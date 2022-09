Nathalie Gaus ist vielen Fernsehzuschauern bisher noch kein Begriff. Dies dürfte sich jedoch bereits bald ändern, denn die Kosmetikerin nimmt zusammen mit ihrem Partner, dem deutsch-italienischen Sänger Cosimo Citiolo, an der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil. Darin kämpfen sie um 50.000 Euro Siegprämie und den Titel „Promi-Paar des Jahres“.

Wir haben Nathalie Gaus genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von ihrem Beruf bis hin zu ihrer Beziehung mit Cosimo Citiolo findet ihr hier.

Nathalie Gaus im Steckbrief: Alter, Wohnort, Instagram und Co.

Alle Fakten zu der Kosmetikerin im Überblick:

Name: Nathalie Gaus

Nathalie Gaus Beruf: Kosmetikerin

Kosmetikerin Alter: 31 Jahre

31 Jahre Geburtsort: Berlin

Berlin Wohnort: Köln

Köln Beziehungsstatus: liiert mit Cosimo Citiolo

liiert mit Cosimo Citiolo Kinder: keine

keine Instagram: natalie_latoya

Nathalie Gaus nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

Staffel 7 von „Das Sommerhaus der Stars“ steht in den Startlöchern. RTL schickt ab dem 07. September 2022 wieder Bocholt. Eine der Teilnehmerinnen ist die Kosmetikerin Nathalie Gaus. Zusammen mit ihrem Freund Cosimo Citiolo wagt sie die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituation Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den Titel „Promi-Paar des Jahres“ 2022 und 50.000 Euro Siegerprämie. Wer wird das Promi-Paar des Jahres? Diese Frage wird schon ganz bald beantwortet, dennvonsteht in den Startlöchern. RTL schickt ab demwieder acht prominente Kandidaten-Paare ins berühmt berüchtigte Haus in. Eine derist die Kosmetikerin Nathalie Gaus. Zusammen mit ihremwagt sie die TV-Herausforderung vonund lebt mit den weiteren Paaren drei Wochen lang fern ab von jeglichem Luxus auf engstem Raum. Nur wenn die zwei zwischen Challenges und direkten Konkurrenzsituation Biss beweisen, haben sie am Ende die Chance auf den TitelundSiegerprämie.

Nathalie Gaus und Freund Cosimo Citiolo

Nathalie Gaus lernte ihren aktuellen Freund Cosimo Citiolo Ende 2019 in einem Club in Stuttgart kennen. Er überzeugte sie damals vor allem durch seinen Charme und sein italienisches Temperament. Das Paar hatte jedoch bereits einige Jahre vor ihrer Beziehung schon einmal Kontakt, an den sich Nathalie Gaus erinnern konnte, während Cosimo Citiolo es vergessen hatte.

Der Freund der Kosmetikerin ist vielen Fernsehzuschauern bereits gut bekannt. Er nahm als Kult-Kandidat jahrelang an der RTL-Castingshow DSDS teil und schaffte es dort durch seine Art zwischen den anderen Kandidaten herauszustechen und in Erinnerung zu bleiben. Außerdem nahm er 2021 in der RTL2-Show „Kampf der Realitystars“ teil, in welcher er für zahlreiche Unterhaltung sorgte.

Nathalie Gaus stammt aus Waldmössingen

Nathalie Gaus wurde in Berlin geboren, zog mit sechs Jahren jedoch in die Heimat ihrer Mutter nach Winzeln, wo ihr Opa eine Firma im Kachelofenbau hatte. Vier Jahre später stand erneut ein Umzug für die heutige Kosmetikerin an, ihre Familie zog nach Waldmössingen. Dort verbrachte Nathalie Gaus die meiste Zeit ihrer Jugend und besuchte eine Haupt- und eine Realschule. In der Jugend der 31-Jährigen zeigte sich bereits früh, für welchen Beruf ihr Herz schlägt: „Ich schminkte mich schon mit zwölf und trug in der sechsten Klasse bereits High Heels.“ Ihr Auftreten sei in dem Dorf jedoch nicht überall gut angekommen, wie sie im Interview mit dem „Schwarzwälder Bote“ verriet. „Im Fernsehen zu sein und in der Öffentlichkeit zu stehen: Das war es, was ich wollte. Ein wenig crazy war ich schon immer unterwegs.“

Nathalie Gaus bei Instagram

Nathalie Gaus hat einen öffentlichen, jedoch bisher noch nicht verifizierten Instagram-Account. Auf der Plattform hat sie aktuell etwa 1.600 Follower (Stand: Ende August 2022). Dies wird sich jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit nach ihrer Teilnahme an der RTL-Show „Sommerhaus der Stars“ ändern. Im Moment teilt die Kosmetikerin mit ihren Fans überwiegend Bilder aus ihrem Privatleben.

Das sind alle Teilnehmer von „Sommerhaus der Stars“ 2022

Acht Paare, sprich 16 Kandidaten und Kandidatinnen, wagen das große TV-Abenteuer auf RTL. Wer will sich im Landhaus in Bocholt beweisen und hofft auf den Sieg von Staffel 7?

