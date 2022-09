Lisa Marie Weinberger ist eine deutsche Influencerin. Mit ihrem Instagram-Account steht sie als Model für Themen wie Beauty, Fashion und Lifestyle vor der Kamera. Jetzt wagt sie mit ihrem Freund Marcel Dähne nach dem Abenteuer bei „Couple Challenge“ erneut den Schritt ins Fernsehen: Gemeinsam ziehen sie ins „Sommerhaus der Stars“ 2022 und kämpfen dort um den Titel „Promi-Paar des Jahres“ und 50.000 Euro Siegprämie.

Doch wer ist Lisa Weinberger eigentlich? Was ist über sie bekannt? Wie alt ist sie? Wie lang ist sie schon mit ihrem Partner zusammen? Beruf, Instagram, Größe und Co. – wir stellen euch die Influencerin im Porträt vor.

Lisa Weinberger im Steckbrief: Alter, Größe, Instagram und Co.

Alle Fakten zu Lisa Weinberger auf einen Blick:

Name : Lisa-Marie Weinberger

: Lisa-Marie Weinberger Beruf : Influencerin

: Influencerin Alter : 24

: 24 Geburtstag : 14.12.1997

: 14.12.1997 Sternzeichen : Schütze

: Schütze Wohnort : Linz; Österreich

: Linz; Österreich Größe : unbekannt

: unbekannt Partner : Marcel Dähne

: Marcel Dähne Instagram: lisa_weinberger

Lisa Weinberger nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

„Sommerhaus der Stars“ haben allen Grund zur Freude. Im Spätsommer 2022 geht Staffel 7 auf RTL an den Start. Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titel „Promi-Paar des Jahres“ an. Eine der Kandidatinnen der siebten Staffel ist Lisa Weinberger. Gemeinsam mit ihrem Freund Marcel Dähne wagt sie die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit 50.000 Euro Siegprämie am Ende ihr Eigen nennen können, wird sich schon bald zeigen. Fans vomhaben allen Grund zur Freude. Im Spätsommer 2022 gehtaufan den Start. Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titelan. Eine der Kandidatinnen der siebten Staffel ist. Gemeinsam mit ihremwagt sie die TV-Herausforderung vonund lebt mit sieben weiteren Promi-Kandidaten-Paaren drei Wochen lang auf engstem Raum zusammen. Ob Lisa Weinberger und Marcel Dähne dieSiegprämie am Ende ihr Eigen nennen können, wird sich schon bald zeigen.

Lisa Weinberger nahm an der „Couple Challenge“ 2020 teil

Lisa Weinberger und Marcel Dähne standen zuvor bereits bei der „Couple Challenge“ 2020 auf RTL Plus gemeinsam vor der Kamera. Weit hat es das Paar allerdings nicht geschafft: Bereits in Folge 3 mussten sie gemeinsam das Camp im Sauerland verlassen.

Lisa Weinberger ist erfolgreiche Influencerin auf Instagram

Auf Instagram hat Lisa Weinberger fast 140.000 Follower (Stand: August 2022). Als Influencerin beschäftigt sie sich mit den Themen, Mode, Beauty, Lifestyle, Reisen und Fitness. Auf ihrem Profil ist sie stets perfekt in Szene gesetzt.Wer sich das Profil von Lisa anschaut, der wird mit vielen heißen Fotos konfrontiert. Die Influencerin posiert für ihre Fans meistens im Bikini oder in sexy Unterwäsche. In ihren Stories nimmt sie ihre Follower in ihren Alltag mit und gibt tiefe Einblicke in ihre Beziehung, oder spricht offen über Themen wie ihre Brustvergrößerung.

Lisa Weinberger ist mit Marcel Dähne zusammen

Lisa Weinberger und Marcel Dähne gehen seit 2018 gemeinsam durchs Leben. Im Internet ist das Paar bereits ziemlich erfolgreich. Marcel ist als YouTuber unter dem Namen KsFreakWhatElse bekannt. Die beiden stehen auch gemeinsam vor der Kamera, als Influencer-Paar halten sie viele Aspekte ihres Lebens für ihre Fans online fest. Seit Tag eins wohnt das Pärchen aus Österreich gemeinsam in ihrer Wohnung in Linz. Jetzt wollen sie gemeinsam die TV-Landschaft erobern.

Das sind alle Teilnehmer von „Sommerhaus der Stars“ 2022

Acht Paare, sprich 16 Kandidaten und Kandidatinnen, wagen das große TV-Abenteuer auf RTL. Wer will sich im Landhaus in Bocholt beweisen und hofft auf den Sieg von Staffel 7?

Das sind die diesjährigen Promis und ihre Partner: