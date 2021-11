Corona-Maßnahmen. Dies betreffen auch Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, aber auch Wohnheime von Menschen mit Behinderungen und anderen vulnerablen Personen. Heute findet die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) statt. Wegen der dramatischen Corona-Lage in Deutschland fordert die Politik verschärfteDies betreffen auch Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, aber auch Wohnheime von Menschen mit Behinderungen und anderen vulnerablen Personen.

Testpflicht für Beschäftigte und Besucher

negative Testbescheinigung vorweisen, die nicht älter als 24 Stunden ist. Geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bis zu dreimal wöchentlich ein negatives Testergebnis vorweisen. Laut Beschlussvorlage sollen in Altenheimen und Pflegeheimen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Besucherinnen und Besucher täglich einevorweisen, die nicht älter als 24 Stunden ist. Geimpfte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen bis zu dreimal wöchentlich ein negatives Testergebnis vorweisen.

Welche Regeln letztendlich in kraft treten, zeigt sich nachdem die Beschlüsse gefasst werden. Alle Infos zur MPK am Donnerstag live im Überblick:

Maskenpflicht in Pflegeheimen in BW

Ab sofort dürfen Bewohner und Bewohnerinnen in Pflegeheimen nur noch mit FFP2-Maske besucht werden. Aufgrund der immer dramatischeren Corona-Lage gelten im Südwesten nun strengere Regeln in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch der dpa mitteilte. Besucher und Besucherinnen müssen während ihres gesamten Aufenthalts in den Einrichtungen nun wieder eine FFP2-Maske tragen statt nur einer medizinischen Maske. Bei Kindern bis 14 reicht noch eine medizinische Maske.

Nur geimpfte, genesene und getestete Mitarbeiter sollen arbeiten

Eine bundesweite einheitliche Regelung wird erwartet die vorsieht, dass nur noch genesene, geimpfte oder getestete Personen‘ in Alten- und Pflegeheimen, Wohnheimen von Menschen mit Behinderungen und anderen vulnerablen Personen tätig sein dürfen.

Pflegeverbände fordern eine Impfpflicht

Auch die Pflegeverbände fordern eine Impfpflicht für alle Beschäftigten in Heimen und Kliniken. "Wenn wir über Impfpflichten sprechen, müssen wir grundsätzlich über alle sprechen, die in den Einrichtungen arbeiten", sagte Präsidentin Christine Vogler vom Dachverband Deutscher Pflegerat der "Wirtschaftswoche".

2G-Regel in Pflegeheim in Mössingen - Ungeimpfte werden freigestellt