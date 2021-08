Kandidat von „Promi Big Brother“ 2021 wurde bekanntgegeben: Jörg Draeger zieht am Freitag, 06.08.2021, in die Raumstation, wo seit Mittwoch bereits acht Promis wohnen. Der neunte Bewohner ist eine echte Gameshow-Legende: Vor allem durch die Show „Geh aufs Ganze!“ kennt man ihn. Mit 75 Jahren ist er der älteste Bewohner bei Reality-TV-Erfahrung. Ein weiterervonwurde bekanntgegeben:zieht am Freitag, 06.08.2021, in die Raumstation, wo seit Mittwoch bereits achtwohnen. Der neunte Bewohner ist eine echte Gameshow-Legende: Vor allem durch die Show „!“ kennt man ihn. Mit 75 Jahren ist er derbei „Promi Big Brother“ 2021 und hat vielen anderen Kandidaten schon einiges an Lebenserfahrung voraus – doch nicht unbedingt an-Erfahrung.

Doch wer ist der Kandidatin eigentlich? „Geh aufs Ganze!“, Beruf, Wohnort, Frau, Kinder und Co. – wir stellen euch Jörg Draeger im Porträt vor.

Jörg Draeger: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Jörg Drager auf einen Blick:

Name : Jörg Draeger

: Jörg Draeger Alter : 75 Jahre

: 75 Jahre Geburtstag : 28. September 1945

: 28. September 1945 Sternzeichen : Waage

: Waage Beruf : Fernsehmoderator

: Fernsehmoderator Wohnort : Berlin

: Berlin Geburtsort : Berlin

: Berlin Beziehungsstatus : verheiratet mit Frau Petra

: verheiratet mit Frau Petra Kinder : zwei

: zwei Instagram: joergdraeger.official

Jörg Draeger: Moderator von „Geh aufs Ganze!“ mit Zonk

Tor 1, 2 oder 3? Vor dieser Entscheidung standen die Kandidaten der beliebten Gameshow „Geh aufs Ganze!“. Der TV-Kultstar moderierte auf Sat.1 von 1992 bis 1996. Von 1999 bis 2003 moderierte Jörg Draeger die Spielshow auf Kabel eins. Zonks, die roten Plüschtiere aus der Show, habe er noch reichlich Zuhause: „Ohne Zonk wäre und hätte ich nicht das, was ich bin. Ich habe ‚Geh auf’s Ganze!’ ohne Ende geliebt“, sagt Jörg Draeger heute.

Jörg Draeger Biografie: Frau, Kinder, Buch

Der 75-jährige Jörg Draeger gibt zu, dass es ihm in frühen Jahren oft schwer gefallen sei, treu zu sein. Er war viermal verheiratet. Heute lebt er mit Ehefrau Petra in Berlin und hat gemeinsam mit ihr zwei Kinder. Seine jetzige Frau hat er vor 27 Jahren geheiratet.

Aufgewachsen ist Jörg Draeger ab seinem vierten Lebensjahr in Spanien, geboren wurde er aber in Berlin. Er studierte Germanistik, Politikwissenschaften und Theaterwissenschaften. 1982 fing er als Nachrichtensprecher beim WDR an.2021 veröffentlichte der Kult-Moderator seine Biografie „Das Leben ist (k)ein Zonk“.

Jörg Draeger bei „Promi Big Brother“ 2021: Einzug am Freitag live

Bis vor Kurzem wurden erst acht der mindestens zwölf Bewohnerinnen und Bewohner von „Promi Big Brother“ 2021 bekanntgegeben. Nun steht fest, wer der neunte Kandidat ist: Jörg Draeger zieht am Freitag in der Live-Show ein, wie am Donnerstagmorgen in einer Pressekonferenz verkündet wurde. Momentan hält sich die Gamesho-Legende noch in Quarantäne in seinem Hotelzimmer auf.

Wegen unter anderem seines Alters habe er länger darüber nachgedacht, ob dieses Format das Richtige für ihn ist, entschied sich dann aber dafür. Eine ganze Folge von „Promi Big Brother“ habe er zwar noch nicht gesehen, aber findet das Modertoren-Duo, Marlene Lufen und Jochen Schropp, sympathisch.

Jörg Draeger über seine Teilnahme an „PBB“

Warum stellt sich Jörg Draeger der Herausforderung „Promi Big Brother“ 2021? Ein Hauptgrund ist für ihn herauszufinden, wie er sich in die Gruppe einordnen kann. In der Show sei er einer von vielen und „Muss sehen, wie ich mich so in die Gruppe integriere, dass ich gut abschneide“. In der Gemeinschaft spüre er eine Verantwortlichkeit für die Gruppe. „Ob ich den ersten oder vierten Platz belege, ist mir egal. Für mich ist an erster Linie die Erfahrung wichtig, die ich an mir selbst mache“, sagt der 75-Jährige vor der Show. Doch als Erster möchte er nicht gehen müssen...