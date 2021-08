Bekannt wurde Rafi Rachek durch seine Teilnahme bei der „Bachelorette“ 2018. Dort sorgte er als „Schulterküsser“ und durch seine Zankereien mit den anderen Kandidaten für Aufsehen. In der Dating-Show „Bachelor in Paradise“ outete er sich als homosexuell. Nun zieht er bei „Promi Big Brother“ 2021 ein. Im Interview mit Sat.1 verriet er: „Ich gehe das erste Mal ohne Lüge in eine Reality-Show: Ich bin zu 100 Prozent ich selbst und muss keine Rolle spielen.“

Was steckt noch hinter dem Kandidaten? Beruf, Instagram, Outing, Trennung und Co. – wir stellen euch Rafi Rachek im Porträt vor.

Rafi Rachek: Alter, Herkunft, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Rafi Rachek auf einen Blick:

Name: Rafi Rachek

Rafi Rachek Alter: 31 Jahre

31 Jahre Geburtstag: 01. Januar 1990

01. Januar 1990 Sternzeichen: Steinbock

Steinbock Beruf: Personaltrainer, Fitness-Model, Reality-TV-Darsteller

Personaltrainer, Fitness-Model, Reality-TV-Darsteller Wohnort: Köln

Köln Geburtsort: Syrien

Syrien Instagram: rafirachek

Rafi Rachek war Teilnehmer bei „Die Bachelorette“ 2018

Rafi Rachek wurde am 1. Januar 1990 geboren und hat kurdische Wurzeln. 1999 wanderte er mit seiner Familie nach Deutschland aus und wohnt seitdem in Köln, wo er als Personaltrainer und Fitness-Model arbeitet.

Seine TV-Karriere startete mit der Teilnahme an „Die Bachelorette“ im Jahr 2018, wo er um das Herz von Nadine Klein buhlte. Dort wurde er vor allem als Streithahn bekannt. In Folge 4 verließ er die Show jedoch aufgrund von Heimweh freiwillig.

Rafi Racheks Outing bei „Bachelor in Paradise“

Ein Jahr später sah man den gebürtigen Syrer erneut im TV. Dieses Mal war er Kandidat in der Dating-Show „Bachelor in Paradise“. Dort überraschte er mit einem tränenreichen Geständnis vor laufender Kamera, homosexuell zu sein. „Danach habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass ich jetzt ich bin und dass alles echt ist“, erzählt der Personal Trainer im Interview mit Sat.1. Nach nur einer Folge musste er damals die Show verlassen.

Rafi Rachek: Kontaktabruch mit Familie und Freunden

Seit seinem Outing hat sich sein Leben sehr verändert, wie er im Interview mit Sat.1 verrät. „Zwei meiner Brüder haben den Kontakt abgebrochen, weil ich in ihren Augen den Ruf der Familie durch den Dreck gezogen und ich sie in der kurdischen Gesellschaft blamiert habe. Auch für meine Eltern war und ist es schwierig. Sie kommen eben aus einer anderen Generation und Kultur. […] Auch mein ehemals bester Freund hat den Kontakt abgebrochen.“ Dennoch sieht er sein Outing als das schönste Erlebnis in seinem Leben. Er habe sich dadurch von Zwängen, Ängsten und Zweifeln befreit und ist mit der Entscheidung glücklich.

Rafi Rachek: Trennung und Liebes-Comeback mit Freund Sam Dylan

Kurze Zeit nach seinem Outing kam Rafi Rachek mit „Prince Charming“-Teilnehmer Sam Dylan zusammen. Das Pärchen teilte fast sein ganzes Leben mit seinen Followern auf Social-Media. Doch im Mai 2021 kam es zur Trennung. Nur kurze Zeit später – Ende Juli 2021 – verkündeten sie ihr gemeinsames Liebes-Comeback auf Instagram. 2020 stieg Rafi für Sam sogar bei „Das große SAT.1 Promiboxen“ in den Ring, um die Ehre seines Partners zur verteidigen.



Rafi Rachek ist Kandidat bei „Promi Big Brother“ 2021

Nun geht Rafi Rachek unter die „Promi Big Brother“-Bewohner. Durch seine impulsive und aufbrausende Art werden die anderen Promis voraussichtlich zu spüren bekommen, wenn ihm etwas nicht passt. Er ist aber auch sehr gerechtigkeitsliebend und wird sich für Schwächere stark machen. Über seine Teilnahme sagt er „[..] ich gehe das erste Mal ohne Lüge in eine Reality-Show: Ich bin zu 100 Prozent ich selbst und muss keine Rolle spielen. Die Chance, den Zuschauer:innen diese Seite von mir zu zeigen möchte ich nutzen. Ich gehe rein als der echte Rafi, und darauf freue ich mich sehr.“ Die neunte Staffel läuft ab 06. August 2021 drei Wochen lang auf Sat.1.

Rafi Rachek auf Instagram

Auf Instagram hat Rafi Rachek ein öffentliches Profil. Derzeit folgen ihm 101.000 Fans (Stand 03.08.2021). Auf seinem Account gibt er viel aus seinem gemeinsamen Leben mit seinem Partner preis. Selbst Streitereien mit anderen Influencerinnen und Influencern fochten sie schon in der Öffentlichkeit aus.