Einst wurde sie durch ihre Teilnahme an „Der Bachelor“ bekannt, mittlerweile ist sie aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken: Melanie Müller hat sich zum echten Reality-Star entwickelt. Wenig verwunderlich also, das sie unter den Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2021 ist.

Zuletzt war die Blondine bei „Promis unter Palmen“ zu sehen und sorgte mit Auseinandersetzungen für Schlagzeilen. Auch ihre kürzliche Schönheits-Op verursachte bei ihren Fans Aufregung. Doch wer ist Melanie Müller eigentlich? Hat sie einen Mann und Kinder? Wir stellen euch die PBB-Bewohnerin vor.

Melanie Müller: Alter, Kinder, Größe, Wohnort

Name: Melanie Blümer, geb. Müller

Melanie Blümer, geb. Müller Alter: 33

33 Geburtstag: 10.06.1988

10.06.1988 Geburtsort: Oschatz

Oschatz Wohnort: Leipzig

Leipzig Sternzeichen: Zwillinge

Zwillinge Staatsangehörigkeit: Deutsch

Deutsch Größe: 1,71

1,71 Beruf: Reality-TV-Darstellerin und Schlagersängerin

Reality-TV-Darstellerin und Schlagersängerin Mann: Mike Blümer

Mike Blümer Kinder: Mia Rose, Matty

Mia Rose, Matty Instagram: melanie.mueller_offiziell

Melanie Müller: Mann und Kinder

Am 24. November 2014 heiratete Melanie Müller ihren Manager Mike Blümer (55). Zunächst hielten sie das Ereignis geheim. Die Hochzeit fand heimlich in den USA statt. Erst im Januar darauf verkündete sie ihr Eheversprechen öffentlich: „Er hatte Ring und Rose dabei, fiel vor mir auf die Knie“, erzählte sie in einem Interview mit der „Bild“. Mittlerweile hat sie mit Mike die beiden Kinder Mia Rose (*2017) und Matty (*2019).

Melanie Müller nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil

Am 6. August 2021 startet die neue Staffel der Sat.1-Show „Promi Big Brother“. Doch schon Wochen vorher war spekuliert worden, dass Melanie Müller an der Show teilnehmen wird. Wenige Tage vor dem Start hat der Sender jetzt die Kandidaten verkündet. Für das Reality-Urgestein geht damit sozusagen ein Traum in Erfüllung: „Ich wollte tatsächlich immer schon mal mitmachen. Bei ‚Promi Big Brother‘ ist alles noch eine Spur krasser“, erklärt die 33-Jährige. Gibt aber auch zu: „Und – machen wir uns nix vor – natürlich mache ich auch wegen der Kohle mit. Durch Corona sind meine Auftritte auf Mallorca ausgefallen und ich brauche das Geld.“

Melanie Müller sorgte bei „Promis unter Palmen“ für Stress

Die zweite Staffel von „Promis unter Palmen“ lief ab dem 12. April auf Sat.1. Schon während den Dreharbeiten sorgte Melanie Müller für ordentlich Schlagzeilen. Mit mehreren Teilnehmern, unter anderem mit dem betrunkenen Calvin Kleinen, kam es zu lautstarken Auseinandersetzungen. Wie das noch weiterging, wird aber niemand mehr erfahren: Nach dem Tod von Willi Herren wurde „Promis unter Palmen“ 2021 nicht mehr bei Sat.1 ausgestrahlt und die Folgen Streaming-Dienst Joyn gelöscht. Mehr dazu findet ihr in folgendem Artikel:

Melanie Müller: „Bachelor“, „Dschungelcamp“ und Co.

Nach ihrer Ausbildung zur Restaurantfachfrau und Barkeeperin arbeitete Melanie Müller im Erotik-Business. Sie arbeitete als Erotik-Fotomodell und spielte in mehreren Erotikfilmen mit. Dabei trug sie den Künstlernamen „Scarlet Young“. Ihren ersten Fernsehauftritt hatte Melanie 2012 in der Vox-Sendung „Das perfekte Dinner“.

Zum Durchbruch gelang es ihr schließlich mit der RTL-Show „Der Bachelor“, wo sie 2013 an der dritten Staffel teilnahm. In Folge 7 ging sie freiwillig. Später gab sie offen zu, dass sie die Show als Chance nutzte: „Ich habe beim Bachelor mitgemacht mit der Vision: Ich will irgendwie, mit aller Macht ins Fernsehen!“, erklärte sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ihres Buchs im Interview mit ihrem Verlag „Eden Books“.

Den Höhepunkt ihrer Bekanntheit erreichte sie schließlich mit dem RTL-Format „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. 2014 nahm sie an der Dschungelshow teil und holte sich vor Larissa Marolt und Jochen Bendel sogar die Krone. 2020 nahm sie an den Formaten „Like Me I’m Famous“ und „Festspiele der Reality-Stars“ teil. Zuletzt sah man Müller bei „Die große Dschungelshow“ Anfang des Jahres und bei der später abgesetzten Show „Promis unter Palmen“.

Melanie Müller Vermögen: Was verdient die Entertainerin?

In einem Interview mit RTL erzählte Melanie Müller, dass sie durch die Corona-Krise große finanzielle Verluste gemacht habe. „Es ist schon eine Situation, wo man sagt, man hätte eigentlich in zwei Monaten 70.000 Euro verdient und jetzt ist man komplett auf null“. Auch über ihre Gagen sprach sie. Pro Auftritt als Sängerin bekommt sie demnach 3.000 Euro.

Wie hoch ihr aktuelles Vermögen ist, ist allerdings nicht bekannt. Es gibt auch keine Schätzungen dazu.

Melanie Müller: Songs und Buch

Nach ihrem Auftritt im Dschungelcamp nahm Melanie Müller weitere Projekte in Angriff. Mittlerweile ist sie auch als Schlagersängerin bekannt hatte bereits zahlreiche Auftritte im „Bierkönig“ auf Mallorca und in anderen Clubs. Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 erschien ihre Single „Auf geht’s, Deutschland schießt ein Tor!“, die aber eher floppte.

Im Oktober 2014 erschien außerdem ihr Buch „Mach's Dir selbst, sonst macht’s Dir keiner - Vom Mauerblümchen zur Dschungelqueen“. Doch auch damit erzielte sie keinen Bestseller. In dem Buch verriet sie einige pikante Details aus ihrem Leben und ihrer Vergangenheit.

Melanie Müller mit Vater Alfons bei „Hot oder Schrott“

Das Vater-Tochter-Duo Müller war vor kurzem in der Show „Hot oder Schrott – Promi Spezial“ zu sehen. Dabei mussten die beiden Produkte testen und sie anschließend bewerten. Zwischendurch kam es zu kleinen Zankereien, wobei Vater Alfons mit seiner Tochter in Sachen Schlagfertigkeit auf jeden Fall mithalten kann.

Melanie Müller: Schönheits-Op

Dass bei Melanie Müller nicht alles echt ist, ist kein Geheimnis. Vor kurzem unterzog die Blondine sich etwa wieder einer Beauty-Op, die ihrem Gesicht „super definierte Konturen“ verpasst hat. Auch ein wacher Blick sei laut ihr das Ergebnis der Op. Trotz einiger kritsicher Fan-Stimmen ist sie selbst sehr zufrieden und sagt: „Ich liebe es.“

Melanie Müller: Bauchfett entfernen mit „EMSculpt“

Ihren Auftritt vor den Kameras von „Promis unter Palmen“ nahm Melanie Müller als Anlass, um ihren Körper in Top-Form zu bringen. Kurz vor den Dreharbeiten war Melanie Müller noch beim Beauty-Doc, um sich im TV von ihrer besten Seite präsentieren zu können. Sie ließ sich in einem Leipziger Beauty-Studio mit „EMSculpt“ behandeln. „Dabei kriegt man elektromagnetische Impulse auf den Bauch. Das wirkt so wie 20 000 Sit-ups in einer halben Stunde!“, schwärmt Melanie Müller gegenüber der „Bild“. Durch die Anwendung habe sie nach eigenen Angaben sechs Zentimeter Bauchumfang verloren.