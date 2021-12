Böller und Raketen in Deutschland gekauft werden. Einige stellen sich die Frage, ob man Feuerwerk im Ausland kaufen darf. Beim Bund-Länder-Treffen wurde in Deutschland folgendes beschlossen: Silvester 2021 soll ähnlich ruhig werden wie im vergangenen Jahr. Auch dieses Jahr dürfen zum Jahreswechsel nach aktuellen Corona-Regeln keinein Deutschland gekauft werden. Einige stellen sich die Frage, ob man Feuerwerk im Ausland kaufen darf. Beim Bund-Länder-Treffen wurde in Deutschland folgendes beschlossen:

Feuerwerk und Böller dürfen vor Silvester nicht verkauft werden.

Feuerwerk und Böller dürfen vor Silvester nicht verkauft werden. Kommunen sollen auf „publikumsträchtigen" Plätzen Böller und Feuerwerk verbieten.

Außerdem soll es Versammlungsverbote geben.

Feuerwerk in Deutschland: Verkauf verboten – darf man böllern?

Der Verkauf von Feuerwerkskörpern wie Raketen und Böllern ist zu Silvester 2021 verboten worden. Unfälle sollen vermieden und die Kliniken dadurch entlastet werden – denn diese sind mit den Covid-19-Patienten ausgelastet. Das Versammlungsverbot ist wegen hoher Inzidenzwerte beschlossen worden. Weitere Infektionen sollen vermieden werden.

Wer aber altes Feuerwerk zu Hause hat, darf zwar trotzdem schießen, aber nur für sich und nicht auf publikumsträchtigen Plätzen.

Silvesterraketen und Böller in Österreich kaufen – ist das erlaubt?

Österreich befand sich seit dem 22. November im Lockdown – bis vor kurzem. Für Ungeimpfte gelten bei ein und Ausreise ins Hochrisikogebiet immer noch Quarantäneregeln. Betriebsstätten des Handels dürfen nur mit gültigem 2-G-Nachweis betreten werden. Es gibt aktuell noch kein Verbot für den Verkauf von Feuerwerk in Österreich. Im vergangenen Jahr hieß es in Österreich: Zu Silvester sollten alle auf Feuerwerke verzichten. Dadurch könne medizinisches Personal entlastet und die Umwelt geschont werden. Für den Jahreswechsel gab es auch keine Ausnahmen bei den strengen Corona-Regeln. Verboten waren Böller und Raketen allerdings nicht. Auch jetzt sind die Coronazahlen in Österreich hoch und es gelten harte Maßnahmen.

Illegale Böller aus dem Nachbarland sichergestellt

Bei Kontrollen durch Beamte des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder) ist am vergangenen Wochenende wieder illegal eingeführte Pyrotechnik aus Polen sichergestellt worden. Unklar sei, ob sich Bürger nach dem Verbot des Verkaufs von Böllern und Feuerwerk zum Jahreswechsel in Deutschland nun vermehrt im Nachbarland eindecken wollten, sagte Astrid Pinz, Sprecherin des Hauptzollamtes Frankfurt (Oder), am Montag auf Anfrage. Das Verbot hatten Bund und Länder am vergangenen Donnerstag beschlossen.