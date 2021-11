Neues Infektionsschutzgesetz , aktuelle Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) und Diskussionen über einen Lockdown für Ungeimpfte in Bayern - die Politik reagiert auf die sich verschärfenden Pandemie-Lage.

Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in Bayern und Baden-Württemberg geraten immer stärker unter Druck: Erste Märkte sind bereits abgesagt. Städte wie Stuttgart, Ulm oder Augsburg halten bisher an ihren Weihnachtsmärkten fest.

Weihnachtsmärkte Bayern 2021: Was findet statt?

Welche Corona-Regeln auf den stattfindenden Märkten gelten sollen, lest ihr hier:

Diese Weihnachtsmärkte in Bayern finden nach wie vor statt:

Mittelalterlicher Weihnachtsmarkt Neu-Ulm: findet statt

Augsburger Christkindlesmarkt: findet statt

Weihnachtsmarkt Rothenburg ob der Tauber: findet statt

Nürnberger Christkindlesmarkt: findet statt

Bayreuther Christkindlesmarkt: findet statt

Bamberger Weihnachtsmarkt: findet statt

Weihnachtsmarkt Selb: findet statt

Christkindlmarkt Regensburg: findet statt

Passauer Christkindlmarkt: findet statt

Christkindlmarkt Straubing: Entscheidung nach Donnerstag, 18.11. erwartet

Weihnachtsmärkte Bayern Absage: 2021 wie 2020

In kleineren Gemeinden und einigen Städten wurden Weihnachtsmärkte bereits abgesagt:

Rosenheim

Ingolstadt

Simbach

alle Gemeinden des Landkreis Fürth

Bad Füssingen

Parsberg

Pilsach

Lupburg

Planegg

Martinsried

Nersinger Weihnachtsmarkt

Elchingen: Thalfinger Dorfweihnacht

Lindauer Hafenweihnacht

Münchner Christkindlmarkt

Mit dem Christkindlmarkt in München wurde nun auch einer der größten Weihnachtsmärkte in Bayern abgesagt. Alle Infos zur Absage gibt es im folgenden Artikel:

Weihnachtsmärkte BW: Welche finden statt?

In den ersten Städten in Baden-Württemberg öffnen am Donnerstag, 17.11., Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Los geht es mit Glühweinständen und Waffelverkauf in Freiburg, Heidelberg und Konstanz am Bodensee. Auch der „Christmas Garden“ in Stuttgart empfängt von Donnerstag an die ersten Gäste. In der Wilhelma können Interessierte noch bis Mitte Januar abends durch eine kunstvolle Lichtinstallation spazieren. Dort gilt wie auch auf den meisten Märkten die strikte 2G-Pflicht mit Zugang nur für Geimpfte und Genesene.

Wie es mit dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt von Stuttgart weitergeht, möchten Vertreter der Stadt und des Veranstalters am Donnerstag bei einer Pressekonferenz (17.11., 12.00 Uhr) bekanntgeben. Aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen und der sich zuspitzenden Lage in den Kliniken stand der Markt zuletzt auf der Kippe.

Ulmer Weihnachtsmarkt: findet statt (2G, Zugangskontrollen)

Stuttgarter Weihnachtsmarkt: findet statt (2G oder 3G, Absperrungen und Armbänder)

Weihnachtsmarkt Heilbronn: findet statt (eventuell Zugangskontrollen für gastronomische Stände)

Esslinger Weihnachtsmarkt und Mittelaltermarkt: findet statt

Weihnachtszauber Schwäbisch Hall

Karlsruher Christkindlesmartk: findet statt (derzeit 2G, in Alarmstufe 3G, Maskenpflicht)

Heidelberger Weihnachtsmarkt: findet statt (Karlsplatz, dem Universitätsplatz und dem Markplatz gelte demnach die 2G-Regel)

Freiburger Weihnachtsmarkt: findet statt (3G (Warnstufe), 2G (Alarmstufe)

Konstanzer Adventsmarkt: findet statt (2G)

Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt: findet statt, keine Einschränkungen außer an gastronomischen Ständen

In Isny im Allgäu und mehreren Gemeinden um Heidelberg wie Neckargemünd und Leimen wurden die Weihnachtsmärkte bereits abgesagt. Auch Villingen-Schwenningen und Marbach im Kreis Ludwigsburg sagten ihre Märkte mit Verweis auf die Corona-Lage im Land ab.

Droht ein neuer Lockdown zu Weihnachten? – mögliche Corona-Regeln werden diskutiert

Die Corona-Fallzahlen in Deutschland steigen dramatisch. Die 7-Tage-Inzidenz erreicht einen Höchstwert von über 300. Was bedeutet das für Weihnachten? Welche Corona-Regeln könnten zu Weihnachten und Silvester kommen?

Nach Absage Münchner Weihnachtsmarkt: Entschädigung für Parteien

Nach der Absage des Münchner Christkindlmarktes wollen mehrere Parteien im Münchner Stadtrat eine schnelle und angemessene Hilfe für die Standbetreiber. Oberbürgermeister Dieter Reiter hatte bereits eine Entschädigung angekündigt, für diese soll noch im Dezember ein Konzept ausgearbeitet werden.