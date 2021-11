Österreich wird die Corona-Lage immer dramatischer. Salzburg hat die höchsten Inwird die Corona-Lage immer dramatischer.hat die höchsten Corona-Zahlen in ganz Europa. Dort lag die 7-Tage-Inzidenz am Donnerstag (19.11.) bei 1719. Nun muss das Land handeln.

Aktuelle Coronazahlen in Österreich vom 19.11.

Sieben-Tage-Inzidenz: 976,6

Neuinfektionen heute: 15.145

Infektionen gesamt: 1.011.465

Neue Todesfälle: 55

Todesfälle gesamt: 11.903

Impfquote (Erstimpfung): 68,23 Prozent

Impfquote (vollständig): 63,88 Prozent

Zehntägiger Lockdown für alle in Österreich

Ab Montag (22.11.) gilt in Österreich ein bundesweiter Lockdown für alle. Dazu hat sich die Bundesregierung mit den neun Bundesländern geeinigt. Der Lockdown ist unabhängig vom Impfstatus und soll laut Bundeskanzler Alexander Schallenberg maximal 20 Tage dauern.

Christian Stöckl (ÖVP), erster Landeshauptmann-Stellvertreter in Salzburg: Der angekündigte Corona-Lockdown im österreichischen Bundesland Salzburg soll am Montag beginnen und möglichst bis Weihnachten aufgehoben werden.

Corona in Österreich: Impfpflicht ab Februar 2022

Österreich hat eine bundesweite Impfpflicht für alle beschlossen. Das hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg am Freitagvormittag in einer Pressekonferenz verkündet. Die Impfpflicht soll demnach ab dem 1. Februar 2022 gelten. „Das ist der langfristige Wellenbrecher“, sagt Schallenberg in der Pressekonferenz.

Die Krankenhaus-Versorgung im österreichischen Bundesland Salzburg steht wegen der angespannten Corona-Lage auf der Kippe.

Kliniken in Salzburg: Triage-Team wurde zusammengestellt

Intensivbetten nur noch 7 frei. In mehr als 30 davon lagen Covid-Patienten. In den Krankenhäusern wird bereits Die Intensivbetten werden kanpp in den Kliniken in Salzburg. Am Mittwochmittag (17.11.) waren von insgesamt 136nur noch 7 frei. In mehr als 30 davon lagenIn den Krankenhäusern wird bereits von einer Triage gesprochen. Das heißt: wegen der hohen Zahl an Patienten muss priorisiert werden, was bedeutet, wer stereben muss oder am Leben bleiben darf.

