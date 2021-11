Leopoldina hat angesichts des dynamischen Corona-Infektionsgeschehens sofortige Teil-Lockdown für Ungeimpfte in manchen Landkreisen und Lebensbereichen durch unter anderem Ausgangsbeschränkungen. Angesichts des rasanten Anstiegs der Zahl von Corona-Neuinfektionen schließen viele Politikerinnen und Politiker derzeit einen Lockdown in Deutschland nicht mehr aus. Auch die Nationale Akademie der Wissenschaftenhat angesichts des dynamischen Corona-Infektionsgeschehens sofortige umfassende Kontaktbeschränkungen gefordert . In Baden-Württemberg sprechen manche seit einigen Tagen bereits von einer Artin manchen Landkreisen und Lebensbereichen durch unter anderem Ausgangsbeschränkungen.

Die neue Alarmstufe II mit verschärften Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie, die seit 24.11. in Kraft – samt der 2G-plus-Regel.

In Corona-Hotspots dürfen Ungeimpfte nachts nur noch aus triftigem Grund raus.

dürfen Ungeimpfte nachts nur noch aus triftigem Grund raus. Doch könnte es noch weitreichendere Einschränkungen in Baden-Württemberg geben?

in Baden-Württemberg geben? Ist ein neuer Lockdown wie bereits 2020 auch in diesem Winter möglich?

Ausgangssperren bei Nacht für Ungeimpfte in Hotspots in BW

Wieder Ausgangsverbote, doch diesmal trifft es nur die Ungeimpften: In Hotspots dürfen Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, nachts nur noch aus sehr wichtigen Gründen auf die Straße, weil die Infektionszahlen explodieren. Die Inzidenz im Land stieg zuletzt auf über 500. Landkreise, die den Wert von 500 überschreiten, gelten als Hotspots. Das trifft mittlerweile auf die Mehrzahl zu. Ungeimpfte dürfen ihre Wohnung dort zwischen 21 und 5 Uhr nur aus triftigem Grund verlassen. Ein solcher ist etwa die Berufsausübung, ein Arztbesuch oder Besuch des Partners oder Partnerin.

Amtschef im Sozialministerium, Uwe Lahl, sagte in einem Interview mit dem SWR, es gelte jetzt, schnellstmöglich die vierte Welle zu brechen. „Die Ursache dieser vierten Welle sind die nicht Geimpften“. Von den Ausgangsverboten erhoffe man sich Wirkung, da dadurch die nächtlichen Begegnungen wie Partys oder der Besuch bei Freunden reduziert werden könnten. „Wenn diese Maßnahme nicht reicht, dann muss man das zeitlich ausdehnen auf den Tag.“ Einen generellen Lockdown auch für Geimpfte wolle man nicht.

Kretschmann schließt neuen Lockdown in BW 2021 nicht aus

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schließt angesichts der dramatischen Corona-Lage einen erneuten Lockdown nicht aus. Man habe Stand heute keine allgemeinen Lockdowns vor und halte erstmal an den Maßnahmen unter der 2G-Regel fest, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Stuttgart. „Ob wir nochmal in die Situationen kommen, dass wir noch weitergehen müssen, hängt auch von den Auffrischungsimpfungen ab." Er hoffe nicht, dass es nochmal zu einer solchen Lage komme. „Aber ausschließen kann man wirklich nichts." Es könne sein, dass man die Größe von Veranstaltungen allgemein begrenze.

Landkreise wollen flächendeckende Schließungen vermeiden

Erneute Schließungen von Schulen und Kitas müssen aus Sicht des Landkreistags von Baden-Württemberg unbedingt verhindert werden, da sie Kindern und Jugendlichen massiv schaden würden. „Ich appelliere an die Verantwortlichen in Bund und Land, alle Maßnahmen der Pandemiebekämpfung, die in dieser vierten Corona-Welle zur Entscheidung anstehen, konsequent an einem Oberziel auszurichten: Bildungs- und Betreuungseinrichtungen wie Schulen, Kindertagesstätten sowie die Kindertagespflege müssen regulär offengehalten werden“, sagte Landkreistagspräsident Joachim Walter mit Blick auf die angespannte Pandemiesituation.

Durch die letzten Schulschließungen seien Lernrückstände entstanden, die sich kaum vollständig aufholen ließen, sagte Walter. „Gerade Kinder aus bildungsfernen Familien verlieren uneinholbar den Anschluss. Auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich aufgrund Lockdown-bedingter Folgen in Behandlung befinden, ist erschreckend hoch. Die Kinder- und Jugendpsychiatrien sind überlastet durch die Vielzahl behandlungsbedürftiger junger Menschen.“

Polizeigewerkschaften: Nur kompletter Lockdown kontrollierbar

Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Baden-Württemberg halten weder die Ausgangsbeschränkungen in Corona-Hotspots noch die geplante 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln für durchsetzbar. Nur ein kompletter Lockdown lasse sich kontrollieren und überwachen: „Ein Teil-Lockdown ist nahezu nicht durchsetzbar“, so DPolG-Chef Ralf Kusterer. Die Polizei werde nur Stichproben machen können.

„Wir werden irgendwann eine Maßnahme treffen müssen, die für alle flächendeckend gilt“, sagte auch GdP-Landeschef Hans-Jürgen Kirstein. Ausgangssperren für Ungeimpfte ergäben „auch aus gesellschaftspolitischer Sicht keinen Sinn“.

