Corona-Neuinfektionen für Deutschland das erste Mal über den Wert 200 gestiegen. Dieser Wert wurde seither auch nicht mehr unterschritten - im Gegenteil: Die Inzidenz stieg weiter. Wie sieht es heute, am 15. November aus? Geht die Entwicklung steigender Corona-Zahlen auch an diesem Montag, 15.11.2021, weiter steil nach oben?

In diesem Artikel bereiten wir jeden Tag die aktuellen Corona-Zahlen für Deutschland auf.

Wie hoch ist die Inzidenz ?

? Wie viele Neuinfektionen gibt es?

gibt es? Wie hoch ist die Hospitalisierungsrate ?

? Wie steht es um die Impfung gegen Corona?

Wie sind die Corona-Zahlen der einzelnen Bundesländer im Vergleich

Die Corona-Zahlen des Robert Koch-Instituts in Deutschland von heute, am Montag, den 15.11.2021:

Sieben-Tage-Inzidenz: 303,0 (Vortag: 289,0); (Vorwoche: 201,1)

Neuinfektionen heute: 23 607

Infektionen gesamt: 5.045.076

Neue Todesfälle: 43

Todesfälle gesamt: 97.715

Impfquote (Erstimpfung): 70 Prozent

Impfquote (vollständig): 67,5 Prozent

Hospitalisierungsrate: Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen gab das RKI am Freitag mit 4,7 an. Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit 2020 bei rund 15.

Corona-Zahlen der Bundesländer – Wie hoch sind die Inzidenzwerte in einzelnen Regionen von Deutschland?

Ein Blick auf die Corona-Zahlen der einzelnen deutschen Bundesländer: Wo ist die Inzidenz aktuell am höchsten und wo am niedrigsten? (Stand: 15.11.2021)

754,3 – Sachsen

543,2 – Thüringen

525,7 – Bayern

386,0 – Baden-Württemberg

376,1 – Brandenburg

306,2 – Berlin

304,9 – Sachsen-Anhalt

190,1 – Saarland

184,9 – Hessen

176,4 – Mecklenburg-Vorpommern

167,6 – Rheinland-Pfalz

167,0 – Hamburg

167,0 – Nordrhein-Westfalen

132,8 – Niedersachsen

113,4 – Bremen

98,4 – Schleswig-Holstein

Aktuelle Corona-Zahlen der Landkreise – Inzidenzwerte und Hotspots mit Karte

Deutschlandkarte. Entscheidend für die Landkreisen. Der Überblick: Hier findet ihr die aktuellen Inzidenzwerte vom 15.11.2021 auf der. Entscheidend für die Corona-Regeln ist oft die Lage in den einzelnen. Der Überblick:

Corona-Zahlen zu Neuinfektionen und Inzidenzen gestern und vor einer Woche

Seit dem vergangenen Montag überschreitet die Inzidenz in Deutschland die 200er-Marke und bildet einen neuen Höchstwert. Die bis zur vierten Welle höchste Sieben-Tage-Inzidenz im Jahr 2021 hatte es in Deutschland im Frühjahr, am 26. April, gegeben – mit einem Wert von 169,3. Danach war sie erstmal – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stetig gesunken. Den Tiefststand erreichte sie am 6. Juli. Da lag die Inzidenz bei 4,9.

Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig werden daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt.

Corona-Tests: Schnelltests sind ab heute wieder kostenfrei