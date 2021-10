„Das Sommerhaus der Stars“ 2021 auf RTL. Damit bricht die zweite Halbzeit von Staffel 6 an. Gerade mal zwei Paare sind bislang ausgeschieden – trotzdem dreht sich im Netz aktuell alles um die Gewinner. Denn wie die Sieger schon bekannt. Am Dienstag, 19.10.2021, läuft die siebte Folge vonauf RTL. Damit bricht die zweite Halbzeit von Staffel 6 an. Gerade mal zwei Paare sind bislang ausgeschieden – trotzdem dreht sich im Netz aktuell alles um die. Denn wie die „Bild“-Zeitung schreibt, sind dieschon bekannt.

Wer hat gewonnen? Diese große Spoiler-Nachricht macht gerade die Runde. Das Blatt zitiert einen Insider aus Produktionskreisen, der sogar alle Platzierungen kennen will und zu jedem Paar Kommentare liefert. Ob das alles stimmt, zeigt sich erst Platzierungen und das „Das Promipaar 2021“ im Überblick. Diese große-Nachricht macht gerade die Runde. Das Blatt zitiert einen, der sogar alle Platzierungen kennen will und zu jedem Paar Kommentare liefert. Ob das alles stimmt, zeigt sich erst im Laufe der weiteren Ausstrahlung . Ein RTL-Sprecher wollte sich logischerweise dazu nicht äußern. Wer nicht bis zum Ende der Staffel warten will, findet hier dieund dasim Überblick.

Wer gewinnt „Sommerhaus der Stars“ 2021? – Spoiler

Wer nicht jetzt schon wissen will, wer die Gewinner von Staffel 6 sind, liest hier bitte nicht weiter. Denn jetzt wird gespoilert!

Laut Insider gewinnt zum ersten Mal ein homosexuelles Paar die Show: Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt sind demnach die Sieger und „Das Promipaar 2021“. Sie dürfen sich somit über die 50.000 Euro Siegprämie freuen. Ihre harmonische Art und dass sie sich mit fast allen verstanden haben, war offenbar ihr Geheimrezept.

Auf dem zweiten Platz landen laut „Bild“ Sissi Hofbauer und Ben Melzer. Beide waren ebenfalls sehr beliebt in der Gruppe, was sie offenbar ins Finale brachte. Der dritte Platz geht an Yasin und Samira Cilingir. Die beiden hatten im Haus war immer wieder große Probleme mit sich, bei den anderen kamen sie aber wohl ganz gut an.

„Sommerhaus der Stars“ 2021: Gewinner und Platzierungen

Wie verläuft die weitere Staffel? Wer fliegt als nächstes raus? Wer laut der „Bild“ auf welchem Platz landet, seht ihr hier in der Übersicht: