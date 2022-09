Marco Cerullo ist bereits aus diversen Reality-TV-Shows bekannt. Vom „Bachelor in Paradise“ über das „Dschungelcamp“ zieht er mit seiner Verlobten Christina Grass nachträglich ins „Sommerhaus der Stars“ 2022. Ab Folge 5 mischt das Paar in der RTL-Sendung mit.

In diesem Artikel haben wir Marco Cerullo genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos von seinem Beruf bis zur Trennung von Christina Grass findet ihr hier.

Marco Cerullo im Steckbrief: Wohnort, Freundin, Instagram und Co.

Er ist eine Berühmtheit unter den Reality-TV-Teilnehmern. Doch was sind die wichtigsten Fakten über Marco Cerullo? Das lest ihr hier im Überblick:

Name: Marco Cerullo

Marco Cerullo Beruf: Model, Reality-TV-Teilnehmer, Sänger

Model, Reality-TV-Teilnehmer, Sänger Geburtstag: 10. November 1988

10. November 1988 Alter: 33 Jahre

33 Jahre Sternzeichen: Skorpion

Skorpion Größe: 1,88 m

1,88 m Geburtsort: Herrenberg

Herrenberg Wohnort: Nienburg

Nienburg Verlobte: Christina Grass

Christina Grass Kinder: keine

keine Instagram: marcocerullo_official

Marco Cerullo im Reality-TV

Das erste Mal auf den Bildschirmen Deutschlands war Marco Cerullo 2017 zu sehen. Er nahm dort an der Netflix-Show „Ultimate Beastmaster“ teil. Im selben Jahr war er auch bei der „Bachelorette“. Zuvor hatte er bereits die Wahl zum „Mister Rheinland-Pfalz“ gewonnen und an der „Mister Germany“-Wahl teilgenommen. Nachdem er in der Dating-Show „Take Me Out“ weiter nach seiner großen Liebe suchte, spielte er von 2018 bis 2019 eine der Hauptrollen der Scripted-Reality-Soap „Krass Schule – Die jungen Lehrer“. 2019 lernte er im „Bachelor in Paradise“ schließlich seine jetzige Partnerin Christina Grass kennen. Doch damit war der Weg durch die Reality-TV-Shows für Marco Cerullo noch nicht beendet. Er nahm an der 14. Staffel des „Dschungelcamps“ teil und war in weiteren Sendungen zu sehen.

Marco Cerullo war bei „Die Bachelorette“

Eine der ersten Shows an denen Cerullo teilnahm, war „Die Bachelorette“. Dort kämpfte er 2017 um Jessica Paszka, fiel jedoch hauptsächlich durch seine Macho-Sprüche auf. Bereits in der fünften „Nacht der Rosen“ musste er die vierte Staffel verlassen. So konnte er allerdings weiterziehen zum „Bachelor in Paradise“.

Marco Cerullo beim „Bachelor in Paradise“

2019 fand Marco Cerullo beim „Bachelor in Paradise“ endlich seine große Liebe: Christina Grass. In der zweiten Staffel der RTL-Show lernte das Paar sich intensiv kennen und lieben. Cerullo zeigte bei Grass sein wahres Ich und gestand ihr: „Wenn du nicht wärst, wäre ich schon längst weg.“ Sie gingen als eines der Siegerpaare hervor und sprachen bereits nach Ende der Sendung von einer gemeinsamen Zukunft.

Marco Cerullo und Christina Grass – Wie ging die Liebesgeschichte des Paars weiter?

Schon im Jahr 2020 wagte Marco Cerullo den nächsten Schritt. Er hielt live vor laufender Kamera um die Hand von Christina Grass an. Zu sehen war das Spektakel bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Das Nachtspiel“. Marco ging vor seiner Christina unter einem Rosenbogen stehend auf die Knie während Raúl Richter am Flügel spielte. Grass nahm den Antrag an. Doch schon nach einer kurzen Zeit als Verlobte, wendete sich das Blatt. Das Paar kämpfte mit Beziehungsproblemen und trennte sich sogar kurzzeitig. Sie fanden allerdings schnell wieder zueinander und bestätigten, dass ihre Verlobung bestehen bleibt. Allerdings wollen sie es nun langsamer angehen lassen.

Marco Cerullo und Christina Grass – Hausbau

Gegen Ende 2021 kaufte sich das Paar gemeinsam ein Haus in Nienburg. Aktuell ist es jedoch noch mehr eine Baustelle und die beiden renovieren es gemeinsam. Auf Instagram lassen sie ihre Fans an dem Prozess teilhaben.

Marco Cerullo im „Sommerhaus der Stars“ 2022

Staffel 7 des „Sommerhaus der Stars" ist bereits in vollem Gange. Es sind bereits Tränen geflossen und Paare mussten Bocholt verlassen. Nun mischt ein neues Kandidaten-Paar das „Sommerhaus" auf. Der Reality-TV-Star Marco Cerullo zieht gemeinsam mit seiner Verlobten Christina Grass nachträglich ein. Hält ihre Beziehung auch dieser Herausforderung stand? Sie kämpfen gemeinsam mit den weiteren Teilnehmern um den Titel „Promipaar des Jahres" und um 50.000 Euro.

Marco Cerullo: Vermögen

Im Jahr 2020 soll Cerullo 40.000 Euro für seine Teilnahme am „Dschungelcamp“ erhalten haben. Geht man von ähnlichen Gagen für all seine Shows aus, dürfte er bereits ein durchaus beachtliches Vermögen besitzen. Genaue Zahlen sind jedoch nicht bekannt.

Marco Cerullo als Sänger

Nach dem „Bachelor in Paradise“-Staffelfinale veröffentlichte Marco Cerullo seine erste und bisher einzige Single „Take Me Away“ featuring Marra Kesh. Die Lyrics stammen von Cerullo selbst und im Musikvideo ist Christina Grass zu sehen.

Hat sich Marco Cerullo Haare transplantieren lassen?

Im Jahr 2021 hat sich der „Bachelor in Paradise“-Star entschieden, eine Haartransplantation durchführen zu lassen. Dafür musste er zuerst seine Haare abrasieren, um schließlich durch die Transplantation dichteres Haar zu erhalten. Auf seinem Instagram-Account teilte er das Geschehen mit seinen Followern.

Das sind alle Teilnehmer von „Sommerhaus der Stars“ 2022

Acht Paare, sprich 16 Kandidaten und Kandidatinnen, wagen das große TV-Abenteuer auf RTL. Nun kommt ein weiteres Paar nachträglich hinzu. Wer will sich im Landhaus in Bocholt beweisen und hofft auf den Sieg von Staffel 7?

