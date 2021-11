Deutschland wird derzeit von der 4. Corona-Welle überrollt. Beim Bund-Länder-Treffen haben sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen nun auf ein einheitliches Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus geeinigt. Vor allem das Impfen soll eine große Rolle spielen, um die vierte Welle zu brechen und Leben zu retten. Deshalb ist beim Corona-Gipfel eine Impfpflicht beschlossen worden.

Für wen ist die Impfpflicht beschlossen worden?

Was passiert, wenn man sich nicht impfen lässt?

Impfpflicht in Pflegeeinrichtungen und Kliniken

Die Länder plädieren laut Nordrhein-Westfalens Hendrik Wüst (CDU), der bei der Pressekonferenz im Anschluss an die MPK die Beschlüsse vorgestellt hat, einstimmig für eine Impfpflicht. Diese soll sich allerdings nur auf bestimmte Einrichtungen beziehen. Demnach soll in Einrichtungen, in denen besonders gefährdete Personen betreut werden, das Personal zur Corona-Impfung verpflichtet werden. Dazu zählen etwa Pflegeheime und Behinderteneinrichtungen. Das Personal in Kliniken, Pflegeheimen, Altenheimen und ähnlichen Einrichtungen muss sich dann also impfen lassen.

Corona-Gipfel: Ist die Impfpflicht in Deutschland schon beschlossene Sache?

Entscheiden muss über die Impfpflicht für bestimmte Einrichtungen letztendlich der Bundestag. Bis die Impfpflicht dann kommt, seien laut SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz aber noch „Gesetzgebungsarbeit und öffentliche Anhörungen dazu notwendig“.

Am Donnerstag, 18.11., hat das Bund-Länder-Treffen stattgefunden. Ziel des Treffens war ein Fahrplan im Kampf gegen die 4. Corona-Welle. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz sind einige Beschlüsse getroffen worden, mit denen die Verbreitung des Virus verlangsamt werden soll. 2G, 2G+, Homeofficepflicht: Alle Ergebnisse gibt es hier:

Umfrage: Mehr als die Hälfte der Deutschen für verpflichtende Corona-Impfung

Aus einem am Donnerstag, 18.11., veröffentlichten „Trendbarometer“ von RTL und ntv, für den das Meinungsforschungsinstitut Forsa rund 1000 Menschen befragt hatte, geht hervor:

64 Prozent der Befragten sind mittlerweile für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona.

der Befragten sind mittlerweile für eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona. 57 Prozent der Befragten halten eine Ausgangssperre für Ungeimpfte für richtig.

Impfquote Deutschland aktuell: Die Impfzahlen im Überblick

Zahlen zur Impfung bereit. Die aktuellsten Zahlen sind vom 17. November: Das Impfdashboard des Bundesministeriums für Gesundheit stellt aktuellebereit. Die aktuellsten Zahlen sind vom 17. November: