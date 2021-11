Corona-Lage Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zufolge „ernst wie noch nie“. Viel fehle nicht mehr, bis die Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen nicht mehr richtig behandelt werden können. Kretschmann reicht die Alarmstufe daher nicht mehr – er will noch stärker gegensteuern. In Baden-Württemberg ist dieMinisterpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zufolge „ernst wie noch nie“. Viel fehle nicht mehr, bis dieauf dennicht mehr richtig behandelt werden können. Kretschmann reicht diedaher nicht mehr – er will noch stärker gegensteuern.

Corona-Regeln in BW aktuell: Was wurde neu beschlossen?

Corona-Lage in Baden-Württemberg will Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus nochmal verschärfen. „So ernst ist die Lage, wie sie noch nie war in dieser Pandemie“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstagabend nach dem Bund-Länder-Treffen zur Corona-Politik. „Die vierte Corona-Welle trifft uns mit brutaler Wucht.“ Er kündigte an, dass es über die Maßnahmen der Alarmstufe hinaus weitere Einschränkungen geben werde. Es werde in Kürze Obergrenzen für Teilnehmer von Veranstaltungen geben. Darüber hinaus stünden Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in Hotspots im Raum, wenn sich die Lage nicht schnell bessere. Angesichts der dramatischenin Baden-Württemberg will Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus nochmal verschärfen. „So ernst ist die Lage, wie sie noch nie war in dieser Pandemie“, sagte der Grünen-Politiker am Donnerstagabend nach demzur Corona-Politik. „Die vierte Corona-Welle trifft uns mit brutaler Wucht.“ Er kündigte an, dass es über die Maßnahmen der Alarmstufe hinaus weitere Einschränkungen geben werde. Es werde in Kürze Obergrenzen für Teilnehmer vongeben. Darüber hinaus stündenfür Ungeimpfte in Hotspots im Raum, wenn sich die Lage nicht schnell bessere. In Bars, Clubs und Discos gelte künftig die Regel 2G plus

Lockdown in Hotspots mit Ausgangssperren in Baden-Württemberg möglich

Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte in besonders betroffenen Stadt- und Landkreisen näher. In der grün-schwarzen Landesregierung wird diskutiert, ob dieses Instrument schon bald eingesetzt werden muss, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen in Stuttgart erfuhr. Das Land hat demnach derzeit noch die rechtliche Möglichkeit, regionale Lockdowns anzuordnen. Solche Corona-Beschränkungen könnten aber voraussichtlich nur noch bis längstens 15. Dezember in Kraft bleiben, weil die angehenden Ampelpartner SPD, Grüne und FDP im Bundestag die Gesetzeslage ändern wollen. In Baden-Württemberg rücken wegen der rasant steigenden Corona-Zahlen für Ungeimpfte in besonders betroffenen Stadt- und Landkreisen näher. In der grün-schwarzen Landesregierung wird diskutiert, ob dieses Instrument schon bald eingesetzt werden muss, wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag aus Regierungskreisen in Stuttgart erfuhr. Das Land hat demnach derzeit noch die rechtliche Möglichkeit,anzuordnen. Solche Corona-Beschränkungen könnten aber voraussichtlich nur noch bis längstens 15. Dezember in Kraft bleiben, weil die angehenden Ampelpartner SPD, Grüne und FDP im Bundestag die Gesetzeslage ändern wollen.

Hospitalisierungsrate für neue Corona-Regeln entscheidend – die aktuellen Zahlen

Das baden-württembergische Stufensystem hängt unter anderem von der Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen ab. Die Alarmstufe wird ausgerufen, sobald mehr als zwei Tage in Folge mehr als 390 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden müssen. Am Donnerstag, 17.11.202, wurden folgende Coronazahlen für Baden-Württemberg gemeldet:

Es waren in BW mehr als 430 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung.

in intensivmedizinischer Behandlung. Die Hospitalisierungsrate stieg auf 5,68 an.

stieg auf 5,68 an. Innerhalb eines Tages kamen landesweit fast 10.000 Neuinfektionen hinzu.

hinzu. Die 7-Tage-Inzidenz stieg auf den Rekord von 414.

3G-Regeln, Homeoffice, Test: Regeln für Arbeit, Bus und Bahn im Infektionsschutzgesetz

Maßnahmen in der Corona-Pandemie auch nach Auslaufen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite fortgelten sollen. Weil die Zustimmung des Bundesrats aber noch ungewiss ist, bleibt zunächst offen, ob die Regelung kommende Woche in Kraft treten kann. Das neue Gesetz sieht bundesweit eine Arbeitsplätze vor. Auch eine Homeofficepflicht soll wieder eingeführt werden. Was dann bei der Arbeit in Baden-Württemberg gelten soll, erfahrt ihr im folgenden Artikel: Der Bundestag hat das neue Infektionsschutzgesetz beschlossen, mit dem diein der Corona-Pandemie auch nach Auslaufen dervon nationaler Tragweite fortgelten sollen. Weil die Zustimmung des Bundesrats aber noch ungewiss ist, bleibt zunächst offen, ob die Regelung kommende Woche in Kraft treten kann. Das neue Gesetz sieht bundesweit eine 3G-Regel für Bus und Bahn und auch fürvor. Auch einesoll wieder eingeführt werden. Was dann bei der Arbeit in Baden-Württemberg gelten soll, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Alarmstufe in BW: Aktuelle Corona-Regeln zu 2G+ und 2G für Gastronomie, Clubs und Co.

Kretschmann hat angekündigt, dass es über die Maßnahmen der Alarmstufe hinaus weitere Einschränkungen geben werde. Bei der 2G-Regel haben nur noch Geimpfte und Genesene Zugang. Bei 2G+ brauchen selbst geimpfte und genesene Personen zusätzlich einen negativen Schnelltest. Wo soll 2G gelten und wo 2G-plus? Ein Überblick.

Hier gilt die 2G-Regel in Baden-Württemberg

Wo dürfen Ungeimpfte auch mit PCR-Test nicht mehr teilhaben? In folgenden Bereichen im Land gilt die 2G-Regel, wodurch nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt haben:

Kultur- und Sportveranstaltungen

Theater

Konzerte in geschlossenen Räumen

Kultureinrichtungen (Museen)

Messen

Kongresse

Gastronomie in geschlossenen Räumen (Restaurants, Kantinen, etc.)

Freizeiteinrichtungen (Sportstätten in geschlossenen Räumen)

Hier soll in BW bald 2G+ gelten

Dass Geimpfte und Genesene im Rahmen der 2G-plus-Regel einen Schnelltest vorweisen müssen, gelte Kretschmann zufolge künftig in:

Bars

Clubs

Discos

