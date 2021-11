Einige Menschen, nämlich alle Ungeimpften, werden aktuell auch in Baden-Württemberg weitestgehend von der Teilnahme am öffentlichen Leben ausgeschlossen. Es gelten unter bestimmten Bedingungen zudem Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren.

In BW gibt es einige Landkreise, die aufgrund der hohen Inzidenzwerte und Coronazahlen als Hotspots gelten.

Neue Corona-Regeln in der Alarmstufe 2 in BW

Alarmstufe II“ – diese gilt, wenn der Wert von 390 Covid-Patienten auf den Intensivstationen zwei Tage in Folge erreicht oder überschritten wird. Die Corona-Verordnung sieht nun landesweit die In Baden-Württemberg gilt aufgrund der sich zuspitzenden Lage auf den Intensivstationen die sogenannte „“ – diese gilt, wenn der Wert von 390 Covid-Patienten auf den Intensivstationen zwei Tage in Folge erreicht oder überschritten wird. Die Corona-Verordnung sieht nun landesweit die 2G-Regel etwa in Restaurants, Museen, bei Ausstellungen sowie bei den meisten anderen öffentlichen Veranstaltungen vor. Wer ungeimpft ist und nur einen Test vorweisen kann, bleibt auch im Kino, im Schwimmbad oder im Fitnessstudio, in Volkshochschulkursen und Musikschulen außen vor.

Alarmstufe die 3G-Regel ohne PCR-Test-Pflicht. Ausgenommen sind Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte sowie Märkte im Freien und Abhol- und Lieferangebote. Alle aktuell geltenden Corona-Regeln findet ihr im folgenden Artikel: In öffentlichen Verkehrsmitteln , am Arbeitsplatz , bei Religionsveranstaltungen und im Einzelhandel gilt in derdieohne PCR-Test-Pflicht. Ausgenommen sind Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte sowie Märkte im Freien und Abhol- und Lieferangebote. Alle aktuell geltendenfindet ihr im folgenden Artikel:

Ausgangssperre in BW: Wo gilt aktuell die Ausgangssperre?

Weil in mehreren Landkreisen die Sieben-Tage-Inzidenz bereits über 600 gestiegen ist, hat die Landesregierung dort eine nächtliche Ausgangsbeschränkung für Ungeimpfte erlassen. Dieser Schritt wird auch in weiteren Kreisen erwartet.

Das sind die Corona-Hotspots in Baden-Württemberg mit Ausgangsbeschränkung

In folgenden Landkreisen in Baden-Württemberg liegt die 7-Tage-Inzidenz (Stand 26.11.2021) laut Robert-Koch-Institut (RKI) bereits über dem Grenzwert von 600. Diese Kreise gelten als Hotspots – es gilt oder droht eine nächtliche Ausgangssperre:

Bodenseekreis: 808,2

Schwarzwald-Baar-Kreis: 796,7

Freudenstadt: 716,4

Biberach: 714,5

Rottweil: 706,3

Ostalbkreis: 658,9

Ravensburg: 607,9

(Calw: 599,4)

Ab wann gilt die nächtliche Ausgangssperre für Ungeimpfte? – Uhrzeit

Seit Montag, den 22.11.2021, gelten in den Hotspots in Baden-Württemberg zwischen 21 Uhr abends und 5 Uhr morgens Ausgangssperren. Ungeimpfte dürfen nur noch aus triftigem Grund ihr Haus oder die Wohnungen verlassen. Es gibt Ausnahmen: Das sind etwa medizinische Notfälle und der Weg zum Arbeitsplatz.

Kontaktbeschränkung in Baden-Württemberg? – kommt die Verschärfung Ungeimpfte

Der Landtag hat der Landesregierung in Baden-Württemberg grünes Licht für noch schärfere Maßnahmen im Kampf gegen die Corona-Pandemie gegeben. Falls die bereits ergriffenen Maßnahmen sich als nicht ausreichend erweisen sollten, seien weitere Schritte notwendig, heißt es in einem Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen, der am Mittwoch mit den Stimmen von Grünen und CDU beschlossen wurde. Der Landtag gebe der Landesregierung dafür „die notwendigen Handlungsmöglichkeiten, um weitere Schutzmaßnahmen ergreifen zu können“. Das könnten beispielsweise weitere Ausgangs- oder Kontaktbeschränkungen im privaten sowie im öffentlichen Raum sein oder das Verbot von Veranstaltungen. SPD-Fraktionschef Andreas Stoch sprach von einem „Freibrief“ für die Regierung und kritisierte eine „Entmachtung des Parlaments“. SPD-Generalsekretär Sascha Binder monierte, dass der Beschluss nicht begründet worden sei.

Friseure BW: Welche Regeln gelten in der Alarmstufe 2?

In Baden-Württemberg haben Friseure und Barbershops in der Alarmstufe II eine Sonderstellung. Bei ihnen gelten nicht dieselben Regeln wie bei anderen körpernahen Dienstleistungen. Alle Infos zu den Regeln bei Friseuren in BW im Überblick:

