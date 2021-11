Die Stiko will eine neue Empfehlung für die Booster-Impfungen gegen Corona herausgeben – und das Mindestalter senken. Eines der meist diskutierten Themen in der Coronakrise ist aktuell die Booster-Impfung in Deutschland. Vor allem die träge Booster-Impfkampagne wird kritisiert.

Angesichts dramatisch steigender Coronazahlen und Inzidenzwerte treffen sich die Ministerpräsidenten der Länder zum Corona-Gipfel .

. Pünktlich dazu gibt die Ständige Impfkommission eine neue Empfehlung für die Booster-Impfung herausgegeben. Ab welchem Alter ist die Auffrischung empfohlen?

Am heutigen Donnerstag, 18.11.2021, werden die Pläne der Impfkampagne mit anstehenden Booster-Impfungen besprochen.

besprochen. Soll sich jeder mit Biontech/Moderna impfen lassen? Alle Infos zu den MPK-Beschlüssen im Überblick.

Stiko-Empfehlung zur 3. Corona-Impfung soll kommen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) spricht sich für Corona-Auffrischimpfungen für alle Menschen ab 18 Jahren aus. Das teilte das Gremium am Donnerstag in Berlin mit. Ein entsprechender Beschlussentwurf sei zur Abstimmung an Fachkreise und Bundesländer gegangen, daher seien Änderungen noch möglich. Es handelt sich noch nicht um eine finale Stiko-Empfehlung.

Booster-Impfung für alle ab 18 Jahren? – aktuelles zur MPK heute

Darüber, wie es mit der Impfkampagne weitergehen soll, entscheiden heute, am Donnerstag, 18. November, auch die Ministerpräsidenten beim Corona-Gipfel.

Booster-Impfquote bis zu 50 Prozent – Plan der Minister nach dem Corona-Gipfel

Booster-Offensive nötig, bei der pro Woche 5,6 Millionen Menschen geimpft werden müssten. Dann könnte einem entsprechenden Bericht zufolge bis Weihnachten eine Booster-Quote von 50 Prozent erreicht werden. Die von den Wissenschaftlern vertretene Rechnung: Dann würde kein Dem Leiter des Intensivregisters der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Christian Karagiannidis, zufolge wären eine Million Auffrischimpfungen pro Tag nötig, um die Ausbreitung des Virus deutlich zu reduzieren. Um einen Lockdown zu umgehen, ist Virologen zufolge einenötig, bei der pro Woche 5,6 Millionen Menschen geimpft werden müssten. Dann könnte einem entsprechenden Bericht zufolge biseine Booster-Quote von 50 Prozent erreicht werden. Die von den Wissenschaftlern vertretene Rechnung: Dann würde kein Lockdown über Weihnachten nötig werden, sondern die bisherigen Maßnahmen ausreichen.

Neue Stiko-Empfehlung zur Auffrischungsimpfung aktuell: Wer bekommt den Booster?

Stiko-Chef Thomas Mertens kündigte bereits an, die Empfehlung werde bald für alle ab 18 Jahren kommen. Bislang empfiehlt die Städnige Impfkommission eine Auffrischungsimpfung unter anderem Menschen ab 70 Jahren. Mertens zufolge könnte die Empfehlung „bis 18“ gesenkt werden. Mertens betonte im ZDF bei Markus Lanz, dass im Augenblick nur etwa elf Prozent der über 60-Jährigen eine Booster-Impfung bekommen hätten.

3. Corona-Impfung mit Biontech oder Moderna nach sechs Monaten?

Auffrischungsimpfungen für alle geben, deren zweite Impfung mehr als sechs Monate her ist, sagte Klaus Holetschek (CSU), bayerischer Gesundheitsminister kürzlich. Aufgrund der schwierigen Lage auf den Intensivstationen, besonders betroffen sind auch Booster-Impfungen schnell erhalten, sagte Holetschek. Es sollfür alle geben, deren zweite Impfung mehr alsher ist, sagte Klaus Holetschek (CSU), bayerischer Gesundheitsminister kürzlich. Aufgrund der schwierigen Lage auf den Intensivstationen, besonders betroffen sind auch Bayern und Baden-Württemberg , und in den Alten- und Pflegeeinrichtungen müssten altere und vorerkrankte Menschen sowie medizinisches und pflegerisches Personal dieschnell erhalten, sagte Holetschek.

Aufgefrischt wird in Deutschland momentan nur mit sogenannten mRNA-Impfstoffen. Konkret sind das die Vakzine von Biontech (Comirnaty) und Moderna (Spikevax).

Aktuelle Themen beim Corona-Gipfel zu Homeoffice, 2G-Regel, Lockdown im Liveticker

Homeoffice, 3G- und 2G-Regeln, Lockdown und Co. Auf der MPK heute, am 18.11.21, werden die wichtigsten Entscheidungen der Länder im weiteren Kampf gegen das Coronavirus besprochen:

