Nach wochenlangen Spekulationen steht es nun fest: Ina Aogo ist Kandidatin bei „Promi Big Brother“ 2021. Die Frau des Fußballers Dennis Aogo und zweifache Mutter ist eine Spielerfrau, wie sie im Buche steht. Bald muss sie jedoch ihr Beauty- und Luxusleben gegen den TV-Knast tauschen. Dem Verzicht auf Luxus bei der Show sieht Ina Aogo jedoch gelassen entgegen: „Ich bin auf dem Land groß geworden, habe auf dem Heuboden geschlafen, kann zelten und auch mal kalt duschen.“

Doch wer ist die Kandidatin eigentlich? Alter, Beruf, Wohnort, Instagram und Co. – wir stellen euch Ina im Porträt vor.

Ina Aogo: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Ina Aogo auf einen Blick:

Name: Ina Aogo

Ina Aogo Alter: 32 Jahre

32 Jahre Geburtstag: 07. März 1989

07. März 1989 Sternzeichen: Fische

Fische Beruf: Influencerin

Influencerin Wohnort: Berlin

Berlin Geburtsort: Osnabrück

Osnabrück Kinder: zwei (Tochter und Sohn)

zwei (Tochter und Sohn) Herkunft: Deutschland

Deutschland Instagram: inaaogo

Ina Aogo: Mann Dennis und Kinder

Im Sommer 2014 lernten sich die Aogos kennen. Ihr Mann Dennis Aogo ist ein ehemaliger deutscher Fußballnationalspieler. In der Bundesliga spielte Aogo unter anderem für den Hamburger SV, FC Schalke 04, VfB Stuttgart und Hannover 96. 2016 heirateten die Aogos und im selben Jahr kam auch das erste gemeinsames Kind, Tochter Payten Rose, kam im November 2016 auf die Welt. Seit dem 6. September 2020 sind beide zudem Eltern eines Jungen. Die Familie lebt in Berlin.

Ina Aogo: Podcast und Doku

Ina und Dennis Aogo haben ihren eigenen Podcast: „Liebe hat (k)einen Preis.“ Ina Aogo hat ihren Traummann in Fussballer Dennis Aogo gefunden. Doch aufgrund seiner Bekanntheit steht auch Ina im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses. All diese Themen und den Start in eine lange Liebesgeschichte bespricht Ina Aogo in ihrem Podcast. Dort zeigt sie aber auch die Schattenseiten der im Rampenlicht stehenden Spielerfrau auf: Anfeindungen im Netz, Depression, Morddrohungen.

Zusätzlich zu ihrem eigenen Podcast hat die „Bild“-Zeitung eine vierteilige Doku „Ina Aogo - eine Spielerfrau erzählt alles“ über das Fußball-Promi-Paar gedreht. Auch dabei wird bei Themen wie Schönheits-OPs und Groupies kein Blatt vor den Mund genommen.

Ina Aogo nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil

Ab dem 6. August 2021 ist Ina Aogo bei „Promi Big Brother“ zu sehen. Es ist erst das erste Mal, dass die 32-Jährige an einem TV-Format teilnimmt. Die Trennung zu ihrer Familie wird schwer. Doch für ihre viereinhalbjährige Tochter hat die beliebte Instagrammerin Video-Botschaften vorbereitet. „Dann weiß sie, dass ich immer an sie denke.“ Über ihren Ehemann Dennis sagt sie: „Dennis steht bei dieser Sache hundertprozentig hinter mir.“

Ina Aogo auf Instagram

Auf Instagram hat Ina Aogo ein öffentliches Profil. Vor „Promi Big Brother“ folgen ihr derzeit 137.000 Fans (Stand 03.08.2021).

Auf ihrem Account gibt sie einen kleinen Einblick in ihr Familienleben. Sie zeigt sich meist an der Seite von Mann Dennis, beim Reisen oder postet Selfies.