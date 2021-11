Deutschland angesichts der stark steigenden Corona-Zahlen weiter? Diese Frage beschäftigt aktuell die MPK, die aktuell zusammenkommt. Beim sogenannten Corona-Gipfel geht es unter anderem um die Frage nach einem Ministerpräsidentenkonferenz fassten Bund und Länder am Donnerstag einen Bundestagsbeschluss. Welche Ergebnisse gehen daraus hervor? Wie geht es inangesichts der stark steigendenweiter? Diese Frage beschäftigt aktuell die Ministerpräsidentenkonferenz , kurz, die aktuell zusammenkommt. Beim sogenanntengeht es unter anderem um die Frage nach einem Lockdown , einer flächendeckenden 2G-Regel und der Wiedereinführung der Homeoffice-Pflicht . Vor derfassten Bund und Länder am Donnerstag einen. Welchegehen daraus hervor?

Der Bundestag hat am Donnerstag, 18.11.21, das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen

Damit sollen Corona-Maßnahmen auch nach Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite ab der kommenden Woche ermöglicht werden

Weil allerdings noch offen ist, ob der Bundesrat am Freitag grünes Licht gibt, ist noch unklar, ob die neuen Corona-Regeln wirklich kommen

Mögliche Ergebnisse und Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz

Vor dem Corona-Gipfel waren noch viele entscheidende Punkte offen. So ist unter anderem unklar, ob ein Schwellenwert für Covid-19-Patienten in Krankenhäusern definiert werden sollte, jenseits dessen es Zugangsbeschränkungen für Ungeimpfte geben soll oder etwa auch Testpflichten für Geimpfte und Genesene (2G plus).

Dazu liegen verschiedene vorläufige Beschlussvorlagen vor. Dabei handelt es sich um Diskussionsgrundlagen. In gut verlaufenden Vorgesprächen habe es bereits Annäherungen gegeben, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Eine endgültige Einigung gibt es, wie bei den vorherigen Runden der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) mit Merkel, erst ganz am Schluss. Ausführliche Infos zur Beschlussvorlage gibt es in folgendem Artikel:

Erste Entscheidung zu 2G und 2G+ bei MPK am 18.11. offenbar gefallen

Medienberichten vom Donnerstagnachmittag zufolge sei das erste Ergebnis aus der Ministerpräsidentenkonferenz bereits da. Demnach gebe es eine Einigung zur Anwendung der 2G und 2G-plus-Regel in Gastronomie, Bars, bei Veranstaltungen und körpernahen Dienstleistungen. Konkret bedeute das: Ab einer Hospitalisierungsinzidenz von 3 gilt 2G, ab dem Wert 6 gilt dann 2G+.

Neues Infektionsschutzgesetz kommt

Der Bundestag hat am Donnerstag die Corona-Regeln der Ampel-Parteien für die Zeit ab dem 25. November beschlossen. Dann soll die sogenannte Epidemische Lage nationaler Tragweite beendet sein, die Rechtsgrundlage für zahlreiche Auflagen war. Der bisherige Katalog besonders strenger Maßnahmen soll reduziert werden, gleichzeitig werden neue Maßnahmen ermöglicht. Die Pläne können sich noch ändern, falls sie im Bundesrat keine Zustimmung bekommen. Die Union droht mit Ablehnung. Doch was bedeutet das für die einzelnen Lebensbereiche? Ein Überblick.

Öffentliche Verkehrsmittel: In Bussen und Bahnen soll künftig bundesweit die 3G-Regel gelten. Die Fahrgäste müssen also einen negativen Test vorlegen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind. Die Regelung gilt auch für Inlandsflüge, ausgenommen sind hingegen Taxen und die Schülerbeförferung. Die Art und Weise der Kontrollen bleibt den Verkehrsunternehmen überlassen. In der Regel werden sie wohl im Rahmen der Fahrscheinkontrolle gemacht werden.



3G am Arbeitsplatz: Bundesweit sollen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber nach der 3G-Regel einen Impfnachweis oder Genesenennachweis vorlegen müssen. Sind sie weder geimpft noch genesen, müssen sie täglich vor Betreten ihres Arbeitsplatzes einen aktuellen Corona-Test vorlegen. Arbeitgebern droht ein Bußgeld, wenn sie den Status nicht kontrollieren. Wenn sich Beschäftigte der 3G-Regel entziehen, muss der Arbeitgeber versuchen, ein Arbeiten ohne direkten Kontakt zu anderen Mitarbeitern zu ermöglichen. Ist das nicht möglich, droht den Betroffen Lohnverlust - und im Zweifelsfall sogar die Kündigung.

Zudem soll die zum 1. Juli aufgehobene Homeoffice-Pflicht wieder aktiviert werden: Wenn keine zwingenden Gründe entgegenstehen, müssen Arbeitgeber ihren Beschäftigten Arbeit im Homeoffice anbieten. Die Beschäftigten wiederum müssen das Angebot annehmen, wenn keine Gründe entgegenstehen.

Einzelhandel: Geschäfte sollen offen bleiben, Schließungen sind nicht geplant. Allerdings gilt hier weiter die Maskenpflicht.

Gastronomie: Restaurants und Bars können offen bleiben, wenn sie ihre Sitzplätze unter Einhaltung der jeweiligen Hygieneregeln anbieten. Es könnte aber zu Schließungen kommen, wenn es zu eng wird, um die Regeln einhalten zu können.

Freizeit: Beim Besuch von Theatern, Kinos, Fitnessstudios oder Fußballstadien können Länder die 2G-Regel vorschreiben. Das heißt, dass Ungeimpfte auch mit einem negativen Corona-Test nicht mehr an diesen Freizeitaktivitäten teilhaben können. Für Veranstaltungen kommt zudem "2G Plus" infrage: Dann müssten Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Corona-Test vorlegen. Auch Kapazitätsbegrenzungen soll es geben können.

Ausgangssperren oder das generelle Verbot für Veranstaltungen oder Versammlungen sollen aber ausgeschlossen sein. Das gilt etwa auch für Weihnachtsmärkte oder Gottesdienste. Im konkreten Fall kann es aber durchaus zu Absagen kommen.

Altenheime und Pflegeheime: Auch in diesem Bereich soll es klare Regeln geben. Wir haben den aktuellen Stand in diesem Artikel zusammengefasst.



Wie lange sollen die möglichen neuen Corona-Regeln in Deutschland gelten?

Die neuen Regeln sollen bis zum 19. März gelten. Der Bundestag kann diese aber vorher um bis zu drei weitere Monate verlängern.Nach Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sollen die Länder auch künftig mit schärferen Maßnahmen in Eigenregie handeln können - dann müssen dies aber die jeweiligen Landesparlamente beschließen. Zu den möglichen Maßnahmen gehören Personenbeschränkungen für Betriebe, Einrichtungen oder Veranstaltungen sowie Kontaktbeschränkungen im privaten und öffentlichen Raum.

Geplante neue Corona-Regeln im Überblick: Was ist möglich, was nicht?

Künftig soll nach Aussage von SPD, Grünen und FDP folgendes nicht mehr möglich sein:

Ausgangsbeschränkungen

umfassende Schul- und Kitaschließungen

umfassende Verbote oder Beschränkungen von Reisen, Übernachtungsangeboten und Gastronomie

umfassende Verbote von Demonstrationen, Versammlungen oder Gottesdiensten

umfassende Schließung oder Beschränkung bei Geschäften und Betrieben

Verbote von Sportausübung

Das ist voraussichtlich nur noch möglich mit Zustimmung der Landesparlamente durchsetzbar:

Verbote oder Einschränkungen von Freizeit-, Kultur- oder Sportveranstaltungen

Verbote oder Einschränkungen des Betriebs von Freizeit- oder Kultureinrichtungen

Verbote oder Einschränkungen von Alkoholkonsum und -Verkauf in bestimmten öffentlichen Bereichen

Weiterhin möglich in Sachen Corona-Maßnahmen sind mit Verordnung durch Landesregierung:

Kontaktbeschränkungen

Abstandsvorschriften

Kapazitätsbeschränkungen, also etwa Vorgaben zur Besucherzahl bei Veranstaltungen

Maskenpflicht

Zutrittsregelungen für Geimpfte und Genesene (2G) oder auch Getestete (3G)

Hygieneauflagen für Betriebe

Auflagen für den Betrieb von Schulen

Kontaktdatenerhebung in Gastronomie oder bei Veranstaltungen

Am meisten interessiert die Menschen in Deutschland aktuell jedoch eine Frage: Was soll bundesweit neu hinzukommen bei den Corona-Regeln?

3G am Arbeitsplatz

Homeoffice-Pflicht (Wiedereinführung)

3G in Verkehrsmitteln

Testpflicht in Pflegeheimen oder Kliniken

Klarstellung im Strafrecht und härtere Strafen für besonders schwere Fälle von Impfpass- oder Testfälschung

MPK: Pflegekräfte sollen erneut Bonus erhalten

Pflegekräfte sollen in der Corona-Epidemie erneut einen Pflegebonus erhalten. Das geht aus der Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz hervor. Sie schulterten einen Großteil der Last der Pandemie und leisteten aktuell sehr angespannten Lage ihren unverzichtbaren Einsatz, heißt es dort zur Begründung. Viele der pflegerisch Tätigen seien dabei an ihre physischen und psychischen Belastungsgrenzen und oftmals darüber hinaus gegangen. Im vergangenen Jahr waren für Pflegekräfte in Krankenhäusern insgesamt 100 Millionen Euro für Prämien von bis zu 1.000 Euro vorgesehen.