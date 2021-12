Wer Last Minute einen Sekt oder Partydeko für Silvester kaufen will, kann ganz schön in Stress geraten. Die Geschäfte haben am 31.12.21 zwar auf, weil der Tag im Gegensatz zu Neujahr am 01. Januar kein gesetzlicher Feiertag ist – aber eben nicht den ganzen Tag.

Wie lang haben die Läden an Silvester geöffnet?

Wie lang haben Geschäfte an Silvester 2021 geöffnet? – Die gesetzliche Regelungen

Die Entscheidung, wann welches Geschäft geöffnet hat, liegt bei den Ladenbesitzerinnen und -besitzern. In jedem Bundesland gibt es allerdings auch gesetzliche Regeln für die Öffnung an Silvester, die Grundlage der Entscheidung sind. Ein Überblick:

Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein: Hier dürfen alle Geschäfte von 00:00 bis 24:00 Uhr geöffnet sein.

geöffnet sein. Rheinland-Pfalz und Sachsen: Es gelten Öffnungszeiten von 06:00 bis 22:00 Uhr .

. Bremen, Hessen und Thüringen: Die Geschäfte schließen um 14:00 Uhr .

. Saarland und Bayern: Die Läden dürfen von 06:00 bis 20:00 Uhr öffnen.

Öffnungszeiten der Geschäfte an Silvester: Wo gibt es Feuerwerk, Lebensmittel und Getränke?

Mindestens bis 13 oder 14 Uhr haben an Silvester die meisten Geschäfte für Lebensmittel und Getränke offen. In diesem Jahr gibt es aber einen Unterschied: An Silvester und Neujahr 2021 gilt wegen der Corona-Pandemie wie im vergangenen Jahr ein Feuerwerksverbot. Geschäfte dürfen keine Böller und Raketen verkaufen.

Rewe, Lidl, Aldi, Edeka und Co. – Die Öffnungszeiten an Silvester 2021

Hier findet ihr die Öffnungszeiten der beliebtesten Geschäfte für Lebensmittel, Haushaltswaren und mehr. Die Angaben stammen aus den vergangenen Jahren. Eine Änderung wegen Corona ist bislang für 2021/2022 nicht geplant. Die Geschäftszeiten sind an Silvester ähnlich wie die Öffnungszeiten an Heiligabend und Weihnachten

Lidl Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr

An Silvester (31.12.) haben die Lidl-Märkte generell von 7.00 bis 13.30 oder 14.00 Uhr geöffnet. Am 01.01.22 hat Lidl geschlossen.

Edeka Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr

Am 31. Dezember haben die Edeka-Märkte generell von 7.00 bis 13.00 Uhr offen, in manchen Fällen sogar bis 14.00 Uhr. Die Filialleitung kann die Öffnungszeiten selbst festlegen. An Neujahr hat Edeka geschlossen.

Rewe Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr

Auch hier obliegt es der Filialleitung, die Öffnungszeiten an Silvester zu bestimmen. In der Regel hat Rewe am 31.12. zwischen 7.00 und 14.00 Uhr offen. Manchmal aber auch auch 6.00 bzw. 6.30 Uhr bis 13.00 Uhr. Auch Rewe hat am 1. Januar (Feiertag) zu.

Aldi Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr

Genau wie Lidl hat auch der Discounter Aldi am 31.12. regulär von 7.00 Uhr bis 13.30 Uhr oder gar 14.00 Uhr geöffnet. Am Neujahrstag ist das Geschäft geschlossen.

Kaufland Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr

Je nach Filiale öffnet Kaufland an Silvester zwischen 6.30 und 7.00 Uhr – und schließt zwischen 13.30 und 14.00 Uhr. Am Feiertag darauf haben die Läden zu.

Netto Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr

Die Netto-Filialen haben an Neujahr (01.01.2022) geschlossen. Am 31. Dezember aber hat der Discounter meist zwischen 6.30 und 14.00 Uhr geöffnet.

Penny Öffnungszeiten an Silvester und Neujahr