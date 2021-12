rückt näher und damit eine Zeit, in der sich viele Menschen Gedanken über die Art und Weise machen, wie sie die Nacht ins neue Jahr verbringen wollen. Auch in diesem Jahr werden die Möglichkeiten aufgrund von Corona-Regeln und Einschränkungen nicht so zahlreich sein wie sonst. Und auf eine Silvester-Tradition muss auch 2021 verzichtet werden: Auf das üppige. Denn Anfang Dezember wurde bei derentschieden, dass es auch dieses Jahr ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern und Böllern gibt. Nur noch, die bereits gekauft wurden, dürfen zu Silvester 2021 abgefeuert werden. Ein generellesgibt es also nicht - nur auf „publikumsträchtigen Plätzen“ darf nicht geschossen werden. Wer folglich noch Böller hat, darf diese in die Luft jagen. Wer keine mehr hat, muss darauf verzichten - oder?