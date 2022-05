RTL schickt auch in diesem Jahr wieder acht Paare ins berühmt-berüchtigte „Sommerhaus der Stars“. Seit Mitte Mai 2022 laufen die Dreharbeiten zu Staffel 7. Die Kandidaten müssen wie gewohnt drei Wochen lang auf engstem Raum zusammenleben und in dieser Zeit verschiedene Challenges meistern. Dabei sind Konflikte und Streit vorprogrammiert.

Wann startet Staffel 7 im TV ?

? Wann laufen die Folgen?

laufen die Folgen? Gibt es sie auf TVNow bzw. RTL Plus?

Start, Sendetermine, Sendezeit, Wiederholung, Stream – hier findet ihr alle Infos zur Ausstrahlung von „Sommerhaus der Stars“ 2022 im Überblick.

Wann startet „Sommerhaus der Stars“ 2022 im TV?

Fans des Formats warten schon gespannt auf Nachschub. Wann Staffel 7 auf RTL startet, ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht bekannt. Bisher ist lediglich die Rede von Spätsommer 2022.

Sobald RTL einen konkreten Termin nennt, findet ihr das Startdatum hier.

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Sendetermine und Sendezeit

Nachdem noch kein Start feststeht, sind folglich auch noch keine Sendetermine bekannt. Im vergangenen Jahr zeigte RTL die zwölf Folgen in einem neuen Rhythmus: immer dienstags, mittwochs und donnerstags zur Primetime um 20:15 Uhr. Ob das in diesem Jahr auch so sein wird, ist noch unklar.

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Wiederholung

Ob die siebte Staffel im TV wiederholt wird, steht ebenfalls noch nicht fest. Im Vorjahr gab es zumindest keine Wiederholung auf RTL. Sobald es dazu Infos gibt, findet ihr diese hier.

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Stream auf TVNow bzw. RTL Plus

Klar dürfte dagegen sein, dass die Folgen von „Sommerhaus der Stars“ wieder wie gewohnt als Stream zur Verfügung stehen. Vermutlich werden die Folgen auf TVNow bzw. RTL Plus sogar wieder jeweils eine Woche vor TV-Ausstrahlung veröffentlicht. Dort sind sie im Nachhinein auch noch als Wiederholung abrufbar.

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Drehort Bocholt

Wie schon in den beiden Vorjahren wird auch Staffel 7 wieder in Deutschland produziert. Statt in ein schickes Haus in Portugal ziehen die Teilnehmer auf einem alten Bauernhof nahe dem nordrhein-westfälischen Bocholt. Dort leben sie drei Wochen lang in dem rustikal eingerichteten Haus auf engem Raum zusammen.

„Sommerhaus der Stars“ 2022: Kandidaten

Acht neue Promi-Paare wagen die Herausforderung und treten den Kampf um 50.000 Euro an. Wer zieht ins „Sommerhaus der Stars“ nach Bocholt? Hier findet ihr Infos und Bilder zu allen Kandidaten: