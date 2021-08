„Promi Big Brother“ 2021 ist bereits in vollem Gange und an Tag 4 wurde es im Sat.1-Weltall noch voller: Vier neue Kandidaten sind in den berühmten TV-Container gezogen. Eine von ihnen ist Payton Ramolla. Die junge Influencerin ist es gewohnt, ständig fotografiert oder gefilmt zu werden – jetzt wagt sie die Herausforderung in der berühmtesten TV-WG Deutschlands und verzichtet dabei auf ihr Smartphone. Wie sie sich in der Show schlägt, zeigt sich aktuell täglich auf Sat.1.

Doch wer ist Payton Ramolla eigentlich genau? Wie alt ist sie? Woher kommt sie? Alle Infos rund um Alter, Wohnort, Freund, Name, Instagram und Co. findet ihr in ihrem Steckbrief und Porträt.

Payton Ramolla Steckbrief: Alter, Größe, Instagram, TikTok

Alle Fakten zu Payton Ramolla auf einen Blick:

Name: Payton Ramolla

Payton Ramolla Alter: 21 Jahre

21 Jahre Geburtstag: 24. November 1999

24. November 1999 Geburtsort: Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen am Rhein Wohnort: Ludwigshafen am Rhein

Ludwigshafen am Rhein Beruf: Influencerin, gelernte Industriekauffrau

Influencerin, gelernte Industriekauffrau Größe: unbekannt

unbekannt Beziehungsstatus: Single

Single Instagram: payton.r

payton.r TikTok: payton.ramolla

payton.ramolla Youtube: Payton R.

Payton Ramolla nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil

Seit dem 9. August ist Payton Ramolla nun offiziell Kandidatin bei „Promi Big Brother“ 2021. Die junge Influencerin ist an Tag 4 gemeinsam mit drei weiteren Neuzugängen in die TV-WG gezogen.

Warum macht die 21-Jährige in der Show mit? „Weil ich es super interessant finde und es eine gute Lebenserfahrung ist. Ich mag es, neue Dinge auszuprobieren. Es ist ein besonderes Format, denn wo lebt man schon mit wildfremden Menschen ein paar Wochen unter einem Dach?“, erklärte sie vorab. Außerdem gab sie im Sat.1-Interview zu, was sie in der Zeit im Container am meisten vermissen werde: ihr Handy. Von sich selbst sagt sie, sie sei bei Streitereien eher die Ruhige. Was sie allerdings nervt: „Wenn Leute schlechte Laune haben“. Ob sie da bei ihren neuen Mitbewohnern Glück hat, zeigt sich derzeit auf Sat.1.

Payton Ramolla: Vom Turnen zu Instagram und Co.

Als Jugendliche turnte Payton Ramolla in der Regionalliga. In dieser Zeit hatte sie damit begonnen, Turn-Videos auf ihren Social-Media-Kanälen zu teilen. Seither hat sie sich zu einer bekannten Influencerin etabliert. 2018 beendete sie ihre aktive sportliche Karriere. Nach ihrem Fachabitur machte sie eine Ausbildung zur Industriekauffrau. 2020 wurde sie einem breiteren Publikum durch die Joyn-Serie „Das Internat“ bekannt.

Hat Payton Ramolla einen Freund?

Aktuell ist die 21-Jährige Single und hat keinen Freund. Trotzdem ist sie im TV-Container nicht auf der Suche nach einem neuen Partner, wie sie Sat.1 vorab verraten hat. Auf die Frage, ob sie sich vorstellen könnte, sich dort zu verlieben, antwortete sie: „Nein, auf keinen Fall. Im Fernsehen ist das ja was ganz Anderes als im normalen Leben. Oder sagen wir so: Ich habe es jedenfalls nicht vor.“

Payton Ramolla auf TikTok, Instagram und Youtube

Payton Ramolla ist auf verschiedenen Social-Media-Kanälen vertreten. Auf Instagram folgen der jungen Influencerin derzeit 681.000 Fans (Stand 10.08.2021). Auf TikTok sind es schon fast 780.000 und auch ihr Youtube-Channel mit aktuell 165.000 Abonnenten wächst stetig.

Payton Ramolla: Brust-OP mit 19 Jahren

Als ehemalige Profisportlerin hat Payton Ramolla eine durchtrainierte Figur. Trotzdem war die Influencerin nicht zufrieden mit ihrem Körper. Sie wünschte sich mehr Oberweite. Daher ließ sie sich mit 19 Jahren die Brüste vergrößern. Da sie kein schlechtes Vorbild für ihre zum Teil sehr jungen Follower sein wollte, hielt sie die Brust-OP allerdings lange geheim. Mittlerweile spricht sie offen darüber und hat Fragen ihrer Fans sogar in einem eigenen Youtube-Video beantwortet.

Payton Ramolla bei „Das Internat“

Die 21-Jährige ist nicht nur Influencerin, sondern hat auch bereits Erfahrung als Schauspielerin gesammelt. Seit 2020 ist sie in dem Joyn-Format „Das Internat“ zu sehen. In der Serie, die von einem Elite-Internat handelt, spielen zahlreiche Influencer mit. Außerdem ist Moderations-Ikone Sonya Kraus als Direktorin dabei. Es gibt aktuell zwei Staffeln.

Payton Ramolla: Blamage bei Pocher

Im Frühjahr 2021 war Payton Ramolla zu Gast in der Show „Pocher vs. Influencer“ mit Oliver Pocher und sorgte damit für Schlagzeilen. Die 21-Jährige erkannte den mittlerweile weltberühmten Virologen Christian Drosten nicht. Über diese öffentliche Blamage sagt sie heute: „Ich fand’s peinlich, weil ich das in der aktuellen Zeit hätte wissen müssen. Meine Mama hat mir danach ein schlechtes Gewissen gemacht – aber gut, in dem Moment war es eben so.“

Payton Ramolla: Vermögen

Dass Influencer sehr gutes Geld verdienen können, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Je nach Followerzahl ist ein Post allein schon eine vier- oder sogar fünfstellige Summe wert. Wie hoch das Vermögen von Payton Ramolla ist, ist allerdings nicht bekannt. Es gibt auch keine zuverlässigen Schätzungen.