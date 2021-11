Heute findet der nächste Corona-Gipfel statt

findet der nächste Corona-Gipfel statt Auf der Ministerpräsidentenkonferenz beraten Bund und Länder angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen in Deutschland über das weitere Vorgehen in der Pandemie

beraten Bund und Länder angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen in Deutschland über das weitere Vorgehen in der Pandemie 2G, 3G oder doch ein kurzer Lockdown? Neben Themen wie einer möglichen Homeoffice-Pflicht und Booster-Impfungen geht es auch um neue, verschärfte Regeln

oder doch ein kurzer Lockdown? Neben Themen wie einer möglichen und geht es auch um neue, verschärfte Regeln Doch werden diese für alle oder nur für Ungeimpfte gelten?

gelten? Alle Infos zu Beschlussvorlage, Ergebnissen und neuen Regeln von der MPK gibt es in unserem Liveticker



Über viele Monate im vergangenen Corona-Winter und -Frühjahr hinweg war die Ministerpräsidentenkonferenz, auch MPK oder Corona-Gipfel genannt, von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Chefs der Bundesländer die Instanz in Deutschland, die anhand von Corona-Zahlen und Inzidenzen und auf der Basis der Einschätzungen von Wissenschaftlern wie Virologen Entscheidungen über neue Regeln traf. Mit einem zunehmenden Impffortschritt und einem Absinken der Fallzahlen wurden die Treffen über Monate weniger – und weniger wichtig.

Angesichts einer Stagnation bei den Impfungen, eines starken Anstiegs der Zahlen in der vierten Welle und einer daraus resultierenden hohen Belastung des Gesundheitssystems – insbesondere der Krankenhäuser und ihrer Intensivstationen – kommt die Ministerpräsidentenkonferenz aus Bund und Ländern am heutigen Donnerstag aber wieder zusammen. Die Entwicklungen des Tages gibt es hier in unserem Liveticker.

Beschlussvorlage zum Corona-Gipfel diskutiert Lockdown und 2G-Regeln

Update: Mittwoch, 17.11.2021, 20:45 Uhr

Die ersten Themen, die am Donnerstag besprochen werden, sind über eine vorab bekanntgewordene Beschlussvorlage bereits an die Öffentlichkeit gedrungen. Es geht unter anderem um weiterhin mögliche Lockdowns sowie flächendeckende 2G-Regeln.

Vor der Ministerpräsidentenkonferenz: BW, HH, Thüringen – Viele Länder verschärfen Regeln

Update: Mittwoch, 17.11.2021, 20.00 Uhr

Unter dem Druck rasant steigender Corona-Zahlen kommen noch vor der anstehenden Krisenrunde von Bund und Ländern immer mehr eilige Regelverschärfungen auf den Weg. In Baden-Württemberg haben ab diesem Mittwoch nur noch Geimpfte und Genesene (2G) Zugang zu Museen, Restaurants und Veranstaltungen. In Hamburg dürfen Ungeimpfte ab Samstag unter anderem nicht mehr in Bars und Clubs. In Thüringen kommt eine 2G-Pflicht für weite Teile des öffentlichen Lebens, in Nordrhein-Westfalen für Erwachsene im Freizeitbereich. Der Städtetag forderte bundesweit 2G auch für Weihnachtsmärkte. Die kritische Lage befeuert die Debatte über eine Impfpflicht für manche Berufsgruppen.

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich in der Corona-Pandemie für möglichst bundesweit einheitliche Zugangsbeschränkungen für Nichtgeimpfte im öffentlichen Leben ausgesprochen. Die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag werde gebraucht, „weil wir in der Ausgestaltung möglichst einig sein sollten“, sagte Wüst am Dienstag in Düsseldorf. Viele unterschiedliche Details in den Ländern führten nur wieder zur Verunsicherung. Nordrhein-Westfalen hat derzeit den Vorsitz der MPK inne.

Generell werde die MPK darüber sprechen, „wie wir durch die nächsten Wintermonate kommen“, sagte Wüst. Mit dem Bund müsse zudem auch über das Verhältnis zu den Ländern gesprochen werden. Der Umgang in den vergangenen Wochen sei „nicht so gewesen, wie er sein sollte, um in einer solchen Situation miteinander zu arbeiten“.

Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie Pflegepersonal sieht Regierungschef Wüst weiterhin skeptisch. „Wir sehen an der starken Zunahme des Impfinteresses, dass wir etwas erreichen“, sagte Wüst mit Blick auf die Lage in Nordrhein-Westfalen.

Gaststätten-Initiative warnt vor Corona-Gipfel: 2G+ käme „einem Lockdown gleich“

Update, 17.11.2021, 18:35 Uhr

Die in der Initiative Gastgeberkreis zusammengeschlossenen Gastronomen und Betriebe haben eindringlich vor einer flächendeckenden 2G-Plus-Regel gewarnt. Dies käme "einem Lockdown gleich", erklärte die Initiative am Mittwoch. In ihr ist eine ganze Reihe von Unternehmerinnen und Unternehmern zusammengeschlossen, die von der Corona-Krise unmittelbar betroffen sind. Zusammen haben sie nach eigenen Angaben bundesweit über 60.000 Mitarbeiter.

Zwar unterstützte die Initiative die vielerorts bereits eingeführte 2G-Regel, wonach wegen der derzeit hohen Infektionszahlen nur noch Geimpfte oder Genesene die Innengastronomie besuchen dürfen. Denn: "Der Gastronomie-Genuss muss für alle Beteiligten sicher sein." Die Mehrheit der Gäste falle bereits unter 2G. Außerdem sprach sich die Initiative gar für strenge Kontrollen der Vorgaben aus.

Allerdings wandte sich die Initiative entschieden gegen 2G Plus, wonach zusätzlich zu einer Impfung oder Genesung ein aktueller Test nötig wäre. "Dies würde eine erneute wirtschaftliche Katastrophe für die Gastronomie hervorrufen und einem Lockdown gleichkommen", hieß es. Vielen Gästen werde nicht nur der Aufwand zu hoch sein, sondern hinzu komme eine Verunsicherung der Menschen, die der Gastronomie dann lieber fernblieben. Nicht zuletzt litten die Beschäftigten unter der Jobunsicherheit.

Intensivbettenbelegung: Düstere Prognose bis Anfang Dezember

Update: Mittwoch, 17.11.2021, 17.30 Uhr

Thüringen von aktuell 19 Prozent auf 70 Prozent am 7. Dezember ansteigen – wenn das Infektionsgeschehen gleich bleibt. Einem Bericht der „Bild“ vom Dienstag zufolge zeichnen aktuelle Prognosen zur weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland ein düsteres Bild. Demnach würde der Anteil von Corona-Infizierten an den Intensivpatienten etwa invon aktuell 19 Prozent auf 70 Prozent am 7. Dezember ansteigen – wenn das Infektionsgeschehen gleich bleibt.

Auch für andere Bundesländer sieht der Krisenstab schwarz: In Bayern werden am 7. Dezember mehr als die Hälfte (56 Prozent) der Intensivpatienten Corona-Infizierte sein, heißt es im Dokument. Aktuell sind es nicht einmal ein Drittel (18 Prozent).