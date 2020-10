Sunny, eine der beliebtesten „GZSZ“-Figuren, geht weiter. Am 1. Oktober startet die neue Spin-off-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ ist für die Zuschauer nicht mehr wegzudenken und jetzt gibt es für alle Fans noch mehr von ihr zu sehen. Es ist soweit: Die Geschichte um, eine der beliebtesten-Figuren, geht weiter. Am 1. Oktober startet die neue Spin-off-Serie „Sunny – Wer bist du wirklich?“ auf TVNow und einmalig auch auf RTL. Sunny Richter vonist für die Zuschauer nicht mehr wegzudenken und jetzt gibt es für alle Fans noch mehr von ihr zu sehen.

Start, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream - wir haben euch in diesem Artikel alles zusammengefasst, was ihr zur neuen Sendung wissen müsst.

Start von „Sunny – Wer bist du wirklich?“ auf TVNow und RTL

Zum Start von „Sunny – Wer bist Du wirklich?“ zeigt TVNow am Donnerstag, den 1. Oktober 2020, gleich drei Folgen.

RTL strahlt am selben Tag um 20:15 Uhr einmalig die ersten beiden Episoden des Spin-offs als Free-TV-Premiere aus und zeigt im Anschluss daran auch die Dokumentation „Die Pahde-Zwillinge – So sind wir wirklich.“

TV Now-Sendetermine und Stream von „Sunny“

Nach dem Start zeigt TVNow eine Folge am Freitag, danach sind die Folgen immer montags bis donnerstags verfügbar.

Sendetermine von „Sunny – Wer bist du wirklich?" auf TVNow im Überblick:

01.10.2020 - Folgen 1-3

02.10.2020 - Folge 4

05.10.2020 - Folge 5

06.10.2020 - Folge 6

07.10.2020 - Folge 7

08.10.2020 - Folge 8

12.10.2020 - Folge 9

13.10.2020 - Folge 10

14.10.2020 - Folge 11

15.10.2020 - Folge 12

19.10.2020 - Folge 13

20.10.2020 - Folge 14

21.10.2020 - Folge 15

22.10.2020 - Folge 16

26.10.2020 - Folge 17

27.10.2020 - Folge 18

28.10.2020 - Folge 19

29.10.2020 - Folge 20

„Sunny“ auf TVNow: Die Handlung der Serie

Die neue TVNow-Serie „Sunny – Wer bist Du wirklich?“ verfolgt die Geschichte von Sunny, die für eine Fotografie-Masterclass vorübergehend von Berlin nach München zieht. Ihre Rückkehr in die Münchner VIP-Welt wird für sie zu einem rauschhaften Trip. Auf einer Party kommt es zu einem tragischen Todesfall. Sunny wacht am nächsten Morgen mit einem Filmriss auf - und auf einmal dreht sich alles nur noch um die Frage: Was ist in jener Nacht geschehen?

„Sunny – Wer bist du wirklich? Trailer

Worauf sich die Fans einstellen dürfen, zeigt der Trailer:

Youtube Trailer zu „Sunny - Wer bist du wirklich?“

Der Cast von „Sunny“: Das sind die Schauspieler

Valentina Pahde als Sunny

Wilson Gonzalez Ochsenknecht als Ove

Gerrit Klein als Lennard

Ben Andrews Rumler als Karl

Linda Rohrer als Ruby

Sarah Buchholzer als Kim

Meryl Marty als Frieda

Brix Schaumburg als Nik

Felix Lampert als Brian

Valentina Pahde über „Sunny – Wer bist du wirklich?“

Valentina Pahde spielt seit 2015 die Rolle der Sunny Richter bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Dass sie jetzt ihr eigenes Spin-off bekommt, freut die 25-jährige Münchnerin sehr: „Wow. Als ich das zum ersten Mal gehört habe, konnte ich es gar nicht glauben.“ Außerdem verrät sie vorab: „Sunny wird sehr pur, echt und extrem. Ich werde an meine Grenzen gehen müssen, als Valentina und als Sunny.“

Da während der Corona-Zeit gedreht wurde, hat die Crew in einer Villa in Potsdam gewohnt. Mit ihren Kollegen kam die Schauspielerin aber gut aus: „Der Cast besteht aus mega tollen Schauspielern, aber vor allem sind es alle großartige Menschen. Divers und sehr unterhaltsam. Wir sind jetzt schon zu einer Gruppe zusammengewachsen, die sich gegenseitig unterstützt.“