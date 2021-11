Deutschland trifft die vierte Corona-Welle mit ungeahnter Wucht. Die Ampel-Parteien FDP, SPD und Grüne beraten laut Bild am Sonntag jetzt über die Wiedereinführung der Homeoffice-Pflicht und einer 3G-Pflicht am Arbeitsplatz.

Die Corona-Neuinfektionen haben in Deutschland Rekordwerte erreicht. Am Sonntag war die 7-Tage-Inzidenz laut RKI bei 289

Laut einem Medienbericht soll die Homeoffice Pflicht wieder kommen

3G am Arbeitsplatz wird auch diskutiert

Am Donnerstag treffen sich Bund und Länder, um bundeseinheitliche Corona-Regeln zu beschließen

Was bisher bekannt ist:

Homeoffice wieder Pflicht?

Laut Bild am Sonntag will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) die Homeoffice Pflicht wieder einführen. Die BamS zitiert dabei aus einem Gesetzesentwurf, dass der Zeitung vorliegt: „Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen.“ Demnach müssten Beschäftigte dieses Angebot auch annehmen. Der Entwurf wird von den Ampel-Parteien Grüne, SPD und FDP vorgeschlagen und nach Angaben der BamS seit dem Wochenende debattiert.

3G am Arbeitsplatz: Bundeseinheitliche Regel

Wie die Zeitung weiter berichtet ist in dem neuen Entwurf auch von der Einführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz die Rede. Damit müssten Arbeitgeber sicherstellen, dass ihre Beschäftigten entweder geimpft, genesen oder getestet sind. Demnach müssten sich aber die Beschäftigten selbst um ihre Tests kümmern – das ist seit Wiedereinführung der kostenlosen Bürgertests zumindest wieder einfacher geworden.

Die 3G-Pflicht ist teilweise in den Bundesländern schon eingeführt worden. So auch in Bayern, wo die Corona-Zahlen durch die Decke gehen. Was Arbeitnehmer in Bayern wissen müssen, lest ihr hier nach:

Auch in Österreich gilt 3G am Arbeitsplatz. Diese Regel gilt bereits seit Anfang November. Im Nachbarland sind die Infektionszahlen ebenfalls sehr besorgniserregend, weshalb nun auch ein Lockdown für Ungeimpfte beschlossen wird.

Corona-Regeln auf der Arbeit: DIHK fordert praktikable Maßnahmen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag drängt darauf, dass Corona-Schutzmaßnahmen in Firmen wie eine 3G-Regel am Arbeitsplatz praktikabel und nachvollziehbar sind. DIHK-Präsident Peter Adrian sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Nur mit praxistauglichen Regeln erreichen wir die erforderliche Akzeptanz bei allen Beteiligten. So sollten Unternehmen etwa die 3G-Regel am Arbeitsplatz unbürokratisch in den Betriebsalltag integrieren können, um Beschäftigte und Kunden optimal schützen zu können.“

Dazu müsse auch eine Auskunftspflicht über den jeweiligen Corona-Status der Belegschaften beitragen, so Adrian. „In vielen Branchen müssen Kunden diesen schließlich ohnehin bereits angeben - etwa um eine Gaststätte zu betreten oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen.“ Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnt eine Auskunftspflicht von Beschäftigten über den eigenen Impfstatus ab.

DIHK-Präsident Adrian sagte: „Die geplanten Corona-Schutzmaßnahmen in den Unternehmen müssen praktikabel, nachvollziehbar und am besten bundesweit einheitlich sein. Die Betriebe engagieren sich seit Beginn der Pandemie mit Teststrategien, Hygienekonzepten und Impfkampagnen intensiv für den Schutz ihrer Belegschaft und ihrer Kundschaft. Ich warne daher, dieses Engagement mit hohen Belastungen über komplizierte Dokumentations- und Überprüfungspflichten zu bremsen.“