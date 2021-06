Der Große Bruder wacht über den August: Nicht mehr lange bis zum Start von „Promi Big Brother“ 2021 auf Sat.1. Drei Wochen lang leben die Teilnehmer dann wieder gemeinsam im berühmten TV-Container und werden dabei rund um die Uhr von Kameras beobachtet. Los geht es am Freitag, den 06.08.2021. Doch wer ist dabei?

Offiziell hat der Sender noch keine Kandidaten verraten. Doch die „Bild“ will bereits erfahren haben, wer die ersten Promis der diesjährigen Staffel sind. Wer demnach die ersten vier Teilnehmer sind, erfahrt ihr hier.

Wenn am 6. August Deutschlands berühmteste TV-WG ihre Tore öffnet, werden zwölf Promis einziehen. Die ersten vier davon sind bereits durchgesickert und zwei davon sind äußerst Reality-TV-erfahren.

„Bachelor“, „Dschungelcamp“ und zuletzt „Promis unter Palmen“ ist aus dem Trash-TV mitterweile kaum mehr wegzudenken. Die 33-Jährige soll eine der ersten Kandidaten sein, die an „Promi Big Brother“ 2021 teilnehmen.

Die Witwe von „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Jens Büchner hat ebenfalls Reality-TV-Erfahrung gesammelt. 2018 nahmnoch mit ihrem Mann am „Sommerhaus der Stars“ teil, 2020 war sie im „Dschungel“. Jetzt soll sie in den TV-Container von Sat.1 ziehen.

Der 32-jährige Ex-Handballer ist der Enkel von Horst Sindermann, der Präsident des DDR-Parlaments war. Seit 2017 hatsein eigenes Modelabel Dr. Sindsen gegründet. Ein wenig Trash-TV-Erfahrung hat auch schon: Er nahm am Dating-Format „Ex on the Beach“ teil.