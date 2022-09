Während die Teilnehmer anderer RTL-Formate wie etwa beim „Bachelor“ in einer luxuriösen Villa wohnen dürfen, gilt es für die „Sommerhaus“-Kandidaten auf einem rustikalen Grundstück zu hausen. Unter anderem das Zusammenleben der Paare auf engem Raum macht für viele Zuschauer den Reiz der Show aus. Doch wo genau wird „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 eigentlich gedreht?

Wir geben euch einen Überblick zum Drehort der Sendung und einen Einblick, wie die Kandidaten im „Sommerhaus“ wohnen.

Wo wird „Das Sommerhaus der Stars“ 2022 gedreht?

Allein durch die Wohnsituation der „Sommerhaus“-Paare ist ein Drama schon vorprogrammiert. Die Kandidaten leben über Wochen zusammen, teilen sich alle Räume und sogar Schlafzimmer. Wie schon in den vergangenen zwei Staffeln führt der „Kampf der Promipaare“ wieder auf einen Bauernhof nach Nordrhein-Westfalen. Drehort ist Bocholt-Barlo. In den ersten vier Staffeln lebten die prominenten Teilnehmer der Show in Colares, nahe Lissabon in Portugal.

Wo ist Bocholt, der Drehort vom „Sommerhaus“?

Seit 2020 bleiben die Promis des „Sommerhaus der Stars“ in heimischen Gefilden. Wegen der Corona-Pandemie wurde ab Staffel 5 in Deutschland gedreht, genauer in Bocholt-Barlo in Nordrhein-Westfalen. Bocholt im Westmünsterland zählt mehr als 71.000 Einwohner. Ganz idyllisch gelegen befindet sich dort das Anwesen am Ortsrand des Stadtteils Barlo. In dem Ort leben etwas mehr als 2.000 Einwohner, er liegt an der Grenze zu den Niederlanden. Man kann das Landhaus sogar mieten. Die Bilder auf Seiten wie booking.com zeigen, dass der „Bauernhof Barlo“ sonst deutlich gepflegter und ganz anders eingerichtet ist, als es für die Sendung aufbereitet wird.

Wie leben die Teilnehmer-Paare im „Sommerhaus der Stars“?

Die Paare leben gemeinsam unter einem Dach in Bocholt und müssen sich mit den Gegebenheiten und den anderen Promi-Paaren arrangieren. Das Sommerhaus im Nordwesten von Nordrhein-Westfalen ist keine Luxusherberge: rustikales und landestypisches Ambiente sind garantiert. Es bietet nur begrenzten Platz und es gibt keine Rückzugsmöglichkeit. Die Promipaare müssen sich Zimmer teilen: durch Stockbetten, Schlafsofas und Matratzen werden schon die Übernachtungen zum Abenteuer. Auch den Haushalt müssen sie komplett selbst in die Hand nehmen.