Marie Lang ist eine der Teilnehmerinnen von „Promi Big Brother“ 2021. Statt im Boxring kämpft die Kickbox-Weltmeisterin diesen Sommer im „Promi Big Brother“-Weltall. Neben ihrer Kickbox-Karriere ist sie auch erfolgreiches Model und Modedesignerin.

Was steckt noch hinter der Kandidatin? Hat die erfolgreiche Kickboxerin einen Freund? Partner, Alter, Instagram, TV-Karriere – wir stellen euch Marie Lang im Porträt vor.

Marie Lang: Alter, Größe, Instagram, Wohnort

Alle Fakten zu Marie Lang auf einen Blick:

Name: Marie Lang

Marie Lang Alter: 34 Jahre

34 Jahre Geburtstag: 17. Dezember 1986

17. Dezember 1986 Geburtsort: Bünde

Bünde Größe: 1,76 m

1,76 m Sternzeichen: Schütze

Schütze Beruf: Kickboxerin, Modedesignerin, Model

Kickboxerin, Modedesignerin, Model Wohnort: München

München Instagram: marie_lang_official



Marie Lang: Weltmeisterin im Kickboxen

Marie Lang wuchs in Lemgo auf und startete ihre Kickbox-Karriere im Alter von 16 Jahren. Bereits mit 21 wurde sie zum ersten Mal deutsche Meisterin der Amateure. 2015 ergatterte die 34-Jährige schließlich ihren ersten Profi-Weltmeistertitel auf der „Stekos Fight Night“. Bereits insgesamt 18 Mal erkämpfte sie sich diesen Titel in sechs verschiedenen Klassen.

Doch 2021 musste Marie Lang das erste Mal einen ihrer WM-Titel abgeben, da sie zuvor gleich zweimal an Corona erkrankte. Sie ist jedoch fest entschlossen, den Titel zurückzugewinnen und trainiert dafür hart.

Das Kickboxen ist nicht ihre einzige Leidenschaft. Die 34-Jährige studierte Modedesign in München und ist gleichzeitig Model und Designerin für ihre eigenen Kleidungsstücke. Ihre Kleidung bezeichnet sie als sportlich-elegant. Wichtig ist Marie Lang vor allem, dass ihre Mode gern getragen wird. Die Profisportlerin unterstützt zudem diverse soziale Projekte wie „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ oder „Boxt euch durch München“.

Hat Marie Lang einen Freund?

Marie Lang spricht selten über ihr Privatleben und ihren Beziehungsstatus. Im Interview mit Sat.1 verriet sie jedoch, dass sie ihren Freund und ihren Hund vermissen wird. Der Kickboxerin wurde einst eine Beziehung mit ihrem Sparringspartner und Ex-Bachelor Sebastian Preuss nachgesagt. Dies sei jedoch fake, wie Preuss verriet.

Marie Lang bei „Promi Big Brother“ 2021

Diesen Sommer hängt die 34-Jährige ihre Box-Handschuhe vorerst an den Nagel. Denn gemeinsam mit den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern ist sie in den Weltall-Container der diesjährigen „Promi Big Brother“-Staffel gezogen. Über ihre Teilnahme sagte sie im Sat-1-Interview: „“Promi Big Brother“ ist sowas wie mein nächster Kampf – dieses Mal direkt mit mehreren Gegnern, bei denen ich die Stärken und Schwächen herausfinden muss. Das wird auf jeden Fall eine richtige Herausforderung für mich. Aber ich hoffe, dass ich nicht das Handtuch werfe und über alle Runden gehe.“ Wie sie ihren Kampf meistert, sehen wir seit 06. August täglich in SAT.1 und auf Joyn.

Wer die weiteren Kandidaten sind, erfahrt ihr hier:

Marie Lang im TV bei „4 Blocks“ und „Catch!“

2018 wechselte die Münchnerin kurz ihr Metier, denn sie spielte in der preisgekrönten TV-Serie „4 Blocks“ die Trainerin einer Faustkämpferin. Außerdem nahm sie im selben Jahr an der SAT.1-Show „Catch! Der große Sat.1 Fang-Freitag“ teil. Ob ihr diese TV-Erfahrung zum Sieg verhilft, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.