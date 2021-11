Immer wieder hieß es bislang, ein neuersei ausgeschlossen. Nun scheint das allerdings nicht mehr so sicher. Besonders Ungeimpfte bangen um ihre Freiheit. In Baden-Württemberg gelten bereits Kontaktbeschränkungen in der aktuellen Alarmstufe . Auch einige andere Länder handeln bereits selbst, eines nach dem anderen schwenkt auf die 2G-Regel um – also eine Art Lockdown für Ungeimpfte. Um dieses Thema kreisen die Verhandlungen beimderheute auch.