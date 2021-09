Für Risikogruppen kommt bereits ab September eine Auffrischungsimpfung – das wurde am 02.08.2021 auf der Gesundheitsminister-Konferenz beschlossen

In Israel soll es ab September bereits Drittimpfungen für Risikogruppen geben. Auch Deutschland will im Herbst damit starten. Am Montag, 02.08.2021, wurde dies beim Treffen der Gesundheitsministerinnen- und -minister von Bund und Ländern einstimmig beschlossen. Der Grund: Erste Studienergebnisse sollen darauf hinweisen, dass bestimmte Risikogruppen einen verminderten oder schnell nachlassenden Corona-Impfschutz haben. Zum Beispiel Personen mit einer Immunschwäche und sehr alte Menschen.

3. Impfung gegen Corona beschlossen: Im September starten Auffrischimpfungen

Die Gesundheitsminister der Länder haben in Einvernehmen mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Start von Corona-Auffrischungsimpfungen für Risikogruppen beschlossen. Die Entscheidungen erfolgten einstimmig, wie nach der Gesundheitsministerkonferenz am 2. August mitgeteilt wurde. Spahn begrüßte die zusätzlichen Angebote auch für Minderjährige. Mit der Möglichkeit einer dritten Impfung im September sollten zudem besonders gefährdete Gruppen im Herbst und Winter bestmöglich geschützt werden. „Denn für sie ist das Risiko eines nachlassenden Impfschutzes am größten.“

Virologe Drosten: Auffrischungsimpfung im Herbst für die meisten unnötig

Für die meisten Geimpften wird nach Überzeugung des Virologen Christian Drosten im Herbst keine Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus nötig sein. „Die Schutzwirkung der Corona-Vakzinen ist viel besser als beispielsweise bei den Influenza-Impfstoffen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Auch das baldige Aufkommen einer neuen Virusvariante, die gegen die verfügbaren Impfstoffe resistent ist, erwartet er nicht.

Drittimpfung Corona in Bayern: Ab wann und wer soll zuerst geimpft werden?

Bayern rüstet sich bereits dafür, im Herbst Auffrischimpfungen gegen Corona anzubieten. Ab September 2021 sollen folgende Gruppen eine dritte Impfdosis erhalten:

Pflegebedürftige, deren Impfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt

deren Impfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt Menschen mit Behinderungen, deren Impfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt

deren Impfung bereits mehr als sechs Monate zurückliegt Auch Mitarbeitende in den Einrichtungen können in Bayern erneut geimpft werden.

Mit den jetzt veröffentlichten Planungen der bayerischen Landesregierung kann mit den empfohlenen Auffrischungsimpfung gegen Covid-19 in den Pflegeeinrichtungen und den Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen in Bayern in Kürze, nach Vorliegen der Muster-Einwilligungserklärung und der Terminabstimmung mit den Impfteams, gestartet werden. "Hier sind wir weiter als die meisten Bundesländer", stellt der bayerische Landesvorsitzende des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), Kai A. Kasri, fest.

Dritte Impfung BW: Ab wann und wer impft?

Ältere Patienten und Menschen mit Immunschwäche in Baden-Württemberg erhalten bei einer Auffrischung von Mittwoch, 1. September, an eine weitere Dosis eines zugelassenen Impfstoffs. Außer den Impfzentren und 18 mobilen Impfteams dürfen auch niedergelassene Ärzte und Ärztinnen die Spritzen setzen. Menschen, die nicht in einem Heim betreut werden, können zum Hausarzt oder zur Hausärztin gehen. Gedacht sind sie für diejenigen, die bei der Erst- und Zweitimpfung zur ersten Prioritätengruppe gehört haben und bei denen die vollständige Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt.

Land und Hausärzte und Hausärztinnen sind zuversichtlich, für die geplanten Auffrischungsimpfungen in BW gegen das Coronavirus ausreichend Impfstoff, Personal und mobile Impfteams eingeplant zu haben. „Wir haben die Infrastruktur und wir haben den Impfstoff“, sagte Uwe Lahl, Amtschef im Gesundheitsministerium, der Deutschen Presseagentur.

3. Impfung notwendig: Wann braucht man eine Auffrischungsimpfung?

In allen Fällen soll die Auffrischungsimpfungen frühestens sechs Monate nach der erstmaligen Herstellung des vollständigen Impfschutzes erfolgen.

In einer gemeinsamen Mitteilung von Biontech/Pfizer hieß es: „Wie anhand der vom israelischen Ge­sund­heits­mi­nis­terium erhobenen Daten aus der praktischen An­wen­dung bereits deutlich wurde, sinkt die Schutzwirkung des Impfstoffs gegenüber Infektionen und sympto­matischen Erkrankungen sechs Monate nach der zweiten Impfung", berichtet das Ärzteblatt mit Verweis auf die vorliegende Mitteilung. Auf Basis der bisher vorliegenden Daten sei es wahrscheinlich, „dass eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein wird". Bei einer laufenden Studie zu einer dritten Impfung seien „ermutigende Daten" zu beobachten, teilten die beiden Unternehmen Biontech und Pfizer laut Ärzteblatt kürzlich mit.

Impfpriorisierung bei 3. Corona-Impfung: Risikogruppen zuerst

Bei alten Menschen und bei bestimmten Risikopatienten hält Drosten eine Auffrischungsimpfung in diesem Herbst jedoch durchaus für sinnvoll. "Nach einem halben Jahr geht das über die Impfung erworbene Antikörper-Level vor allem bei sehr alten Menschen deutlich runter", erklärte er. In einem besonderen Umfeld wie Seniorenheimen sei eine Auffrischung daher denkbar.

Auffrischimpfung mit Biontech oder Moderna – auch bei Kreuzimpfungen

Verimpft werden sollen grundsätzlich die mRNA-Impfstoffe von Biontech/Pfizer oder Moderna, unabhängig davon, ob vorher etwa die Impfstoffe von Astrazeneca oder Johnson & Johnson verwendet wurden. Auch Betriebsärztinnen und -ärzte sollen Auffrischungsimpfungen verabreichen können. Begründet werden diese mit Studien, die auf ein allmähliches Nachlassen des Infektionssschutzes auch bei vollständig Geimpften hinweisen, gerade in den Risikogruppen.

Wo gibt es die dritte Impfung gegen das Coronavirus?

Laut Beschluss der Gesundheitsminister soll es sie bei niedergelassene Ärztinnen und Ärzten, in Impfzentren oder im Betrieb geben können. Gegebenenfalls sollen mobile Impfteams ausrücken, zum Beispiel zu Pflegeeinrichtungen. In der Praxis kommt es auch hier auf die konkrete Umsetzung in den Ländern an.

Dritte Corona-Impfung: Kritik an Planung für Auffrischimpfung

Patientenschützer kritisieren den nach ihrer Einschätzung späten Start in die Planungen für die neue Kampagne. „Es steht zu befürchten, dass Bund und Länder die Planung für die wichtige Auffrischungskampagne verschlafen", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutsche Presse-Agentur dpa. Die Politik müsse vorbereitet sein, wenn die Ständige Impfkommission (Stiko) grünes Licht gebe. Viele politische Entscheidungen könnten vorbereitet werden, „ohne dass die Stiko sagt, wo es langgeht", betonte Brysch. Bislang lägen der Stiko nicht die nötigen Daten vor, um Auffrischimpfungen gegen Corona für ältere Menschen in Deutschland zu empfehlen. Auffrischungen müssten von mobilen Impfteams übernommen werden. Die Logistik könne schwer werden, weil die Impfzentren auch in Baden-Württemberg Ende September geschlossen werden sollen. „Bislang waren sie aber verantwortlich für die Ausbildung und Aufstellung dieser Teams. Das hinterlässt eine Lücke, die die Politik bereits jetzt konzeptionell füllen muss", sagte der Patientenschützer.

Lauterbach: Dritte Dosis bei mehr Ungeimpften nötig

Dem SPD-Politiker Karl Lauterbach zufolge zeigen erste Daten der dritten Impfung Biontech aus Israel bei den Ü50 eine Wirkung von 86% gegen Delta Variante. „Ob wir diesem Weg folgen sollen ist ethisches Dilemma“, schrieb Lauterbach auf Twitter. „Gäbe es weniger Ungeimpfte wäre es nicht nötig, weil Inzidenz geringer wäre.“

