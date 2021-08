Hellseher, Medium und Lifecoach – seit 2007 ist Daniel Kreibich im Fernsehen zu sehen, und zwar beim Sender Astro TV. Nun ist er auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in Form der Teilnahme an „Promi Big Brother“ 2021.

Doch wer ist der Kandidat eigentlich? Alter, Beruf, Wohnort, Instagram und Co. – wir stellen euch Daniel Kreibich im Porträt vor.

Daniel Kreibich: Alter, Geburtstag, Beruf, Instagram

Alle Fakten zu Daniel Kreibich auf einen Blick:

Name : Daniel Kreibich

: Daniel Kreibich Alter : 37 Jahre

: 37 Jahre Geburtstag : 23. September 1983

: 23. September 1983 Sternzeichen : Jungfrau

: Jungfrau Beruf : Star-Hellseher

: Star-Hellseher Wohnort : Regensburg

: Regensburg Beziehungsstatus : Single

: Single Instagram: der_hellseher

Daniel Kreibich nimmt an „Promi Big Brother“ 2021 teil

Fernseh-Erfahrung hat er bereits: Daniel Kreibich, der sich selbst als „Europas Starhellseher“ bezeichnet, ist seit mehr als zehn Jahren bei Astro TV zu sehen. Nun geht es für ihn ins Reality-TV. Seine hellseherischen Fähigkeiten will er sich bei „Promi Big Brother“ 2021 aber nicht zu Nutze machen. Was erwartet er von seiner Teilnahme? „Ich habe für mich schon einen kleinen Blick in die Zukunft geworfen. Ich weiß, dass es für mich sehr anstrengend, aber auch lustig werden wird“, sagt Daniel Kreibich. Für den perfekten Bewohner hält er sich, weil er „einzigartig“ ist. Am meisten vermissen wird er neben seiner Mutter auch sein Handy. Gerade bei letzterem spricht er von einem richtigen „Entzug“.

Daniel Kreibich Beruf: Hellseher bei Astro-TV, Medium, Lifecoach

Im Alter von sieben Jahren habe er seine hellseherischen Fähigkeiten entdeckt, mit 16 Jahren seine Gabe zum Beruf gemacht. Seinem Beruf als Hellseher geht der Regensburger seit 20 Jahren nach. Seine Zuschauer kennen ihn durch die Auftritte beim Sender Astro-TV. Zu seinen Klienten zählt der selbsternannte Lebenscoach Kreibich auch Prominente. Auf „Questico“ steht Folgendes über den 37-Jährigen: „Hellseher und Medium Daniel besitzt die außergewöhnliche Fähigkeit des Energielesens. Er gibt tiefe Einblicke in das Liebesleben, weist liebevoll den Weg und hilft bei Energieverlusten.“

Kritik an Daniel Kreibich: Ist er ein „TV-Scharlatan“?

Scharlatan“ im TV. Kreibich klagte und forderte von der „Bild“ eine Entschädigung im fünfstelligem Bereich, weil das Blatt ihn durch die Berichterstattung verunglimpft habe als Betrüger. Das Urteil des Gerichts lautete damals, dass der 37-Jährige mit der Kritik leben müsse, weil er sich selbst als Star bezeichnet. Die „Bild“-Zeitung muss aber Details der Berichterstattung unterlassen. Daniel Kreibich sagt von sich selbst, über hellseherische Fähigkeiten zu verfügen. Er bietet Coaching für Liebe und Zukunft an. Die „Bild“-Zeitung bezeichnete ihn 2014 als einen „“ im TV. Kreibich klagte und forderte von der „Bild“ eineim fünfstelligem Bereich, weil das Blatt ihn durch dieverunglimpft habe als. Das Urteil des Gerichts lautete damals, dass der 37-Jährige mit der Kritik leben müsse, weil er sich selbst als Star bezeichnet. Die „Bild“-Zeitung muss aber Details der Berichterstattung unterlassen.

Switch Reloaded“ wurde Daniel Kreibichs Sendung bei Astro-TV im Jahr 2017 auf die Schippe genommen. Dazu gibt esShop von Astro-TV verkauft Kreibich unter anderem Ringe – sogenannte energetisierte Schutzringe, die die Aura vor negativer Energie schützen sollen. Bei „“ wurde Daniel Kreibichs Sendung bei Astro-TV im Jahr 2017 auf die Schippe genommen. Dazu gibt es ein Video auf Youtube . Imverkauft Kreibich unter anderem– sogenannte energetisierte Schutzringe, die die Aura vor negativer Energie schützen sollen.

Daniel Kreibich bei „Promi Big Brother“: WG-Leben und Hygiene

Um sich wohlzufühlen braucht Daniel Kreibich seine Mutter, seine Freunde, sein Handy und auch schon vor der Corona-Zeit Hand-Desinfektionsmittel. Definitiv werde die Hygiene eine große Herausforderung für ihn bei „Promi Big Brother“. Unordnung und mangelnde Hygiene bringen ihn auf die Palme. „Ich brauche mein eigenes Bad, mein eigenes Bett. Das mit so vielen Menschen zu teilen, wird für mich hart“, sagt Kreibich vor der Show. WG-Erfahrung hat er bisher keine gesammelt. Und wie steht es ums Duschen vor laufenden Kameras? „Wenn ich drei Wochen in einem armen Bereich wäre, dann können wir über das Nacktduschen sprechen. Aber momentan habe ich durch Corona und den Lockdown ein paar Pfunde zu viel und werde in der Badehose duschen“, sagt der 37-Jährige.

Ist Daniel Kreibich aktuell Single?

Daniel Kreibich sagt von sich selbst, dass er ein sehr glücklicher Single ist und aktuell erst mal keinen Bedarf sieht. Sich im Haus bei „Promi Big Brother“ zu verlieben, kann er sich nicht vorstellen: „Ich selbst gebe mich so wie ich bin, aber es werden sicherlich auch Leute dabei sein, die sich verstellen oder versuchen, sich zu verstellen. Unter solchen Bedingungen kann man niemanden kennenlernen. Wenn, dann möchte ich jemanden privat kennenlernen, so wie er wirklich ist.“ Und wer kann sein Herz erobern? Ein Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat und „tageslichttauglich“ ist.