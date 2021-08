Gitta Saxx dürfte einigen bekannt sein: Sie ist Beauty-Expertin, Testimonial, Autorin, DJane und „Playmate des Jahrhunderts“. Auch im TV konnte sie bereits Erfolge feiern, Gitta ist zweifache „Promi Shopping Queen“ und zweifache Gewinnerin bei „Das perfekte Promi-Dinner“. Nachdem sie 2011 am RTL-„Dschungelcamp“ teilnahm, dürfen sich ihre Fans erneut freuen: Ab Montag, 09.08.2021, ist sie wieder in einer Reality-Show zu sehen. Gitta Saxx nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil.

Doch wer ist Gitta Saxx eigentlich? Alter, Beruf, Wohnort, Instagram und Co. – wir stellen euch das Fotomodell im Porträt vor.

Gitta Saxx Steckbrief: Alter, Wohnort, Kinder, Instagram

Alle Fakten zu Gitta Saxx auf einen Blick:

Name : Gitta Ilona Sack

: Gitta Ilona Sack Künstlername: Gitta Saxx

Gitta Saxx Alter : 56 Jahre

: 56 Jahre Geburtstag : 22.01.1965

: 22.01.1965 Geburtsort : Überlingen, Baden-Württemberg

: Überlingen, Baden-Württemberg Wohnort : München

: München Sternzeichen : Wassermann

: Wassermann Beruf : Fotomodell, Fotografin, Buchautorin, DJane

: Fotomodell, Fotografin, Buchautorin, DJane Ex-Männer: Felix Baumgartner

Felix Baumgartner Kinder : keine

: keine Instagram: gittasaxx

Gitta Saxx nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil

Das Playmate des Jahrhunderts kostete es nicht viel Überwindung bei „Promi Big Brother“ 2021 mitzumachen: „Ich war schon immer ein großer Fan von ‚Big Brother’. Das ist ein Format, was mich immer gereizt hat. Es ist spannend, herausfordernd und ich habe mich immer darin gesehen. Jetzt hat es geklappt und ich freue mich darauf wie ein kleines Kind.“ Eine Strategie für die Show hat sich das Fotomodell nicht überlegt: „Ich gehe einfach nur total dankbar in das Format. Ich habe ein bisschen abgenommen, den Lockdown-Speck von zehn Kilo bin ich wieder los. Als Playmate des Jahrhunderts will ich ja ordentlich auftreten. Es ist immer gut, wenn man sich auch mental vorbereitet, meine Strategie ist: mit Offenheit und viel Herz dabei zu sein.“

Gitta Saxx im „Playboy“: „Playmate des Jahrhunderts“

Gitta Saxx galt früher als eines der bekanntesten Fotomodels Deutschlands. Dank einer Teilnahme bei einem Fotoshooting für den „Playboy“ wurde sie schließlich als Model entdeckt und ein Jahr später sogar zum „Playmate des Jahres“ gekürt. Der Beginn einer erfolgreichen Model-Karriere. Im Jahr 2000 wählte sie der Playboy sogar zum „Playmate des Jahrhunderts“, was ihrer Karriere einen gewaltigen Schub gab.

Mit 53 Jahren war Gitta 2018 zum vierten Mal im „Playboy“. Auf die Frage, ob sie sich es auch noch ein fünftes Mal vorstellen könnte antwortete sie: „Wir hatten das 30-jährige Jubiläum noch mal mit einer schönen Story in Rom gefeiert. Ich glaube, jetzt ist es auch gut.“

Gitta Saxx war im „Dschungelcamp“ 2011

Erfahrung im Reality-TV-Bereich hat Gitta Saxx bereits. Sie war 2011 Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. In der fünften Staffel, in der Peer Kusmagk „Dschungelkönig“ wurde, flog sie an Tag 10 aus der RTL-Show. Damit landete sie auf Platz 9 der „Dschungelcamp“-Staffel.

Gitta Saxx: Ex-Freund Felix Baumgartner – Ist sie aktuell Single?

Berühmtheit erlangte Felix Baumgartner 2012, indem er von einem Podest in 39 Kilometer Höhe kopfüber in die Tiefe gesprungen war. Er stellte damit einen Rekord auf. Die sozialen Netzwerke kochten über vor Glückwünschen, unter den Gratulanten war auch Baumgartners Ex: Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx: „Bete für dich Felix“, schrieb die damals 47-Jährige. Saxx und Baumgartner hatten jedoch nach etwa einen gemeinsamen Jahr festgestellt, dass sie nicht wirklich zusammenpassten. Über seine berühmte Ex-Freundin sagte der Österreicher nach der Trennung: „Sie ist schön, herzlich, kuschelt gern daheim. Aber irgendwann hab ich ihre Allüren nicht mehr ausgehalten.“

Seitdem ist Gitta Saxx Single. Auf die Frage, ob sie sich auf eventuelle Avancen bei „Promi Big Brother“ einlässen würde, antwortete sie: „Ich kann mir auch vorstellen, mich im Supermarkt zu verlieben – wenn ich dort den Magic Moment erlebe. Ich glaube sogar, dass man sich auf engem Raum und in solch einer Extremsituation schneller und intensiver kennenlernt als in einer Dating-App. Offen dafür bin ich schon, wenn jemand dabei ist. Ein übrig gebliebener ‚Bachelor’ vielleicht. Aber die sind alle sehr jung. Man vergisst ja immer, dass ich flott auf die 60 zugehe. Aber ‚Promi Big Brother’ ist ja auch kein Dating-Format.“

Gitta Saxx auf Instagram

Auf Instagram hat Gitta Saxx ein öffentliches Profil. Vor „Promi Big Brother“ folgen ihr derzeit rund 30.100 Fans (Stand 09.08.2021).

Auf ihrem Account gibt sie einen kleinen Einblick in ihr Leben von DJane über Modell-Jobs bis hin zu Fitness und Reisen.