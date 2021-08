Einem Teil des Fernsehpublikums dürfte Heike Maurer noch bekannt sein als „Lottofee“. Von 2000 bis 2013 war sie als Moderatorin von „Lotto am Mittwoch“ im ZDF zu sehen. Nach zwei gescheiterten Ehen lebt die 68-Jährige auf Mallorca. Jetzt wird sie mit ihrer Teilnahme an „Promi Big Brother“ 2021 ihre erste Erfahrung in einem Reality-TV-Format sammeln.

Doch wer ist Heike Maurer eigentlich? Alter, Beruf, Wohnort, Instagram und Co. – wir stellen euch die Fernsehmoderatorin im Porträt vor.

Heike Maurer Steckbrief: Alter, Tochter, Wohnort, Instagram

Name : Heike Maurer

: Heike Maurer Alter : 68

: 68 Geburtstag : 08.11.1953

: 08.11.1953 Geburtsort : Castrop-Rauxel

: Castrop-Rauxel Wohnort : Mallorca

: Mallorca Sternzeichen : Skorpion

: Skorpion Beruf : Fernsehmoderatorin, ehemalige „Lottofee“, ausgebildete Sprecherin

: Fernsehmoderatorin, ehemalige „Lottofee“, ausgebildete Sprecherin Ex-Männer: unter anderem Jo Groebel, Ralf Immel

unter anderem Jo Groebel, Ralf Immel Kinder : eine erwachsene Tochter und zwei Enkel

: eine erwachsene Tochter und zwei Enkel Instagram: heikemaurer_unlimited

Heike Maurer nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil

Für die ehemalige Programmansagerin und Lottofee Heike Maurer ist „Promi Big Brother“ 2021 ihr erstes Format im Reality-TV. „Ich habe zwar bisher keine Chance gehabt in dieses oder ähnliche Formate reinzuschauen, aber es wird schon gut gehen“, sagt die 68-Jährige. Dass sie bisher noch keine Erfahrung mit einem solchen Format hat, sieht sie eher als Vorteil: „Ich werde frisch, unbedarft und ohne mir viele Gedanken zu machen bei ‚Promi Big Brother‘ einziehen.“ In der Show möchte sie so sein, wie sie ist und sich nicht verstellen. Die Zuschauer würden am Verhalten erkennen, ob jemand echt ist. „Wenn ich eines in meinen 30 Jahren Arbeiten fürs Fernsehen gelernt habe, dann, dass die Kameras wie ein Vergrößerungsglas sind“, sagt Heike Maurer.

Wer die weiteren Kandidaten von „Promi Big Brother“ 2021 sind, erfahrt ihr hier:

„Lottofee“ Heike Maurer war Moderatorin von „Lotto am Mittwoch“

Ziehung der Lottozahlen im ZDF. Jetzt nimmt sie an „Promi Big Brother“ 2021 teil. Heike Maurer blickt bereits auf eine langjährige Fernseh-Karriere zurück. Von 2000 bis 2003 war sie Moderatorin von Programmansagerin und Sprecherin für Werbespots und hat eine entsprechende Ausbildung absolviert. Bei „Promi Big Brother“ will sie jene Seite von sich zeigen, die die Menschen noch nicht von ihr kennen. „Bei meinem früheren Job, beim Lotto und vorher bei der Programmmoderation, musste ich perfekt sein. Jetzt würde ich gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern den ganzen Menschen Heike Maurer mit all seinen Facetten zeigen.“ Früher begleitete sie die. Jetzt nimmt sie an „“ 2021 teil.blickt bereits auf eine langjährige Fernseh-Karriere zurück. Von 2000 bis 2003 war sie Moderatorin von „Lotto am Mittwoch“ im ZDF. Zuvor war sieundfür Werbespots und hat eine entsprechende Ausbildung absolviert. Bei „Promi Big Brother“ will sie jene Seite von sich zeigen, die die Menschen noch nicht von ihr kennen. „Bei meinem früheren Job, beimund vorher bei der, musste ich perfekt sein. Jetzt würde ich gerne den Zuschauerinnen und Zuschauern den ganzen Menschen Heike Maurer mit all seinen Facetten zeigen.“

Heike Maurer: Ex-Männer, Scheidung, Ehen – Ist sie aktuell Single?

Heike Maurer war bisher viermal verheiratet. Auch ihre letzte Ehe zu Ralf Immel hielt nicht. Seit ihrer Scheidung im Jahr 2019 lebt sie auf Mallorca. Einen längeren Rosenkrieg erlebte sie vor einigen Jahren mit ihrem Ex-Mann Jo Groebel. Aktuell ist Heike Maurer Single.

Ob sie sich vorstellen kann, sich vor der Kamera zu verlieben? „Ich hoffe, man vergisst irgendwann die Kameras, sonst verkrampft man. Und wenn man sich verliebt, dann verliebt man sich. Egal wo und wie, auch vor Kameras. Ich kann mich erinnern, dass ich mich in Jo Groebel damals auch vor laufenden Kameras verliebt habe“, sagt Heike Maurer vor ihrer Teilnahme bei „Promi Big Brother“.

Heike Maurer hat eine Tochter und zwei Enkel

Heike Maurer ist nicht nur Mutter einer erwachsenen Tochter, sondern auch Großmutter. Sie sagt, dass sie während der Zeit bei „Promi Big Brother“ ihre Tochter und ihre beiden Enkel auf jeden Fall sehr vermissen wird.

Heike Maurer auf Instagram: Sie zeigt ihr Leben auf Mallorca

„Heute beginnt mein neues Leben“, schrieb Heike Maurer am 28. Mai 2018 zu einem Bild auf Instagram, das sie auf Mallorca zeigt. Auf der Plattform hat die 68-Jährige ein öffentliches Profil. Mit ihren Abonnenten teilt sie Eindrücke von der Insel, unter anderem von Soller. „Wenn Dir das Leben Zitronen gibt...zieh nach Soller“, postete sie etwa im Januar 2020. Auch Fotos, die Heike Maurer beim Fitness-Training zeigen, teilt die sportbegeisterte ausgebildete Gymanstiklehrerin mit ihren Followern.