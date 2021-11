Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg öffnen jetzt ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher. In der Alarmstufe gelten strenge Corona-Regeln. Fast überall in Deutschland sind die Weihnachtsmärkte nur mit Die erstenin Baden-Württemberg öffnen jetzt ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher. In der Alarmstufe gelten. Fast überall in Deutschland sind die Weihnachtsmärkte nur mit 2G-Regeln möglich, andere Märkte sind für 2021 bereits abgesagt worden – zum Bespiel in München.

Ministerpräsidentenkonferenz heute werden laut 2G-Regeln besprochen. Können Weihnachtsmärkte dieses Jahr wie gewohnt stattfinden? Im Überblick: Bei derheute werden laut Beschlussvorlage die Möglichkeit eines Lockdowns sowie flächendeckendebesprochen. Können Weihnachtsmärkte dieses Jahr wie gewohnt stattfinden? Im Überblick:

Was beschließen die Ministerpräsidenten bei der MPK heute für Veranstaltungen ?

? Welche Regeln zu 2G oder 2G-Plus könnten an Weihnachten gelten?

Ist ein erneuter Lockdown zu Weihnachten 2021 möglich?

zu Weihnachten 2021 möglich? Die aktuellen Beschlüsse vom Corona-Gipfel findet ihr hier.

Weihnachtsmärkte 2021 Corona: Abgesagt oder 2G-Regel?

Der Münchner Christkindlmarkt war im Süden Deutschlands einer der ersten, die komplett abgesagt wurden. Söder plädierte angesichts der steigenden Coronazahlen – Bayern ist weit oben mit dabei – für eine komplette Absage der Märkte. Heute treffen sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zum Corona-Gipfel und besprechen, wie es mit den Corona-Regeln zu 2G, 3G und Lockdowns in Deutschland weitergehen soll.

Corona-Gipfel zu Weihnachtsmärkten – aktuelle Beschlüsse der MPK heute

Ministerpräsidentenkonferenz, auch MPK oder Corona-Gipfel genannt, von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Chefs der Bundesländer die Instanz in Deutschland die Basis für neue Regeln. Sie fand in regelmäßigen Abständen statt. Heute, am 18. November, findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt. Auf dem Corona-Gipfel geht es unter anderem um Lockdown, Homeoffice-Pflicht und andere Über viele Monate im vergangenen Corona-Winter und -Frühjahr hinweg war die, auch MPK oder Corona-Gipfel genannt, von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Chefs der Bundesländer die Instanz in Deutschland die Basis für neue Regeln. Sie fand in regelmäßigen Abständen statt. Heute, am 18. November, findet die nächste Ministerpräsidentenkonferenz statt. Auf dem Corona-Gipfel geht es unter anderem um Lockdown, Homeoffice-Pflicht und andere Corona-Regeln . Alle Infos zur MPK am Donnerstag live in folgendem Artikel im Überblick:

Maskenpflicht auf dem Weihnachtsmarkt – Söder für strenge Corona-Regeln

Angesichts der hohen Infektionszahlen und extremen Dynamik bei den Neuansteckungen sieht Söder Weihnachtsmärkte kritisch: „Ich würde empfehlen, sie abzusagen.“ Sollten sie doch stattfinden, ginge das nur mit Maskenpflicht und ohne Alkohol. Für Großveranstaltungen brauche es ferner „dringend Obergrenzen“, betonte Söder.

Weihnachtsmärkte in Sachsen finden unter 2G-Regeln statt

Weihnachtsmärkte können stattfinden, müssen aber im sogenannten Verweilbereich – wo gegessen und getrunken wird – die 2G-Regel einführen. Bislang galt das erst ab 1000 Personen. Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr fährt, muss eine FFP2-Maske tragen. Jeder Landkreis kann die Regeln selbst verschärfen und muss dazu nicht auf eine neue Verordnung des Landes warten. Die Eckpunkte der Corona-Schutzverordnung sollen nun zur Anhörung gelangen und am Freitag vom Kabinett endgültig beschlossen werden.

Weihnachtsmärkte in BW: Welche sind nicht wegen Corona abgesagt?

Los geht es am 18.11.2021 schon mit Glühweinständen und Waffelverkauf in Freiburg, Heidelberg und Konstanz am Bodensee. In der Schwarzwaldmetropole ist die Eröffnung am Nachmittag (17.00 Uhr) geplant - dann soll auch das Colombischlössle in der Altstadt erstmals in der Weihnachtsbeleuchtung erstrahlen. Auch der „Christmas Garden“ in Stuttgart empfängt von Donnerstag an die ersten Gäste. In der Wilhelma können Interessierte noch bis Mitte Januar abends durch eine kunstvolle Lichtinstallation spazieren. Dort gilt wie auch auf den meisten Märkten die strikte 2G-Pflicht mit Zugang nur für Geimpfte und Genesene.

Wie es mit dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Stuttgart weitergeht, möchten Vertreter der Stadt und des Veranstalters am Donnerstag bei einer Pressekonferenz (12.00 Uhr) bekanntgeben. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und der sich zuspitzenden Lage in den Kliniken stand der Markt zuletzt auf der Kippe. Vor allem in kleineren Gemeinden im Land wurden zahlreiche Weihnachtsmärkte wieder abgesagt. Die größeren Städte halten an ihren Märkten bislang jedoch fest.

Ulm soll der Markt ab kommendem Montag erste Besucher empfangen. Bereits am vergangenen Samstag wurden unter dem Münster die Buden der Händler aufgebaut. Am Starttermin soll festgehalten werden, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Der Aufbau erlaube eine Umsetzung der 2G-Regel mit Zugang nur für Geimpfte und Genesene, hieß es. An vier Eingängen soll es in Ulm Zugangskontrollen geben. Hier lesen: Insoll der Markt ab kommendem Montag erste Besucher empfangen. Bereits am vergangenen Samstag wurden unter dem Münster die Buden der Händler aufgebaut. Am Starttermin soll festgehalten werden, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Der Aufbau erlaube eine Umsetzung der 2G-Regel mit Zugang nur für Geimpfte und Genesene, hieß es. An vier Eingängen soll es in Ulmgeben. Hier lesen: Wie ist die Lage beim Ulmer Weihnachtsmarkt?

Weihnachtsmarkt 2021: Absage des Münchner Christkindlmarkts

Ein Weihnachtsmarkt mit Lichterglanz, Absperrungen und Kontrollen? Nicht in München. Am Dienstag sagte die Stadt den Christkindlmarkt rund um den Marienplatz ab, so wie bereits im Vorjahr. „Die dramatische Situation in unseren Kliniken und die exponenziell steigenden Infektionszahlen lassen mir keine andere Wahl“, sagte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) nach einer Sitzung des Krisenstabes. „Alles andere wäre eine nicht zu verantwortende Erhöhung des Infektionsrisikos und darüber hinaus auch das falsche Signal.“ Städte wie Nürnberg oder Augsburg dagegen halten an den Märkten fest.