eltern zunächst nicht begeistert von ihrem neuen Freund waren. Dies war kein Wunder, schließlich prahlte der Reality-TV-Star während seiner ersten TV-Auftritte damit, weit mehr als 500 Frauen gehabt zu haben. Die Familie von Eric Sindermann empfing Katharina Hambuechen stattdessen mit offenen Armen, da der ehemalige Handballspieler vorab drei Jahre als Single durchs Leben gegangen ist.

Sind Katharina Hambuechen und Fabian Hambüchen verwandt?

Aufgrund des fast identischen Nachnamens fragen sich viele Fans, ob Katharina Hambuechen und der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen verwandt sind. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die beiden sind weder Geschwister, noch anderweitig verwandt. Dies zeigt sich auch an der unterschiedlichen Schreibweise ihres Nachnamens.

Trennung bei Katharina Hambuechen und Eric Sindermann?

Instagram-Account, dass es ihm schlecht gehe. Daraufhin versuchte die Reality-TV-Darstellerin Trennung des Paares wurde bisher jedoch noch nicht offiziell bestätigt. Bereits seit einigen Wochen gibt es zahlreiche Gerüchte darüber, dass sich Katharina Hambuechen und Eric Sindermann nach den Dreharbeiten von „Sommerhaus der Stars“ 2022 getrennt haben sollen. Der ehemalige Handballspieler veröffentlichte vor einer Weile auf seinem-Account, dass es ihm schlecht gehe. Daraufhin versuchte die Reality-TV-Darstellerin Kader Loth ihn mit den Worten „Es kommen bessere Zeiten“ aufzuheitern. Sindermanns Antwort darauf lautete: „Hoffentlich auch eine bessere Frau“. Einedes Paares wurde bisher jedoch noch nicht offiziell bestätigt.

Das sind alle Teilnehmer von „Sommerhaus der Stars“ 2022

Acht Paare, sprich 16 Kandidaten und Kandidatinnen, wagen das große TV-Abenteuer auf RTL. Wer will sich im Landhaus in Bocholt beweisen und hofft auf den Sieg von Staffel 7?

