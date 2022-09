Katharina Dürr wohl noch nicht und wenn doch, dann vermutlich nur als langjährige Ehefrau des Schauspielers „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil. Das Paar kämpft darin um die Siegerprämie von 50.000 Euro. Die meisten Fernsehzuschauer kennenwohl noch nicht und wenn doch, dann vermutlich nur alsdes Schauspielers Stephen Dürr . Nun ist sie selbst im TV zu sehen. Zusammen mit ihrem Mann nimmt sie an der RTL-Showteil. Das Paar kämpft darin um die

Wie alt ist Katharina Dürr?

ist Katharina Dürr? Was macht sie beruflich ?

? Hat sie Kinder ?

? War sie „Bachelor“-Kandidatin?

Wir haben uns Katharina Dürr genauer angesehen. Alle Infos von ihrem Alter bis hin zu ihrer Ehe mit Stephen Dürr findet ihr hier im Porträt.

Katharina Dürr im Steckbrief: Alter, Wohnort, Kinder

Name: Katharina Dürr

Katharina Dürr Alter: 39 Jahre

39 Jahre Wohnort: Hamburg

Hamburg Beziehungsstatus: verheiratet

verheiratet Ehemann: Stephen Dürr

Stephen Dürr Kinder: zwei Töchter

zwei Töchter Beruf: Inhaberin des Modelabels „ich+elaine“

Inhaberin des Modelabels „ich+elaine“ Website des Modelabels: ichundelaine.de

ichundelaine.de Instagram des Modelabels: i.c.h.u.n.d.e.l.a.i.n.e

i.c.h.u.n.d.e.l.a.i.n.e Instagram privat: katharina_duerr_

Katharina Dürr zieht in „Das Sommerhaus der Stars“ 2022

07.09.2022 schickt RTL erneut acht Promi-Paare in „Das Sommerhaus der Stars“. An der 7. Staffel nimmt auch Katharina Dürr mit ihrem Ehemann Stephen teil. Die beiden wagen den Kampf um den Titel des „Promipaar des Jahres“. Sie ist großer Fan der Show und war die ausschlaggebende Kraft für die Teilnahme. Schaffen sie und ihr Mann es, sich gegen die Ab demschickterneut acht Promi-Paare in. An der 7. Staffel nimmt auch Katharina Dürr mit ihremteil. Die beiden wagen den Kampf um den Titel des. Sie ist großer Fan der Show und war die ausschlaggebende Kraft für die. Schaffen sie und ihr Mann es, sich gegen die anderen Kandidaten durchzusetzen und die 50.000 Euro zu gewinnen? Katharina sagt, sie könne sich zu 100 Prozent auf Stephen verlassen. Ob das wirklich zutrifft, gibt es im „Sommerhaus der Stars“ auf RTL zu sehen.

Katharina Dürr: Ehemann Stephen Dürr

Der Jugendlichen Katharina Dürr muss es damals vorgekommen sein wie in einem Film, als sie den aus der RTL-Soap „Unter uns“ bekannten Schauspieler Stephen Dürr in einer Disco entdeckte. Sie nahm all ihren Mut zusammen und traute sich, ihn anzusprechen. Zunächst wurde ihre Überwindung allerdings nicht belohnt. Zwei Jahre später trafen sich die beiden am gleichen Ort erneut und Stephen und Katharina wurden ein Paar. Mittlerweile dauert ihre Beziehung bereits über 20 Jahre, 13 davon sind sie auch verheiratet. Ihre Zwillinge wurden 2010 geboren. Das Paar bezeichnet sich als „Vollzeit-Eltern“ und konzentriert sich ganz auf seine Töchter.

Stephen und Katharina Dürr kommen im „Sommerhaus der Stars“ an.

© Foto: RTL

ich+elaine – Das Modelabel von Katharina Dürr

Zusammen mit einer Schulfreundin gründete Katharina Dürr das Modelabel „ich+elaine“ mit Sitz in Hamburg. In ihrem Shop kann man Statement Hoodies, Pastell Hoodies, Sweater, T-Shirts und Jogginghosen kaufen. Den Look beschreiben die Gründerinnen auf ihrer Website als „urban.lässig.anders.wir.du“.

Katharina Dürr war vor 19 Jahren Kandidatin beim „Bachelor“

Nicht ganz so genau mit der Wahrheit hat es Katharina Dürr offenbar vor 19 Jahren genommen. Wenn man es genau nimmt, dann hat die „Sommerhaus der Stars“-Kandidatin davor nämlich schon ein wenig TV-Erfahrung sammeln können: Sie war Kandidatin in der ersten Staffel von „Der Bachelor“. Doch sie nahm nicht als Single in der Show teil. Wie sie und ihr Mann im offiziellen Sommerhaus-Podcast gestehen, waren die beiden längst ein Paar. Das Herz von Marcel Maderitsch wollte sie nicht gewinnen. „Ich war schon mit Steffen zusammen, habe gesagt ‘Ich habe keinen Freund’ für den Fame. Ja, ich wollte die Kohle abgreifen und ins Fernsehen, ganz ehrlich“, zitiert sie RTL. Ihr Mann Stephen habe mitgespielt.

Katharina Dürr bei Instagram

Katharina Dürrs Instagram-Account ist öffentlich, bisher allerdings noch nicht verifiziert. Aktuell hat sie ca. 2.400 Follower (Stand: 30.08.2022). Auf ihrem Konto teilt sie Fotos von sich und Einblicke in ihr Privatleben mit Ehemann Stephen Dürr.

Das sind alle Teilnehmer von „Sommerhaus der Stars“ 2022

Acht Paare, sprich 16 Kandidaten und Kandidatinnen, wagen das große TV-Abenteuer auf RTL. Wer will sich im Landhaus in Bocholt beweisen und hofft auf den Sieg von Staffel 7?

Das sind die diesjährigen Promis und ihre Partner: