Intensivstationen in Deutschland sind schon an der Kapazitätsgrenze angelangt. In Bayern wurde der Baden-Württemberg befindet sich in der Warnstufe, die Sachsen und Thüringen verzeichnen Inzidenzen von über 500 (Stand 11.11.2021) – die höchsten Werte im Vergleich. Die Die Sorge in der Gesellschaft und der Politik wächst mit der steigenden Hospitalisierungsrate. Einigeinsind schon an der Kapazitätsgrenze angelangt. Inwurde der Katasrophenfall zusätzlich zur Corona-Ampel-Stufe „Rot“ ausgerufen,befindet sich in der Warnstufe, die Alarmstufe steht bevor.undverzeichnen Inzidenzen von über 500 (Stand 11.11.2021) – die höchsten Werte im Vergleich. Die Coronazahlen im Überblick:

Inzidenzwerte : Wie hoch sind die Inzidenzen bei Geimpften und Ungeimpften im Vergleich?

: Wie hoch sind die Inzidenzen bei Geimpften und Ungeimpften im Vergleich? Intensivbettenbelegung: Wie viele Covid-19-Patienten auf Intensivstation sind geimpft, wie viele ungeimpft?

Intensivstation Geimpfte: Wie viele Corona-Patienten sind geimpft?

Die Corona-Zahlen der Intensivstationen werden leider nicht jeden Tag getrennt in „Geimpft“ oder „Ungeimpft“ veröffentlicht. Die Tagesschau berichtet über die zuletzt ausgewerteten Daten des vergangenen Monats Oktober. Demnach waren 34,5 Prozent der über 60 Jahre alten Intensivpatienten, die zwischen dem 10. Oktober und dem 31. Oktober vom Robert Koch-Institut (RKI) registriert wurden und an Covid-19 erkrankt waren, geimpft. In absoluten Zahlen: 310 von 1.173 Patienten mit Covid-19 hatten einen wahrscheinlichen Impfdurchbruch. Bei den 18- bis 59-Jährigen lag die Quote bei 12,5 Prozent. Das bedeutet: Auf den Intensivstationen Deutschlands steigt der Anteil der geimpften Corona-Patienten. Laut Tagesschau ist etwa jeder dritte Covid-19-Intensivpatient gegen das Coronavirus geimpft.

In Hessen sind in der ersten Novemberwoche noch etwa 10 Prozent weniger geimpfte Corona-Patienten auf Intensivstationen. 70,2 Prozent der auf hessischen Intensivstationen behandelten Patienten mit Covid-19 seien laut Ministerium nicht vollständig geimpft, also ungeimpft oder teilgeimpft, meldete die Frankfurter Allgemeine Zeitung. 26,7 Prozent der Intensivpatienten seien vollständig geimpft. Am Montag, 09.11.2021, hatte das Ministerium fast 70 Prozent Ungeimpfte gemeldet. Die übermittelten Zahlen seien jede Woche ähnlich – in der Vorwoche waren es 71 Prozent Ungeimpfte.

Inzidenz Geimpfte und Ungeimpfte aktuell: Unterschiedliche Werte im Vergleich

Mit der detaillierten Veröffentlichung der Coronazahlen verfahren die Bundesländer und Landkreise sehr unterschiedlich. In Hamburg beispielsweise werden die Werte für Geimpfte und Ungeimpfte nur auf Nachfrage getrennt veröffentlicht.

Baden-Württemberg hingegen veröffentlicht im Covid-19-Tagesbericht jeden Tag genaue Werte zur Inzidenz je nach Impfstatus. Am 10.11.2021 waren das folgende Daten:

Inzidenz (vollständiger Impfschutz): 43,7

Inzidenz (unvollständiger/kein Impfschutz): 829,2

Hospitalisierungsinzidenz (vollständiger Impfschutz): 9,0

Hospitalisierungsinzidenz (unvollständiger/kein Impfschutz): 543

Geimpfte und Ungeimpfte: Corona-Regeln unterscheiden sich drastisch