Sascha Mölders war Profifußballer bei TSV 1860 München und wurde als „Wampe von Giesing“ zur Kultfigur. Jetzt nimmt er mit seiner Frau Ivonne an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil. Gemeinsam wagen sie sich in die Promi-WG in Bocholt. Dort müssen sie das Zusammenleben mit anderen Paaren überstehen und verschiedene Challenges meistern.

Doch wer ist Sascha Mölders eigentlich? Wie alt ist er? Hat er Kinder? Frau, Instagram, Größe, Wampe und Co. – wir stellen euch den im Porträt vor.

Sascha Mölders im Steckbrief: Größe, Wohnort, Instagram

Alle Fakten zu Sascha Mölders auf einen Blick:

Name : Sascha Mölders

: Sascha Mölders Alter : 37

: 37 Geburtstag : 20.03.1985

: 20.03.1985 Sternzeichen : Fische

: Fische Geburtsort : Essen

: Essen Wohnort : Mering bei Augsburg

: Mering bei Augsburg Größe : 185 cm

: 185 cm Beruf : Fußballspieler

: Fußballspieler Familienstand : verheiratet

: verheiratet Frau : Yvonne Mölders

: Yvonne Mölders Kinder : Renée, Noah, Joy und Lio Mölders

: Renée, Noah, Joy und Lio Mölders Instagram: saschamoelders9

Sascha Mölders: Karriere im Fußball

Nach einer erfolgreichen Karriere im Amateur-Bereich feierte Sascha Mölders beim MSV Duisburg sein Debüt in der Bundesliga. Danach ging es für den gebürtigen Essener weiter zum Rot-Weiss-Essen und von dort aus zum FSV Frankfurt. Anschließend kickte er von 2011 bis 2016 für den FC Augsburg. In der Saison 2015/16 hatte er jedoch nur vier Bundesligaeinsätze und wurde aus diesem Grund in der Rückrunde an den Zweitligisten TSV 1860 München. Im Anschluss daran wechselte er dann fest zum 1860 München. Nachdem er aufgrund von Auseinandersetzungen mit Trainer Michael Köllner, suspendiert wurde, endete die Zusammenarbeit im Jahr 2021 mit einer Vertragsauflösung.

Wie Sascha Mölders durch seinen Bauch zur Kultfigur wurde

Sascha Mölders und seinen Fans ist dieser Tage bekannt als „Wampe von Giesing“. Neben seinem sportlichen Engagement war der Stürmerstar von 1860 München bekannt für seine Sprüche, Erziehungsmethoden und große Kunst. Beim Fußball wurde er vor allem für seinen Signature-Move, den Fallrückzieher bekannt. Diesen perfektionierte er und dessen Folge war wohl das legendärste Foto, das je von Sascha geschossen wurde. Bei einem Fallrückzieher entblößte er die ganze Pracht seines dicklichen Bauches. Auf Facebook erklärte er einst: „Freunde, ich kann euch sagen, der Bauch war sehr teuer.“

Sascha Mölders: Shop

Die Bezeichnung „Wampe von Giesing“ scheint Sascha Mölders nicht zu stören, im Gegenteil. Er hat sogar einen Shop eröffnet, wo er T-Shirts mit diesem Schriftzug vertreibt.

Sascha Mölders nimmt an „Sommerhaus der Stars“ 2022 teil

„Sommerhaus der Stars“ haben allen Grund zur Freude. Im September 2022 geht Staffel 7 auf RTL an den Start. Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titel „Promipaar des Jahres“ an. Eine der Kandidaten der siebten Staffel ist Sascha Mölders. Gemeinsam mit seiner Frau Yvonne Mölders wagt er die TV-Herausforderung von RTL und lebt mit 50.000 Euro Siegerprämie am Ende ihr Eigen nennen kann, wird sich schon bald zeigen. Fans vonhaben allen Grund zur Freude. Im September 2022 gehtaufan den Start. Auch in diesem Jahr treten acht Paare den Kampf um den Titelan. Eine der Kandidaten der siebten Staffel ist. Gemeinsam mit seinerwagt er die TV-Herausforderung vonund lebt mit sieben weiteren Promi-Kandidaten-Paaren drei Wochen lang auf engstem Raum zusammen. Ob das Ehepaar Mölders dieSiegerprämie am Ende ihr Eigen nennen kann, wird sich schon bald zeigen. Infos zur Ausstrahlung von „Sommerhaus der Stars“ 2022 gibt es hier.

Sascha Mölders: Frau Ivonne und Kinder

Sascha Mölders und seine Frau Ivonne haben sich im Jahr 2008 das Ja-Wort gegeben. Zuvor waren sie zwei Jahre lang ein Paar. Ivonne brachte zwei Kinder mit in die Ehe, mittlerweile hat das Ehepaar auch zwei gemeinsame Kinder. Ivonne ist selber Fußballbegeistert und besteht darauf, keine klassische Spielerfrau zu sein. Laut RTL hat Sascha Mölders zwar auf dem Fußballplatz das Sagen, doch seine Frau ist zu Hause das Familienoberhaupt. Kennengelernt haben sie sich beim MSV Duisburg. Ivonne hat dort die F-Junioren trainiert und Sascha spielte bei den Amateuren in der 2. Mannschaft. Sie sind sich dann beim Training auf dem Platz begegnet.

Sascha Mölders: Gehalt und Vermögen

Viele Fans fragen sich, wie hoch das Gehalt von Sascha Mölders als Profifußballspieler war. Beim TSV 1860 München lag sein Gehalt als Stürmer bei 192.500 Euro pro Jahr. Doch wie viel Vermögen hat der ehemalig erfolgreiche Profifußballspieler? Laut verschiedenen Online-Ressourcen wird sein Vermögen auf knapp 1 Million Euro geschätzt.

