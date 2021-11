Die Coronazahlen steigen in Deutschland und besonders in Baden-Württemberg deutlich. In den kommenden Tagen droht die Alarmstufe in Baden-Württemberg mit schärferen Regelungen. „Wenn wir jetzt nicht entschlossen handeln, droht schon in kurzer Zeit eine völlige Überlastung der Krankenhäuser“, sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in einem Podcast laut Mitteilung des Staatsministeriums vom Freitag.

Am Freitagabend lag die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen bei 383 – bei 390 greift die Alarmstufe.

Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie ist die gemeldete Inzidenz in Deutschland am Montag, 15.11.21, über 300 gestiegen.

in am Montag, 15.11.21, über 300 gestiegen. In Baden-Württemberg stieg sie derweil auf 386,0 – damit hat das Bundesland aktuell die viert-höchste Inzidenz nach Sachsen, Thüringen und Bayern

stieg sie derweil auf – damit hat das Bundesland aktuell die viert-höchste Inzidenz nach Sachsen, Thüringen und Bayern Auch die Belegung der Intensivbetten steigt

steigt Damit ist Baden-Württemberg nicht mehr weit von der höchsten Stufe im Warnsystem entfernt

entfernt Doch welche Corona-Regeln gelten, falls die Alarmstufe ausgerufen wird?

Noch gilt in Baden-Württemberg die Warnstufe. Mit dem Ausrufen der sogenannten Alarmstufe aber, würden noch mehr Einschränkungen für Ungeimpfte greifen. In der Regierung rechnet man in wenigen Tagen mit dem Erreichen der Eskalationsstufe.

Sollte die Bettenbelegung auf den Intensivstationen an zwei Werktagen in Folge auf 390 steigen, würde die Corona-Alarmstufe mit einer landesweiten 2G-Regelung greifen. Zu vielen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens hätten dann nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt. Von der kritischen Zahl ist das Land BW nicht mehr weit entfernt.

Hospitalisierungsrate, Inzidenz und Belegung der Intensivbetten in BW steigen

Die aktuellen Corona-Zahlen für Baden-Württemberg am Freitag, 12.11.2021, in der Übersicht:

Hospitalisierungsrate BW : Die Zahl der Klinikeinweisungen von Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist gestiegen. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt damit am Sonntag, 14.11.21, bei 4,73 (am Vortag lag sie bei 5,0)

: Die Zahl der Klinikeinweisungen von Corona-Infizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche ist gestiegen. Die liegt damit am Sonntag, 14.11.21, bei 4,73 (am Vortag lag sie bei 5,0) Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz BW : Die Behörden verzeichnetenam Sonntag, 14.11.21, in Baden-Württemberg 3388 neue Corona-Infektionsfälle und 1 weiteren Todesfsll in Verbindung mit dem Virus. Die Inzidenz lag am Sonntag bereits bei 386, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Das landesweit höchste Infektionsgeschehen in Bezug zur Einwohnerzahl weist der Landkreis Biberach auf. Hier kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz auf 689,7.

: Die Behörden verzeichnetenam Sonntag, 14.11.21, in Baden-Württemberg 3388 neue Corona-Infektionsfälle und 1 weiteren Todesfsll in Verbindung mit dem Virus. Die Inzidenz lag am Sonntag bereits bei 386, wie das Landesgesundheitsamt in Stuttgart mitteilte. Das landesweit höchste Infektionsgeschehen in Bezug zur Einwohnerzahl weist der Landkreis Biberach auf. Hier kletterte die Sieben-Tage-Inzidenz auf 689,7. Belegung der Intensivbetten BW: Die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten liegt bei 379.

Diese Warnstufe gilt aktuell in BW

Warnsystem. Diese bringt schon jetzt für viele Ungeimpfte Beschränkungen mit sich. Mit großen Schritten nähert sich die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten aktuell jedoch dem Grenzwert für die sogenannte Alarmstufe. In Baden-Württemberg gilt seit dem 02. November 2021 die Warnstufe . Nach der Basisstufe ist sie die nächsthöhere Stufe im dreistufigen. Diese bringt schon jetzt für viele Ungeimpfte Beschränkungen mit sich. Mit großen Schritten nähert sich die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten aktuell jedoch demfür die sogenannte Alarmstufe.

Im Landkreis Biberach wurde bereits die Alarmstufe ausgerufen. Dazu gibt es hier nähere Informationen:

Wann kommt die Alarmstufe in BW?

Die Alarmstufe tritt in Kraft, sobald 390 Covid-19-Patienten an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen auf Intensivstationen behandelt werden oder die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 12 liegt.

Der Auslöser für die Alarmstufe - 390 Covid-19-Patientinnen und Patienten auf den Intensivstationen - sei laut Kretschmann nun fast erreicht. „In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens gilt dann die 2G-Regel.“ Ihm sei bei der Verschärfung der Maßnahmen wichtig, dass es dabei nicht um eine Bestrafung der Ungeimpften gehe, betonte Kretschmann. „Unsere Intensivstationen werden voller und voller“, dort lägen vor allem Menschen ohne Impfschutz. Bereits jetzt müssten geplante Operationen verschoben werden, weil die Betten für die Corona-Patienten benötigt würden.

Kretschmann appellierte daher erneut an die Menschen, vor allem auch an die Jugendlichen ab zwölf Jahren, sich impfen zu lassen. „Wir müssen es nutzen, wenn wir nicht weiterhin viele Kranke und Tote beklagen wollen.“ Sich impfen zu lassen sei vielleicht das schönste Geschenk, „das Sie sich selbst und Ihren Lieben machen können“, sagte Kretschmann zum bevorstehenden Weihnachtsfest.

Definition im Warnsystem: Was bedeutet Alarmstufe?

Das baden-württembergische Stufensystem hängt ab von der Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen und der sogenannten Hospitalisierungsinzidenz, die die Zahl jener Menschen angibt, die pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen. Die Alarmstufe ist die höchste der drei Stufen. Sie richtet sich nicht nach der Sieben-Tage-Inzidenz, sondern der Hospitalisierungsinzidenz und der Intensivbettenbelegung.

Corona-Regeln Alarmstufe BW: Welche Einschränkungen gelten dann?

Nachweis aktueller PCR- oder Antigentests reicht dann in vielen Fällen nicht mehr. Ausnahmen würden unter anderem für Kinder und Schwangere sowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gelten. Mit der Alarmstufe wäre in Baden-Württemberg die nächste Eskalationsschwelle erreicht - dann würden noch deutlich schärfere Maßnahmen ergriffen. Die Corona-Verordnung sieht landesweit dabei die 2G-Regel vor. Viele Menschen ohne vollständige Corona-Impfung hätten dann in vielen Bereichen keine Möglichkeit mehr, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Denn einaktueller PCR- oder Antigentests reicht dann in vielen Fällen nicht mehr. Ausnahmen würden unter anderem fürundsowie Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, gelten.

2G-Regeln in der Alarmstufe in BW: Wo haben Ungeimpfte keinen Zutritt mehr?

Mit der Änderung der Verordnung am 15.10.2021, hat das Land ein 2G-Optionsmodell eingeführt wurde. Es gilt nicht verpflichtend die 2G-Regel, jedoch haben Veranstalter, Händler und Dienstleister die Wahl, nur Geimpften und Genesenen Zutritt zu gestatten – unabhängig von der Stufe im Warnsystem.

In der Alarmstufe ist jedoch keine Wahlmöglichkeit mehr vorhanden. Ungeimpfte haben dann durch die 2G-Regel keinen Zutritt mehr zu:

Kultur- und Sportveranstaltungen

Theater

Konzerte in geschlossenen Räumen

Kultureinrichtungen (Museen)

Messen

Kongresse

Gastronomie in geschlossenen Räumen (Restaurants, Kantinen, etc.)

Freizeiteinrichtungen (Sportstätten in geschlossenen Räumen)

Dreistufiges Warnsystem in Baden-Württemberg soll bleiben

Eine Abkehr von dem mehrstufigen Alarmsystem im Südwesten plane man nicht, hieß es aus dem Staatsministerium. „Wir haben mit dem Dreistufen-System in Baden-Württemberg ja eine gute Grundlage, die wir auch beibehalten wollen. Deshalb ist es ja auch wichtig, dass die entsprechenden Grundlagen im Infektionsschutzgesetz enthalten sind“, teilte die Sprecherin mit. „Aber selbstverständlich müssen wir auch angepasst an die Lage Verschärfungen in den Blick nehmen - wie etwa 3G am Arbeitsplatz.“

Maskenpflicht Schule BW – die Corona-Regeln in Baden-Württemberg

Während im Nachbarland Bayern der Mundschutz im Unterricht wieder vorgeschrieben ist, hält sich Baden-Württemberg trotz der steigenden Zahl von Corona-Fällen weiter zurück. „Wir werden in dieser Woche – wie übrigens auch bisher – die Infektionszahlen in den Schulen sehr genau beobachten“, sagte ein Sprecher des Landeskultusministeriums am Dienstag. Die Maskenpflicht am Platz könne zwar auch kurzfristig und vor Ausrufen der Alarmstufe eingeführt werden. Da es aber um einen Eingriff in die Grundrechte gehe, sei eine gesetzliche Grundlage nötig, die per Verordnung geregelt werden müsse, sagte der Sprecher.

Baden-Württembergs Kultusministerin Theresa Schopper rechtfertigt das Vorgehen: „Wir haben ein riesiges Sicherheitskonzept innerhalb der Schulen aufgebaut. Nirgends wird so viel getestet, nirgends wird so viel gescreent wie an den Schulen“, sagte die Grünen-Politikerin. Außerdem gebe es ein „ausgeklügeltes Quarantänesystem“. Es sei zudem ein „wirkliches Märchen“, dass die Schulen Treiber der Infektionen seien.