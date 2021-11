RKI meldet aktuell eine Inzidenz von fast 250 (Stand 11.11.21) – so hoch war der Wert noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter: In Bayern und Baden-Württemberg müssen immer mehr Menschen wegen einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus. Im Freistaat wurde deshalb sogar der Intensivstationen noch ausreichen. Die Landesregierungen in BW und im Freistaat ziehen aus den steigenden Corona-Maßnahmen, vor allem für Ungeimpfte. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach sich zuletzt für mehr 2G-Regeln aus und für 3G-Regeln am Arbeitsplatz. Dasmeldet aktuell eine Inzidenz von fast 250 (Stand 11.11.21) – so hoch war der Wert noch nie seit Beginn der. Diein Deutschland steigen weiter: Inundmüssen immer mehr Menschen wegen einer Covid-19-Infektion ins Krankenhaus. Im Freistaat wurde deshalb sogar der Katastrophenfall ausgerufen. In der Politik und Medizin besteht die Sorge darüber, wie lange die Kapazitäten dernoch ausreichen. Dieziehen aus den steigenden Coronazahlen jeweils eigene Konsequenzen, die aber eine Gemeinsamkeit haben: strengere, vor allem für. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder sprach sich zuletzt für mehraus und füram

Welche Regeln gelten jetzt in Bayern und Baden-Württemberg am Arbeitsplatz ?

? Muss man jetzt einen negativen PCR - oder anderweitigen Corona-Test bei der Arbeit vorlegen?

- oder anderweitigen Corona-Test bei der Arbeit vorlegen? Alle Infos zum Coronavirus am Arbeitsplatz hier.

Kostenlose Corona-Tests am Arbeitsplatz: Bürgertests werden wieder kostenfrei

Die so genannten Bürgertests sind seit dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos. Das soll sich in der kommenden Woche wieder ändern. Dann soll eine entsprechende Verordnung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) in Kraft treten. Auch SPD, Grüne und FDP hatten sich für diesen Schritt ausgesprochen.

Corona Regeln am Arbeitsplatz in BW – das gilt Ungeimpfte, Geimpfte und Tests

Warnstufe. Das hat mehrere Regeländerungen, vor allem für Ungeimpfte, zur Folge. Welche Corona-Regeln jetzt allgemein in Baden-Württemberg gelten und was hinter der Warnstufe steckt, lest ihr in folgendem Bericht: Warnstufe BW Corona Verordnung Aktuell gelten Einschränkungen für Ungeimpfte laut Corona-Regeln in Baden-Württemberg Ulm Seit Mittwoch, 03.11.21 gilt in Baden-Württemberg die. Das hat mehrere Regeländerungen, vor allem für Ungeimpfte, zur Folge. Welche Corona-Regeln jetzt allgemein in Baden-Württemberg gelten und was hinter der Warnstufe steckt, lest ihr in folgendem Bericht:

Testpflicht für Beschäftigte und Selbständige mit Kontakt zu externen Personen vor – also Kundenkontakt, Kontakt zu Lieferanten, externen Mitarbeitenden, Klienten, Schutzbefohlenen etc. Wer also nicht geimpft oder nicht genesen ist, muss sich zwei Mal die Woche in BW testen lassen - entweder über den Arbeitgebenden oder anderweitig. Dabei sind Antigen-Schnelltests ausreichend. Was gilt nun speziell am Arbeitsplatz? Laut der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) sind Arbeitgebende nach wie vor verpflichtet, den Mitarbeitenden zwei Mal pro Woche ein Testangebot mit einem Antigen-Schnelltest zu machen. In allen drei Stufen des Warnsystems in BW herrscht nach wie vor einefür Beschäftigte und Selbständige mitvor – also Kundenkontakt, Kontakt zu Lieferanten, externen Mitarbeitenden, Klienten, Schutzbefohlenen etc. Wer alsoist, muss sich zwei Mal die Woche in BW testen lassen - entweder über den Arbeitgebenden oder anderweitig. Dabei sindausreichend.

Corona Regeln am Arbeitsplatz in Bayern: Testpflicht, 3G und Co. im Überblick

Weil inzwischen mehr als 600 Corona-Kranke in Intensivstationen liegen, steht die Krankenhaus-Ampel mittlerweile auf Rot. Seit Dienstag, 09. November wurden die Regeln noch einmal verschärft. Welche Regeln gegen das Corona-Virus dann bayernweit gelten, ist in folgendem Artikel zusammengefasst:

Ändert sich mit den neuen Corona-Regeln in Bayern auch etwas am Arbeitsplatz? Seit dem 9.11. gilt die 3G-Regel für Arbeitnehmer in ganz Bayern für Unternehmen mit mehr als zehn Beschäftigten. Sie dürfen also nur zur Arbeit kommen, wenn sie genesen oder geimpft sind oder einen negativen Schnelltest vorlegen. Zwei Mal die Woche muss so ein Corona-Test erfolgen und zwar immer dann, wenn Kontakt zu anderen Menschen besteht - ob es sich dabei um Kolleginnen und Kollegen oder Kundschaft handelt, spielt keine Rolle. Einzig davon ausgenommen sind Beschäftigte im ÖPNV und Handel.

3G am Arbeitsplatz: Arbeitgeber wollen Auskunftsrecht zum Impfstatus

Arbeitgebende sehen in einer 3G-Regel am Arbeitsplatz nur dann etwas Sinnvolles, wenn ein Auskunftsrecht herrscht. Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, machte klar: Komme der Arbeitnehmer seiner Nachweispflicht nicht nach, werde er vielfach nicht mehr beschäftigt werden können. Denn es gelte dann der Grundsatz: „Ohne Leistung kein Lohn“. Nur so lasse sich der innerbetriebliche Gesundheitsschutz effektiv gewährleisten.

„Wer 3G will, darf beim Auskunftsrecht nicht zögern“, sagte Kampeter darüber hinaus der Deutschen Presse-Agentur. „Nur wenn Arbeitgeber Bescheid wissen und angemessen reagieren können, macht diese Regel Sinn. Das haben die Gesundheitsminister einstimmig erkannt und den Bund zum Handeln aufgerufen. Wenn die Gewerkschaften nun nach Selbstverpflichtungen der Arbeitnehmer rufen, dann schwächen sie einen möglichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten.“

Corona-Gesetz: Das plant die mögliche Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP für Arbeitnehmer

Mit einer Rückkehr zu kostenlosen Corona-Schnelltests, 3G am Arbeitsplatz und finanziellen Hilfen für Kliniken sollen die drastisch steigenden Corona-Zahlen eingedämmt werden. Das verlautete am Montag, 08.11. in Berlin von Vertretern der möglichen künftigen Ampelkoalition. Gleichzeitig soll die bisherige Rechtsbasis für drastische Corona-Einschränkungen trotz sich zuspitzender Corona-Lage auslaufen. Die Corona-Inzidenz erreichte den höchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

3G am Arbeitsplatz, wonach Beschäftigte dort grundsätzlich geimpft, genesen oder auf Corona getestet sein müssen, solle im Rahmen der Beratungen des geplanten neuen Corona-Gesetzes von SPD, Grünen und FDP im Bundestag ermöglicht werden. Ungeimpfte müssten dann täglich ein negatives Testergebnis vorlegen. Außerdem wollen die Ampel-Koalitionäre das Auskunftsrecht des Arbeitsgebers zum Impstatus seiner Mitarbeitenden.

Corona am Arbeitsplatz: Unternehmen wollen Rückkehr der Gratis-Tests

Firmen im Südwesten fordern die Wiedereinführung kostenloser Tests für alle Bürgerinnen und Bürger. Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer des Dachverbands Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), sagte am Freitag, 05.11.21: „Die schwierige Winterzeit steht erst noch bevor, doch die Entwicklung ist jetzt schon besorgniserregend. Ein engmaschiges Netz von Testungen hat sich im Frühjahr als ein Mittel zur Pandemieeindämmung bewährt.“ So könnten Testergebnisse für den Gesundheitsschutz in Betrieben sinnvoll sein. Die Rückkehr der kostenlosen Corona-Tests könnte tatsächlich kommen - Grüne, SDP und FDP befürworten das-

3G-Regel am Arbeitsplatz: UBW-Hauptgeschäftsführer plädiert für rechtssichere Impfabfrage des Personals

Eine konsequente 3G-Regel am Arbeitsplatz könnte laut Dick den Unternehmen helfen, die betrieblichen Abläufe optimal pandemiegerecht zu gestalten und entsprechende Hygienekonzepte umzusetzen. Eine 3G-Regel am Arbeitsplatz würde bedeuten, dass Berufstätige nur noch mit einem Nachweis der Impfung, Genesung oder negativen Testung auf das Coronavirus zur Arbeit erscheinen dürften.

Der Hauptgeschäftsführer des Dachverbands UBW ist zudem der Meinung, Arbeitgebende bräuchten eine sichere datenschutzrechtliche Grundlage, um den Impfstatus von Beschäftigten abzufragen.

Datenschutzbeauftragter: 3G-Pflicht für Arbeitnehmer „vorstellbar“

Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber hält eine generelle 3G-Pflicht am Arbeitsplatz durch gesetzliche Änderungen für möglich. „Die weitergehende oder sogar pauschale Abfrage des Impf- oder Teststatus der Beschäftigten durch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber braucht eine Rechtsgrundlage, die noch geschaffen werden muss“, sagte Kelber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwoch). „Eine gesetzliche 3G-Pflicht am Arbeitsplatz ist aber grundsätzlich datenschutzrechtlich vorstellbar.“

SPD, Grüne und FDP planen eine 3G-Regel am Arbeitsplatz. Sie würde bedeuten, dass Beschäftigte nachweisen müssen, dass sie entweder geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Viele Fragen sind noch ungelöst.

Die Umsetzung einer verpflichtenden 3G-Regelung müsse „datenschutzfreundlich ausgestaltet werden“, sagte Kelber. Die Arbeitgeber könnten demnach darauf verzichten, den Unterschied zwischen Impf-, Genesenen- oder Test-Status zu kennen. „Erforderlich sind klare, rechtssichere Regelungen, die das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Beschäftigten und den Infektions- beziehungsweise Gesundheitsschutz verhältnismäßig in Ausgleich bringen.“