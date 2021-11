In sechs Wochen ist Silvester 2021

Viele begrüßen das neue Jahr traditionell mit Feuerwerk, Raketen und Böllern

Doch sind sie auch zu Neujahr 2022 erlaubt? Oder gibt es spezielle Corona-Regeln, die das verbieten?

Was wird auf der Ministerpräsidentenkonferenz, auch Corona-Gipfel genannt, in dieser Frage beschlossen?

MPK soll ein Fahrplan mit gegebenenfalls neuen Am Donnerstag, 18.11.2021, kommt die Ministerpräsidentenkonferenz, auch Corona-Gipfel genannt, wieder zusammen. Auf dersoll ein Fahrplan mit gegebenenfalls neuen Regeln in der Corona-Pandemie auch mit Blick Richtung Weihnachten und Silvester entwickelt werden. Droht ein erneuter Lockdown ? Oder kann in reduzierter Form – und wenn ja, wie – gefeiert werden?

Corona: Sind Böller, Raketen und Feuerwerk zu Silvester 2021 und Neujahr 2022 erlaubt?

Bisher gibt es keine Verordnung, die das Böllern bundesweit verbietet oder gar ein generelles Böllerverbot. Allerdings können die Städte und Gemeinden unabhängig vom Coronavirus Böller, Raketen und Feuerwerk auf bestimmten Straßen und Plätzen verbieten, zum Beispiel aus Sicherheitsgründen.

Außer Feuerwerk und Böllern sind auch Raketen an Silvester sehr beliebt. Sie formen ebenfalls bunte Muster in den Himmel.

© Foto: Ralf Vetterle/Pixabay

Für den kommenden Silvesterabend und die Neujahrsfeiern fordern die deutschen Polizeigewerkschaften weitreichende Verbote wie im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr wurde der Kauf von Feuerwerkskörpern in ganz Deutschland wegen der Corona-Pandemie verboten, zusätzlich richteten manche Städte Verbotszonen ein. Im Gegensatz dazu lehnt der Deutsche Städtetag flächendeckende Böller-Verbote ab.

Corona Regeln an Silvester: Polizei-Gewerkschaften fordern restriktive Böller-Verbote

Die Polizeigewerkschaften fordern für das kommende Silvester lokale Böllerverbote. „Wir fordern die Kommunen auf, sogenannte Böllerverbote möglichst restriktiv auszusprechen und genügend Ordnungskräfte zur Überwachung bereitzuhalten“, sagte Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „Angesichts der steigenden Infektionszahlen durch Corona ist es ohnehin derzeit nicht angezeigt, sich in großen Gruppen zu treffen und die Risiken noch zu vergrößern“, argumentierte Wendt.

Schon im vergangenen Jahr war es zum Jahreswechsel ruhiger als sonst: Auf vielen belebten Straßen und Plätzen durften keine Böller und Raketen gezündet werden. Wo genau, legten Städte und Gemeinden fest. Die in der Corona-Pandemie sowieso stark geforderten Krankenhäuser sollten nicht durch weitere Verletzte belastet werden. Deshalb durfte auch deutschlandweit kein Feuerwerk der Kategorie F2 verkauft werden, also kein klassisches Silvesterfeuerwerk wie Raketen, Knaller oder Batterien. Mitten im Winter-Lockdown galten zudem Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen.

Böller, Feuerwerksbatterien und Alkohol gehören für viele Deutsche zu Silvester. Die Kracher verursachen aber viel Lärm und Müll. Die Polizeigewerkschaften wünschen sich wiederum wegen der Corona-Lage ein Böller-Verbot.

© Foto: Gerhard Kienzle/Pixabay

Umwelthilfe will Feuerwerksverbot an Silvester – Licht- und Lasershows als Alternative?

Erneut hat die Initiative Deutsche Umwelthilfe (DUH) wenige Wochen vor dem 31. Dezember ein Feuerwerksverbot zum Jahreswechsel und für die weitere Zukunft gefordert. Diesmal sicherte sich die Initiative Unterstützung von der Gewerkschaft der Polizei (GdP), einigen Ärzten und Tierschützern.

Daran will der Umwelthilfe-Geschäftsführer Jürgen Resch anknüpfen. „Feuerwerk zum Jahreswechsel mit Schwarzpulver muss unterbleiben.“ Als Argumente nannte er vor allem die Luftverschmutzung durch Feinstaub, die Verletzungen von Händen und Augen durch Böllerexplosionen sowie die Auswirkungen des Lärms auf Tiere. Resch forderte die Bundesregierung auf, das Sprengstoffgesetz möglichst bald zu ändern und das Silvester-Feuerwerk in diesem Jahr möglichst schnell zu verbieten. Resch lehnt Kompromisse wie große Feuerwerke an zentralen Plätzen in den Großstädten statt des privaten Feuerwerks ab. Auch ein Verbot der ganz lauten Böller sei letztlich nicht der richtige Schritt, privates Feuerwerk müsse grundsätzlich abgeschafft werden. Silvester sollte es stattdessen Licht- und Lasershows geben.

Silvester 2021: Feuerwerk kontrolliert an zentralen Orten?

Diskussionen über Böller gibt es aber seit Jahren. Kritiker führen neben der Verletzungsgefahr unter anderem den Lärm, Brände und die Umweltbelastung an - auch außerhalb Deutschlands. Amsterdam beispielsweise hat die Knallerei mittlerweile verboten. Stattdessen soll es Feuerwerkshows an zentralen Orten geben.

Ein gutes Beispiel, findet der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Jörg Radek: Die Entscheidung sei „unter dem Aspekt der Sicherheit total nachvollziehbar und aus unserer Sicht nachahmenswert“, sagte er der NOZ. „Niemand will den Menschen die Feierfreude an Silvester nehmen.“ Feuerwerk kontrolliert an zentralen Orten abzubrennen sei eine „sichere Alternative zur klassischen Böllerei“. Und: „Es muss ja nicht immer knallen. Eine Laser-Show mit musikalischer Untermalung ist auch eine denkbare Alternative.“

Deutscher Städtetag lehnt generelles Böller-Verbot 2021 ab

Der Deutsche Städtetag ist gegen ein generelles Verbot von Silvesterfeuerwerk. Städtetag-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ): "Ein solches Verbot ist nicht nötig." Dedy verwies auf die Tradition und sagte: "Silvesterfeuerwerk gehört für viele Menschen zum Jahreswechsel dazu."

Dennoch spreche vieles dafür, das Zünden von Knallern und Raketen nach Bedarf vor Ort einzuschränken. Wo Feuerwerk verboten werden sollte, könnten die Städte am besten vor Ort entscheiden.

Der Hauptgeschäftsführer des Städtetages verwies aber auf die Umweltbelastungen durch Feuerwerk. Jedes Jahr würden durch Feuerwerk unnötige Umweltbelastungen entstehen und viele Tiere verschreckt. Die Städte plädierten deshalb dafür, die Belange des Tier- und Naturschutzes in die Regelungen der Ersten Sprengstoffverordnung aufzunehmen. Dedy sagte: "Die Regelungen sollten insgesamt klarer gefasst werden. Das kann helfen, die Anwendung der Verordnung zu erleichtern."