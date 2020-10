Eine neue Serie mit lauter Social-Media-Stars - das gibt es ab Donnerstag, 15. Oktober 2020 auf Joyn. Für die Eigenproduktion „Das Internat“ haben sich zahlreiche Influencer von Instagram, TikTok und Co. zusammengefunden.

Worum es in dem neuen Format geht, wer im Cast ist und was ihr sonst noch zur Joyn-Serie wissen müsst, erfahrt ihr hier.

„Das Internat“ Serie: Start und Sendetermine auf Joyn

Insgesamt umfasst die von Pantaflix Studios produzierte Serie „Das Internat“ zwölf Folgen. Die ersten beiden Episoden sind ab Donnerstag, 15. Oktober 2020, verfügbar. Wöchentlich werden zwei weitere Folgen veröffentlicht.

„Das Internat“ 2020: Darum geht es in der neuen Serie

Die Serie spielt, wie der Name schon sagt, in einem Internat. In einem Elite-Internat um genau zu sein. Direkt zu Beginn des Schuljahres nimmt das Chaos seinen Lauf, als einige Räume des Gebäudes aufgrund von Asbest geräumt werden müssen. Daher werden mehrere Zimmer zwangsweise gemischt belegt und die wilden Wohnraum-Konstellationen bergen reichlich Konfliktpotential. Wenn die Sportskanone plötzlich auf den Streber trifft, reißt das die Teenager aus ihrem monotonen Alltag. Langeweile hat hier plötzlich niemand mehr...

„Das Internat“ Cast: Das ist die Besetzung

Neben den verschiedenen Influencern spielt auch eine Moderations-Ikone mit. Wir haben euch den Cast der neuen Serie „Das Internat“ aufgelistet:

Sonya Kraus - Rektorin Meyer-Stäblein

Chris Irslinger - Lehrer Jonas Heckenberger

Anselm Roser - Hausmeister Reichi

Torge - Sekretär Herr Werner

Herr Anwalt - Ralf Furr

Chany Dakota - Nick

Mario Novembre - Toni

Nika Sofie - Luna

Marvin Holm - Mike

Nathan Goldblat - Aiden

Lisa Küppers - Sophie

Leon Pelz - Ben

Luana Knoell - Mia

Leonie Balys - Jeannie

„Das Internat“ 2020 - Der Trailer auf Instagram