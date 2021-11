Bund und Länder stellen am heutigen Donnerstag, 18.11.2021, bei der Ministerpräsidentenkonferenz wichtige Weichen für weitere Maßnahmen in der Corona-Pandemie:

Der Bundestag berät ab 09.00 Uhr über das neue Infektionsschutzgesetz .

berät ab 09.00 Uhr über das neue . Ab dem Mittag (13.00 Uhr) tagen die Länderregierungschefs beim Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD).

beim Corona-Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Vizekanzler Olaf Scholz (SPD). Hierbei wird es insbesondere um einen einheitlichen Corona-Kurs bei den 3G-und 2G-Regeln sowie bei Booster-Impfungen gehen.

Neues Infektionsschutzgesetz wird im Bundestag und beim Corona-Gipfel besprochen

Infektionsschutzgesetz sieht unter anderem die Maskenpflicht und Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten. Ohne Gesetzesänderung wäre dies nach dem Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite am 25. November nicht mehr möglich. Das neuesieht unter anderem die 3G-Regel am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Zudem erhalten die Länder die Möglichkeit, bestimmte Maßnahmen wieund Kontaktbeschränkungen aufrechtzuerhalten. Ohne Gesetzesänderung wäre dies nach dem Auslaufen dervon nationaler Tragweite am 25. November nicht mehr möglich.

Corona-Infektionsschutzgesetz in Berlin löst Streit im Bundestag aus

Im Streit um das neue Infektionsschutzgesetz hat die Union mit einer Ablehnung im Bundesrat gedroht. In einem am Mittwoch bekannt gewordenen Brief schreibt NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), der Entwurf von SPD, Grünen und FDP sei angesichts der dramatischen Corona-Lage „nicht zustimmungsfähig“. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz rief daraufhin zu parteiübergreifender Geschlossenheit im Kampf gegen die Pandemie auf und warnte vor „parteipolitischen Manövern“.

Der Gesetzentwurf soll am Donnerstag im Bundestagsplenum verabschiedet werden, am Freitag soll ihn dann der Bundesrat billigen.

Corona-Gipfel aktuell: Lockdown 3G- und 2G-Regeln im Liveticker

Homeoffice , 3G- und 2G-Regeln, Booster-Impfung, Lockdown und Co. Auf der MPK heute, am 18.11.21, werden die wichtigsten Entscheidungen der Länder im weiteren Kampf gegen das Coronavirus besprochen.

Epidemische Lage von nationaler Tragweite läuft aus

