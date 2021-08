Fans kennen Danny Liedtke als Kevin Bochow aus der Reality-Soap „Köln 50667“. Mit seiner ersten Teilnahme an einem TV-Reality-Format möchte der 31-Jährige nun seine ganz private Seite zeigen, denn er ist einer der Bewohner im Weltall von „Promi Big Brother“ 2021.

Wer ist der Kandidat? Hat er eine Freundin? Alles zu seiner Rolle bei „Köln 50667“, Größe, Instagram und mehr erfahrt ihr hier.

Danny Liedtke: Größe, Alter, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Danny Liedtke auf einen Blick:

Name: Danny Liedtke

Danny Liedtke Alter: 31 Jahre

31 Jahre Geburtstag: 31. März 1990

31. März 1990 Geburtsort: Wippra (Sachsen-Anhalt)

Wippra (Sachsen-Anhalt) Größe: 1,79 m

1,79 m Sternzeichen: Widder

Widder Beruf: Schauspieler

Schauspieler Wohnort: Köln

Köln Instagram: _danny_liedtke_

_danny_liedtke_ TikTok: _danny_liedtke_

Danny Liedtke: Anfänge und TV-Karriere

Danny Liedtke absolvierte 2007 seinen Realschulabschluss und begann anschließend eine Ausbildung als Gesundheitsassistent. Er konnte diese jedoch nicht zu Ende bringen, da er an Hämatophobie (Angst vor Blut) leidet. Bis zu seiner neuen Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Noch während seiner Ausbildung nahm er an einem Casting Teil und ergatterte schließlich seine erste Rolle bei „X-Diaries – love, sun & fun“, wofür er für zwei Monate nach Ibiza ging.

Danny Liedtke als Kevin Bochow in „Köln 50667“

Vielen Fans dürfte Denny Liedtke besser unter dem Namen Kevin Bochow bekannt sein. Denn seit 2013 verkörpert er diesen in den Reality-Soaps „Köln 50667“ und seit 2018 in „Leben.Lieben.Leipzig“. Neben seiner Rolle bei „X-Diaries – love, sun & fun“ arbeitete er später auch als Set-Runner und Skripter. 2012 bekam er das Angebot, mit seiner Rolle Kevin Bochow aus „X-Diaries“ in den Hauptcast von „Köln 50667“ auf RTL2 einzusteigen.

Hat Danny Liedtke eine Freundin?

Derzeit hat der Schauspieler keine Frau an seiner Seite. Tatsächlich gilt er als Dauer-Single, denn schon seit über zehn Jahren hatte Danny keine Freundin mehr. Dennoch lerne er häufig Frauen kennen und sei in dieser Zeit der einen oder anderen nähergekommen. Doch für eine Beziehung reichte es einfach nicht. Grundsätzlich sei der Dauer-Single aber nicht von einer Partnerschaft abgeneigt. Seine Fans dürfen sich also noch Hoffnungen machen.

Danny Liedtke bei „Promi Big Brother“ 2021

„Promi Big Brother“ ist das erste Reality-TV-Format für den 31-Jährigen. Dort möchte er seinen Fans jetzt auch eine ganz private Seite zeigen. Danny verfolgt „Promi Big Brother“ seit Staffel 1 und wollte schon immer mal selbst dabei sein, wie er im Interview mit Sat.1 verrät.

Kann sich der Dauer-Single vorstellen, sich sogar in der Show zu verlieben? „Ausschließen würde ich es nicht. Verlieben kann man sich ja jeden Tag und dann auch eine Romanze haben. Das sehe ich eher lockerer. Aber die richtige Liebe ist dann noch mal etwas anderes“, so Liedtke im Sat.1-Interview.

Danny Liedtke hatte eine Haar-Transplantation

2020 machte der Darsteller ein überraschendes Geständnis: Er litt in der Vergangenheit offenbar unter starkem Haarausfall. Auf Instagram veröffentlichte er dazu ein langes Statement und zeigte auch einige ältere Bilder aus dieser Zeit. „Dieses Thema hat mich jahrelang belastet, ging auch an meine Psyche, ich hatte damit auch jahrelang zu kämpfen: Ich hatte schon sehr früh Haarausfall“, verriet er in einer Instagram-Story. „Das hat mit 16, 17 angefangen und dann wurden die Haare auch immer weniger.“ Deshalb entschloss er sich schließlich zu mehreren Haar-Transplantationen. Damals kostete ihn diese Verkündung viel Überwindung. Doch er wollte es mit seinen Fans teilen und damit auch anderen in einer ähnlichen Situation Mut machen.

Danny Liedtke auf Instagram und TikTok

Danny hat auf Instagram und Tiktok ein öffentliches Profil. Auf beiden Kanälen ist er unter „_danny_liedtke“ zu finden. Knapp 470.000 Follower hat er auf Instagram (Stand August 2021) und auf TikTok sogar über 640.000. Mit zahlreichen lustigen und aufgedrehten Videos und Bildern unterhält er dort seine Fans und spricht auch über seine Teilnahme an „Promi Big Brother“ 2021.