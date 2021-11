2G+ Regel für Clubs, Bars und Diskotheken? Laut Corona-Lage weiter zuspitzt, solle laut Beschluss die Einführung der sogenannten 2G-plus-Regel in stark infektionsgefährdeten Bereichen möglich werden. Was gilt laut Beschlussvorlage für die heutige MPK als „stark infektionsgefährdeter Bereich? Kommt jetzt diefür Clubs, Bars und Diskotheken? Laut einer Beschlussvorlage der SPD-Seite soll dies bei der Ministerpräsidentenkonferenz heute beschlossen werden. Wenn sich dieweiter zuspitzt, solle laut Beschluss die Einführung der sogenanntenin stark infektionsgefährdeten Bereichen möglich werden. Was gilt laut Beschlussvorlage für die heutige MPK als „stark infektionsgefährdeter Bereich?

2G+ im Club, in der Bar und Disco: Das bedeutet die neue Corona-Regel

Geimpfte und Genesene haben Zutritt - diese aber auch nur dann, wenn sie einen aktuellen negativen Ungeimpfte haben bei dieser 2G+ Regel ohnehin keinen Zutritt mehr. Was noch offen ist: In der Beschlussvorlage ist noch nicht festgehalten, ab welchem Schwellenwert die Länder die 2G-Plus-Regeln einführen werden. Wenn 2G-Plus im Club, in der Bar und in der Disco gilt, heißt das: Nur nochundhaben Zutritt - diese aber auch nur dann, wenn sie einen aktuellen negativen Coronatest vorlegen können.haben bei dieser 2G+ Regel ohnehin keinen Zutritt mehr. Was noch offen ist: In der Beschlussvorlage ist noch nicht festgehalten, ab welchemdie Länder die 2G-Plus-Regeln einführen werden.

Hospitalisierungsrate als Faktor der 2G+ Regel im Club, in der Bar und Disco?

Beschlussentwurf wird als Indikator für die Möglichkeit der 2G+ Regel in infektionsgefährdeten Bereichen die Hospitalisierungsrate genannt. Dieser Leitwert im Corona-Gipfel heißt es explizit: „Die Länder werden zudem, sofern die für das jeweilige Land ausgewiesene Hospitalisierungsrate den Schwellenwert [X] überschreitet, Ausnahmen und Erleichterungen von Schutzmaßnahmen auch bei geimpften und genesenen Personen vom Vorliegen eines negativen Testergebnisses abhängig machen oder trotz 2G-Regelung zusätzliche Schutzmaßnahmen veranlassen (2G-Plus).“ In demwird als Indikator für die Möglichkeit der 2G+ Regel in infektionsgefährdeten Bereichen die Hospitalisierungsrate genannt. Dieser Leitwert im Corona -Krisenmanagement gibt an, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. In der Vorlage für den am Donnerstagnachmittag tagendenheißt es explizit: „Die Länder werden zudem, sofern die für das jeweilige Land ausgewiesene Hospitalisierungsrate den Schwellenwert [X] überschreitet, Ausnahmen und Erleichterungen von Schutzmaßnahmen auch bei geimpften und genesenen Personen vom Vorliegen eines negativen Testergebnisses abhängig machen oder trotz 2G-Regelung zusätzliche Schutzmaßnahmen veranlassen (2G-Plus).“

Aktuelle Beschlussvorlage vor Ministerpräsidentenkonferenz heute: Was steht noch drin?

Laut der Beschlussvorlage seitens der SPD, die der Nachrichtenagentur schon vor der Ministerpräsidentenkonferenz vorliegt, soll zudem folgendes eingeführt werden: