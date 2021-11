Corona-Tests in Deutschland kostenpflichtig, nur wenige Personengruppen bekommen noch kostenfreie Antigen-Schnelltests. Nun wird innerhalb der künftigen Ampel-Koalition aber diskutiert, ob die Schnelltests angesichts der rapide steigenden wieder kostenlos werden. Seit gut einem Monat sind diein Deutschland kostenpflichtig, nur wenige Personengruppen bekommen noch. Nun wird innerhalb der künftigen Ampel-Koalition aber diskutiert, ob die Schnelltests angesichts der rapide steigenden Corona-Zahlen im Landwerden.

Werden Corona-Tests wieder kostenlos?

Wer bekommt aktuell schon kostenlose Schnelltests?

bekommt aktuell schon kostenlose Schnelltests? Corona Tests kostenlos für Studenten, Geimpfte und Schwangere – wie ist die aktuelle Lage?

Corona Tests wieder kostenlos: Was plant die Ampel-Koalition?

Pflegekräfte und Zuschläge für Kliniken. Corona-Schnelltests für alle sollen wieder kostenlos werden, wie die gesundheitspolitischen Sprecherinnen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP am Dienstag, 09.11., in Berlin zudem bekräftigten. Wann die Tests wieder kostenlos werden, ist nicht bekannt. Angesichts der rapide steigenden Corona-Zahlen setzen SPD, Grüne und FDP auf die 3G-Regel am Arbeitsplatz , verpflichtende Tests fürund Zuschläge für Kliniken. Corona-Schnelltests für alle sollen wieder kostenlos werden, wie die gesundheitspolitischen Sprecherinnen der Fraktionen von SPD, Grünen und FDP am Dienstag, 09.11., in Berlin zudem bekräftigten.die Tests wieder kostenlos werden, ist nicht bekannt.

Das Ende der Kostenübernahme für Bürgertests habe Impfunwillige nicht zur Impfung motiviert, bilanzierte der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bund und Länder sollten diese „Fehlentscheidung“ schnell korrigieren - „möglichst noch mit der Änderung des Infektionsschutzgesetzes Mitte November“.

Seit dem 11. Oktober sind Corona-Schnelltests nur noch in Ausnahmefällen kostenlos. Der Bund hat die Finanzierung eingestellt. Begründet wurde dies damit, dass nun jeder die Möglichkeit habe, sich durch eine Impfung zu schützen. Viele Teststationen wurden daraufhin geschlossen. Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, sagte: „Die kostenlosen Tests abzuschaffen, war eine der dümmsten Entscheidungen.“

Kostenlose Corona-Tests: Wer muss nicht für einen Test zahlen?

Bestimmte Personengruppen bekommen Antigen-Schnelltests immer noch kostenlos. Das sind:

Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können

nicht geimpft werden können Kinder unter 12 Jahren

13- bis 17-Jährige (bis 31. Dezember)

Schwangere (bis 31. Dezember)

Stillende (bis zum 10. Dezember 2021), da es die STIKO-Empfehlung für sie erst seit dem 10. September gibt.

Menschen, die zum Beenden einer Quarantäne wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen

wegen einer Corona-Infektion einen Test brauchen Teilnehmende einer Corona-Wirksamkeitsstudie

Genesene Personen, deren Corona-Infektion nicht länger als sechs Monate zurückliegt

Schnelltests für Geimpfte kostenpflichtig – Das gilt aktuell

Für Geimpfte gibt es derzeit auch keine kostenlosen Corona-Tests. Da es aber auch bei Geimpften zu immer mehr Durchbrüchen kommt und sie sich mit Corona infizieren, überlegt die Regierung, die Tests insgesamt wieder kostenlos zu machen.

2G-plus-Regel: Bald kostenlose Corona-Tests für Geimpfte?

Nachweis über Impfung und überstandene Corona-Infektion einen Nachweis über einen negativen Corona-Test vorlegen können. Konkret bedeutet das: Man bräuchte beispielsweise für den Zutritt in Pflegeheimen zwei Nachweise. Daher fordern einige Politiker zumindest kostenfreie Schnelltests für bereits Geimpfte oder Genesene. Aktuell wird über die Anwendung der 2G-plus-Regel debattiert. Dort wo sie Anwendung finden könnte, wären weiterhin nur Geimpfte und Genesene zugelassen. Zusätzlich müssten sie jedoch neben ihremund überstandene Corona-Infektion einen Nachweis über einenvorlegen können. Konkret bedeutet das: Man bräuchte beispielsweise für den Zutritt in Pflegeheimen zwei Nachweise. Daher fordern einige Politiker zumindest kostenfreiefür bereits Geimpfte oder Genesene.

Kostenlose Corona-Tests für Studenten

An den Hochschulen und Universitäten gelten die 3G. Sprich, um Vorlesungen zu besuchen, muss man geimpft, getestet oder genesen sein. Grundsätzlich müssen Studierende die Tests selbst bezahlen, außer sie können sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen. Auch Studierende aus dem Ausland, die sich für ein Studium in Deutschland aufhalten und mit in Deutschland nicht anerkannten Impfstoffen geimpft wurden, können sich bis zum 31. Dezember 2021 kostenlos per Schnelltest testen lassen. Ansonsten gilt auch für Studenten: Test bezahlen. Allerdings bieten einige Hochschulen und Universitäten kostenlose Tests für Studenten an.

Schnelltest, PCR-Test: Wie viel kosten Corona-Tests?

Bis auf ein paar Ausnahmen müssen Schnelltests seit dem 11. Oktober 2021 selbst bezahlt werden. Den Preis für die Antigen-Schnelltests legen die Anbieter fest. In Apotheken verlangt man 15 bis 30 Euro pro Test. Auch Testzentren, die Schnelltests oder PCR-Tests anbieten, dürfen frei über die Preisgestaltung entscheiden. Eine bundeseinheitliche Preisvorgabe ist nicht vorgesehen, einen Preisdeckel wird es nicht geben.

Die Kosten für einen PCR-Test liegen in der Regel zwischen 60 und 200 Euro. Der Preis variiert, je nachdem wie schnell das Testergebnis vorliegen soll. PCR-Tests, deren Ergebnis innerhalb weniger Stunden mitgeteilt werden soll, sind also deutlich kostspieliger.